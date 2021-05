Les êtres humains ont toujours voulu pouvoir gérer correctement leurs ressources sans leur coûter de l’argent. Et obtenir de l’énergie électrique à partir de sources naturelles est désormais possible grâce à ces appareils que nous vous présentons pour recharger votre mobile. Il y en a plusieurs sur le marché gadgets qui nous aident à recharger le téléphone mobile sans utiliser d’électricité, c’est-à-dire de manière écologique. Voulez-vous les connaître? Voici les plus significatifs,

Les 3 meilleurs gadgets pour recharger votre mobile sans électricité

Chargeur solaire HETP 26800mAh

Ne pas profiter de l’énergie solaire que nous avons dans notre pays est un crime complet. Cette batterie externe a des panneaux qui transforment l’énergie solaire et la convertissent en énergie électrique, étant stockée dans l’appareil. Vous pouvez également le charger de manière traditionnelle au moyen d’un câble au réseau électrique, mais Il en coûte très peu de le laisser à la lumière du jour sur votre balcon pour qu’il puisse se recharger. C’est notre première recommandation lors du choix d’une batterie à emporter pour les activités de plein air. Le meilleur de tous est sa grande capacité, près de 27 000 mAh et son prix, qui n’atteint pas 20 euros.

BigBlue 28W

C’est le même concept que l’appareil précédent mais sous la forme d’un dossier déroulant. Ici les panneaux sont plus fins, il est donc idéal de l’accrocher à votre sac à dos lors de vos longues promenades à la campagne. Si vous envisagez de faire le Camino de Santiago, c’est peut-être l’option la plus recommandée. Grâce à ce système, vous pouvez toujours avoir votre téléphone plein de batterie, et il se rechargera sans que vous ne vous en rendiez compte pratiquement. Pour 70 euros, il est à vous sur Amazon.

Banque de puissance Dynamo

Nous sommes probablement confrontés à l’appareil le plus complet, puisqu’il possède non seulement un panneau solaire, mais aussi une manivelle qui fait office de dynamo. Il suffira que lui donner quelques tours pour que l’énergie cinétique devienne électrique et vous pouvez charger votre téléphone portable n’importe où, comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également le brancher au mur et le recharger de manière traditionnelle. Pour 26 € vous l’avez à la maison, et accessoirement, vous allez exercer votre bras en donnant autant de manivelle.

Avez-vous vu comment il y en a excellents gadgets qui peut transformer votre vie? Ce n’est qu’alors que vous pourrez recharger votre téléphone mobile sans avoir à dépenser un centime supplémentaire et que vous vous révéliez être une personne qui respecte l’environnement.