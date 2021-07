Les 3 meilleures actions à petite capitalisation à acheter pour août :

Alors que l’économie continue de croître, c’est le moment idéal pour considérer les actions à petite capitalisation (petite capitalisation étant court pour petite capitalisation). Une petite capitalisation est une action dont la capitalisation boursière se situe entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Souvent, les petites entreprises offrent des opportunités de croissance que les grandes entreprises ne peuvent pas.

Cela est dû à la loi des grands nombres. Cela signifie qu’il est plus difficile pour les grandes entreprises de croître à mesure qu’elles grandissent. De plus, les actions à petite capitalisation ont historiquement surperformé leurs pairs à plus grande capitalisation. Du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2020, l’indice Russell 2000 à petite capitalisation a affiché un rendement de 308,4 %, dépassant largement le gain de 184,5 % de l’indice à grande capitalisation. S&P 500 indice.

Les actions de petites capitalisations bénéficient également d’une reprise économique, car elles sont plus sensibles à l’économie. Jusqu’à présent cette année, le Russel 2000 est déjà en hausse de 13 %.

Cela signifie que ces actions à petite capitalisation valent vraiment la peine d’être considérées alors que la reprise économique se poursuit.

Greif inc. (NYSE :FEM)

Inter Parfums, Inc. (NASDAQ :IPAR)

Compagnie Abercrombie & Fitch (NYSE :ANF)

Actions à petite capitalisation : Greif Inc. (GEF)

Source : JHVEPhoto/ShutterStock.com

GEF est un producteur de produits et de services d’emballage industriel avec des installations de fabrication situées dans de nombreux pays. La société propose une gamme complète de produits d’emballage industriel rigides, tels que des fûts en acier, en plastique, des conteneurs pour vrac rigides intermédiaires, des systèmes de fermeture pour les produits d’emballage industriel et des produits de protection du transit.

Grief Inc. constate une nette amélioration dans bon nombre de ses principaux marchés finaux. Par exemple, le secteur industriel a connu une reprise de l’activité au cours des derniers mois, tirée par une accélération des activités économiques mondiales. GEF génère des ventes solides auprès des clients de lubrifiants et de produits chimiques en vrac. Cela est dû à l’amélioration de la demande automobile et à l’amélioration des conditions industrielles.

De plus, les ventes de réservoirs et de revêtements ont augmenté en raison d’une meilleure demande d’automobiles et de construction. Les ventes sur les marchés de la pharmacie et des soins personnels restent également solides, et les actions de tarification de Grief contribuent à atténuer l’impact de la hausse des coûts et des marges d’aide. Ceci est le résultat de ses activités de restructuration, qui ont inclus l’optimisation et l’intégration des opérations.

La société a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. GEF a une note de croissance de B car la société a augmenté ses bénéfices en moyenne de 41,3 % par an au cours des cinq dernières années. Les bénéfices devraient augmenter de 80 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours.

GEF a également une note de valeur de A, ce qui n’est pas surprenant car il a un rapport cours-bénéfice de 14,95. De plus, son ratio prix/ventes de 0,6 est bien inférieur à la moyenne du secteur. Nous fournissons également des notes d’élan, de stabilité, de sentiment et de qualité pour GEF, que vous pouvez trouver ici. GEF est classé n°1 dans le secteur Industriel – Emballage. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier plan dans cette industrie en cliquant ici.

Inter Parfums, Inc. (IPAR)

Source : chrisdorney/ShutterStock.com

IPAR opère dans le secteur des parfums et fabrique, commercialise et distribue des parfums et des produits liés aux parfums. Elle vend son produit sous les marques JIMMY CHOO, bebe, Paul Smith, Abercrombie & Fitch, COACH et autres. L’entreprise vend ses produits aux grands magasins, aux parfumeries, aux magasins spécialisés et aux grossistes et distributeurs nationaux et internationaux.

IPAR a annoncé de solides chiffres de ventes pour le deuxième trimestre, les lancements de produits et les alliances stratégiques de la société ayant donné d’excellents résultats. En particulier, la société est très encouragée par le récent lancement de son parfum MCM. Il montre une forte demande dans certaines parties de l’Europe continentale, aux États-Unis et en Corée du Sud.

de la Chine Séphora les magasins viennent de lancer le produit et le Royaume-Uni devrait bientôt commencer à vendre. La société a également continué à déployer des produits introduits au premier trimestre, tels que Alibi d’Oscar de la Renta, Bella Vita de GUESS et Canyon Escape de Hollister. La société devrait lancer d’autres parfums au cours des prochains mois, notamment une ligne féminine Lanvin et le nouveau duo d’Abercrombie & Fitch.

IPAR a une note globale de B et une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de A, en partie grâce à un solide historique de croissance des bénéfices et de l’EBITDA. L’EBITDA est en hausse de 50,5% par rapport à l’année dernière, et les analystes prévoient que les bénéfices augmenteront de 330% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours. IPAR a également une note de qualité de B en raison de solides fondamentaux.

La société disposait de 294 millions de dollars de liquidités au dernier trimestre, contre seulement 1 million de dollars de dette à court terme. IPAR a également une marge brute de 61,9%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de l’industrie et du S&P 500. Pour le reste des notes d’IPAR (Valeur, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici. IPAR est classé n ° 22 dans l’industrie de la mode et du luxe, classée A. Vous pouvez trouver d’autres actions les mieux classées dans cette industrie ici.

Actions à petite capitalisation : Abercrombie & Fitch Company (ANF)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

ANF ​​est un détaillant spécialisé qui vend des vêtements décontractés, des produits de soins personnels et des accessoires pour hommes, femmes et enfants. Elle vend directement aux consommateurs via ses magasins et ses sites Web, y compris les marques Abercrombie & Fitch, Abercrombie kids et Hollister.

L’entreprise a fait des progrès significatifs dans l’expansion de ses capacités numériques et omnicanales. Cela l’a aidé à mieux s’engager avec ses consommateurs et a conduit à une forte dynamique numérique au premier trimestre. Les ventes nettes numériques ont augmenté de 45 % d’une année sur l’autre tout en contribuant à 52 % des ventes totales de l’entreprise.

L’activité numérique bénéficie de l’ajout de nouveaux clients et d’importants efforts de marketing numérique. Les ventes ont également été favorisées par une fidélisation élevée de la clientèle et des dépenses plus élevées par client. ANF ​​prévoit de continuer à investir dans ses capacités numériques en ajoutant des services de trottoir et d’expédition depuis le magasin. L’entreprise cherche également à optimiser la capacité de ses centres de distribution pour répondre à cette demande numérique accrue.

ANF ​​a une note globale de B, se traduisant par une note « achat » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de valeur de B, ce qui est logique avec un P/E suiveur de 14,1 et un P/E à terme de 15,2. Son prix de vente est également assez bas à 0,7. ANF ​​a également une note de qualité de A, qui est soutenue par un bilan solide comme le roc.

La société a un ratio actuel de 1,8, ce qui indique qu’elle dispose de suffisamment de liquidités pour gérer ses obligations à court terme. Au dernier trimestre, ANF avait un solde de trésorerie de 909 millions de dollars sans dette à court terme. Pour accéder à toutes les notes d’ANF (Croissance, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici. ANF ​​est classé n°26 dans l’industrie de la mode et du luxe, notée A.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

Vous voulez d’autres bonnes idées d’investissement ?