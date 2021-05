Les 3 meilleures actions de casino à acheter alors que la capacité de 100% se rapproche

Parlons des actions de casino. Chaque fois que j’ai du temps libre, tu me trouveras au casino.

Je suis généralement assis à une table de poker, je ne comprends pas pourquoi le gars à côté de moi vient de séparer les rois contre un as au blackjack. Il a fini par éclater sur la scission, au fait. Puis il a eu le culot de blâmer le casino pour l’échec de la scission. Mais je m’éloigne du sujet…

Alors que beaucoup comme moi ont dû éviter les casinos pendant des mois, j’ai commencé à remarquer que beaucoup plus de joueurs revenaient. Certes, ce n’est pas très amusant aux tables avec des écrans séparant tout le monde, mais j’espère que cela ne durera pas trop longtemps.

Il y a eu tellement de trafic piétonnier que l’American Gaming Association (AGA) vient de signaler que les revenus bruts des jeux de janvier à mars 2021 dépassaient tout juste 11 milliards de dollars.

«Malgré le coronavirus certainement pas derrière les États-Unis, les revenus des casinos en 2021 ont connu un début fulgurant. Le nombre total de GGR de 11,13 milliards de dollars correspond au précédent trimestre record de tous les temps établi au cours des trois premiers mois de 2019 », comme cité par le contributeur de Casino.org, Devin O’Connor.

De plus, selon le président et chef de la direction d’AGA, Bill Miller, «le rapport d’aujourd’hui montre que le retour du jeu est en avance sur le calendrier», a déclaré le président et chef de la direction d’AGA, Bill Miller. «L’industrie du jeu génère ces résultats impressionnants avec une main attachée dans le dos, car les restrictions de capacité et d’agrément demeurent dans tout le pays.»

Alors que de nombreuses actions de casino ont atteint un creux il y a des mois, il y a encore beaucoup de bonnes affaires.

En fait, en voici trois, j’aime beaucoup.

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)

Centres de villégiature à MGM (NYSE:MGM)

Churchill Downs (NASDAQ:CHDN)

Stocks de casino: Penn National Gaming (PENN)

Source: Jeffrey J Coleman / Shutterstock.com

Après avoir atteint un creux d’environ 7 $ en mars 2020, Penn National Gaming a atteint un sommet récent d’environ 133 $. Il a depuis baissé sous la moyenne mobile de 200 jours de 83,10 $, mais semble attraper un soutien.

De plus, si vous affichez un graphique sur deux ans de l’action PENN, vous pouvez clairement voir qu’il est survendu sur l’indice de force relative (RSI), la convergence de la moyenne mobile (MACD) et le% R Williams. À partir de là, j’aimerais voir le PENN revenir à 133 $ à court terme.

Fondamentalement, il y a beaucoup à aimer ici. D’une part, PENN vient de publier un bénéfice par action de 55 cents au premier trimestre pour un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dollars, ce qui était mieux que les prévisions de 26 cents pour un chiffre d’affaires de 1,14 milliard de dollars. Deuxièmement, la seule raison pour laquelle le stock est en baisse est que le chiffre d’affaires du premier trimestre a diminué de 6% par rapport à 2019.

Le retrait est temporaire. Avec la réouverture des casinos et avec l’application de paris sportifs en ligne de PENN, j’ai pu facilement voir le stock revenir à 133 $. J’utiliserais le pullback comme une opportunité d’achat.

MGM Resorts (MGM)

Source: Michael Neil Thomas / Shutterstock.com

J’utiliserais également le petit recul de MGM Resorts comme une opportunité d’achat. Pour le moment, l’action MGM se consolide dans un canal serré entre 37 $ et 42,50 $. Avec une reprise en cours, MGM pourrait rompre avec la consolidation et atteindre 50 $ à court terme.

Alors que les casinos rouverts aideront certainement MGM, les paris sportifs et iGaming pourraient également générer une croissance considérable. En fait, selon le PDG Bill Hornbuckle, cité par Wall Street Reporter:

Le marché des paris sportifs et de l’iGaming est aujourd’hui l’une des opportunités de croissance les plus importantes et les plus intéressantes aux États-Unis, et BetMGM est en train de devenir un leader à long terme. BetMGM a commencé 2020 sur seulement 3 marchés et a terminé l’année avec 10. Il est actuellement installé dans 12 États, et nous prévoyons être dans 20 États d’ici la fin de 2021 avec un accès à environ 40% de la population adulte américaine.

Stocks de casino: Churchill Downs (CHDN)

Source: Thomas Kelley / Shutterstock.com

Churchill Downs est un autre titre de casino survendu que j’achèterais en cas de faiblesse.

Après avoir reculé d’un sommet de 258,32 $ à 191 $, l’action CHDN semble avoir atteint un creux au double support. Il est également excessivement survendu sur RSI, MACD et Williams% R. À partir de là, j’aimerais voir le stock CHDN revenir à 225 $ à court terme.

Les revenus s’améliorent également en cours de route. Au cours de son dernier trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires net de 324,3 millions de dollars, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net s’est établi à 36,1 millions de dollars après une perte nette de 23,4 millions de dollars d’une année sur l’autre. Le BAIIA ajusté a augmenté de 100% par rapport à 55,3 millions de dollars d’une année sur l’autre.

A la date de publication, Ian Cooper ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Cooper, contributeur d’InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les avis en ligne depuis 1999.