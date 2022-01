Les 3 meilleures actions Robinhood de 2021

Plateforme de trading en ligne Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a sa juste part de détracteurs. Les critiques affirment que la société profite des investisseurs de détail, a transformé l’achat et la vente d’actions en un jeu addictif et n’est pas franche quant aux frais qu’elle facture pour effectuer des transactions sur sa plate-forme, une tendance inquiétante pour les investisseurs qui examinent les actions de Robinhood.

Des dirigeants d’entreprises ont été appelés à témoigner de leurs pratiques devant le Congrès, et plusieurs analystes de Wall Street ont demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’adopter de nouvelles réglementations pour réduire Robinhood et protéger les investisseurs de détail novices.

Pourtant, malgré toutes les critiques, Robinhood et ses plus de 20 millions de comptes ont réussi à aider plusieurs actions à afficher des gains impressionnants au cours de la dernière année.

Voici trois des actions les plus performantes qui restent populaires auprès des investisseurs de Robinhood :

Groupe lucide (NASDAQ :LCID)

Catalyseur pharmaceutique (NASDAQ :CPRX)

Ocugen (NASDAQ :OCGN)

Top Robinhood Stocks de 2021: Lucid Group (LCID)

Au cours des 12 derniers mois, les actions du constructeur de véhicules électriques Lucid Group ont augmenté de 318% pour atteindre 37,50 dollars au 7 janvier. Le constructeur de véhicules électriques de luxe basé à Newark, en Californie, que de nombreux analystes considèrent comme la plus grande menace pour le leader du marché. de Tesla (NASDAQ :TSLA) la domination a eu une année chargée.

Après son introduction en bourse fin juillet via un accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC), le premier véhicule électrique de Lucid, la berline « Air », a commencé à sortir des chaînes de montage en octobre. La société vient d’annoncer son intention de se développer sur le marché européen plus tard cette année. Toute cette dynamique positive a contribué à propulser le titre LCID à la hausse. Depuis son introduction en bourse l’été dernier, l’action de Lucid Group a gagné 82 %.

Lucid semble bien placé pour poursuivre son succès en 2022. En plus de son expansion européenne, la société finalise le développement d’un véhicule utilitaire sport électrique (SUV) dont elle prévoit de commencer les livraisons début 2023 dans le cadre de sa stratégie globale. augmenter sa production de véhicules de 20 000 cette année à 251 000 d’ici 2026.

L’entreprise travaille dur pour conquérir le marché des véhicules électriques de luxe. La fourchette de prix de sa berline Lucid Air est de 77 400 $ pour le modèle de base jusqu’à 170 500 $ pour la version haut de gamme « Dream Edition » de la voiture. Et bien que la société en soit à ses balbutiements, elle remporte déjà les éloges de la critique. La Lucid Air a été nommée « Voiture de l’année » 2021 par l’influent magazine MotorTrend.

Catalyseur pharmaceutique (CPRX)

Au cours de la dernière année, l’action Catalyst Pharmaceuticals a presque doublé (hausse de 88 %) pour atteindre 6,60 $ par action. La société Coral Gables, basée en Floride, développe des traitements pour les maladies neurologiques rares. Et tandis que la société a été critiquée pour son modèle de tarification (certains de ses traitements coûtent 375 000 $ par an), la foule de Robinhood a brillé pour Catalyst Pharmaceuticals et a continué à augmenter son stock tout au long de 2021.

En janvier de l’année dernière, l’action CPRX se négociait à 3,50 $ par action. Les investisseurs optimistes aiment que les revenus trimestriels de Catalyst Pharmaceuticals ont grimpé en flèche de plus de 7 000% depuis 2019 et que la société a un certain nombre de nouveaux candidats médicaments dans son pipeline.

Le pain et le beurre de Catalyst est son médicament pour traiter une maladie auto-immune rare appelée syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (LEMS). Bien qu’approuvé pour la vente au Canada et aux États-Unis, Catalyst Pharmaceuticals s’efforce d’étendre la disponibilité du médicament à d’autres parties du monde, notamment au Japon. Le traitement LEMS de Catalyst, appelé « Firdapse », est l’un des rares disponibles dans le commerce dans le monde. Le LEMS est une maladie très rare, affectant environ une personne sur 100 000 dans le monde.

Tout cela laisse présager de bonnes choses pour les actions de Catalyst Pharmaceuticals et CPRX à l’avenir. Malgré sa forte progression, les actions Catalyst restent relativement bon marché avec un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de seulement 14.

Top Robinhood Stocks de 2021: Ocugen (OCGN)

Cela a été un tour en montagnes russes, mais les actions de la société de biotechnologie Ocugen sont aujourd’hui 55% plus élevées à 4,19 $ qu’elles ne l’étaient en janvier de l’année dernière. La société basée à Malvern, en Pennsylvanie, est spécialisée dans les traitements des maladies oculaires causant la cécité et s’est également associée au développement d’un vaccin contre le Covid-19.

L’OCGN reste une action volatile, mais ses hauts et ses bas n’ont pas dissuadé les investisseurs de Robinhood qui continuent d’acheter des actions de la société. Le vaccin d’Ocugen contre Covid-19 n’a pas encore été approuvé pour une utilisation aux États-Unis ou au Canada, et ce fait a retenu les actions de l’OCGN malgré leur augmentation au cours des 12 derniers mois.

Le candidat vaccin Covid-19 d’Ocugen, Covaxin, a reçu l’autorisation d’être utilisé en Inde, et la société espère qu’elle pourra éventuellement le déployer dans d’autres pays en développement à travers le monde, dont beaucoup souffrent d’une pénurie de vaccins.

Ocugen est également optimiste quant au fait que Covaxin peut aider à traiter de nouvelles variantes et souches de Covid-19. Une étude clinique récente a révélé que le médicament était efficace contre la variante omicron qui sévit actuellement à travers le monde.

Quel que soit le résultat final de Covaxin, Ocugen recevra toujours près de la moitié de tous les bénéfices des ventes du médicament sans avoir à investir dans son partenaire, basé en Inde Bharat Biotech.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.