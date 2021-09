Les 3 meilleurs matchs de la NFL à regarder en semaine 2

La chose merveilleuse à propos de l’imprévisibilité de la semaine 1 dans la NFL est que cela rend le suivi tellement plus excitant. Les matchs que je n’aurais jamais encerclés sur le calendrier ressemblent maintenant à des matchs à ne pas manquer, non seulement parce que je veux voir ces équipes jouer, mais aussi pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe cette saison.

Pour une grande partie de la ligue, c’est une semaine de division, et bien qu’il y ait quelques curiosités ici – le plus grand concours que je veux voir venir de l’extérieur.

N ° 1: Raiders contre Steelers, dimanche à 13 h HE – CBS

Il y a quelque chose de magique à anticiper un match entre les Raiders et les Steelers, comme si vous faisiez partie de l’histoire du football ou quelque chose du genre.

La plupart des gens pensaient que Pittsburgh serait vraiment bon cette saison, mais il y avait assez peu d’attentes pour Las Vegas en dehors de la médiocrité moyenne dans laquelle ils sont embourbés depuis près de deux décennies. Maintenant, c’est un peu différent. Les deux équipes sortent d’énormes victoires contre les Ravens et les Bills respectivement, ce qui signifie que par procuration, celui qui gagne contribuera grandement à se cimenter comme une véritable menace dans l’AFC.

De toute évidence, Derek Carr et les Raiders ont beaucoup plus à prouver ici, et s’ils parviennent à battre deux équipes de classe AFC North au cours des semaines consécutives, eh bien, ce sera intéressant de voir où va leur saison.

N ° 2: Cowboys vs Chargers, dimanche 16 h 25 HE – CBS

Dallas était à un cheveu de battre les champions du Super Bowl lors de la semaine 1, et ressemble à un sérieux concurrent de la NFC si Dak Prescott peut rester en bonne santé. Je sais, cela ressemble à une tradition annuelle, disant “Ça va être l’année des Cowboys!” puis le regardant régulièrement s’effondrer comme un garçon de service aux prises avec trop d’assiettes. Cela dit, cela pourrait vraiment compter cette fois.

Ensuite, de l’autre côté du ballon, vous avez les Chargers. Je les qualifierais d’« aimables perdants », mais je ne sais pas si l’équipe est suffisamment remarquée pour être considérée comme « aimable » au niveau national. La vérité est que les fans inconditionnels de cette équipe méritent un peu d’espoir, et Justin Herbert est vraiment si bon que ça. Oui, ils ont remporté une victoire peu convaincante sur Washington lors de la semaine 1, mais cela en fait simplement une chance supplémentaire de montrer que cette équipe est prête à passer le cap.

N°3 : 49ers contre Eagles, dimanche 13h – Fox

Deux équipes 1-0 se rencontrent dans un affrontement assez fascinant que, encore une fois, je n’aurais probablement pas encerclé avant cette semaine. J’avais le sentiment (comme beaucoup d’autres) que les 49ers étaient sur le point de rebondir après la déception il y a un an, et ils l’ont fait avec une victoire créative et courageuse contre Detroit qui semblait plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être. Je suis fasciné de voir si Trey Lance est amené à faire plus de représentants pour se débarrasser des défenses, parce que c’est juste amusant.

Ensuite, vous avez Philadelphie, qui a absolument battu les freins d’Atlanta grâce à Jalen Hurts, qui ressemble soudainement à l’un des meilleurs quarts de la NFL. C’est probablement un témoignage de la gravité des Falcons, mais ce n’est peut-être pas non plus un coup de chance. Les Eagles ont montré très peu de foi dans Hurts pendant l’intersaison, les discussions sur le remplacement étant monnaie courante – mais s’il continue de jouer comme il l’a fait lors de la semaine 1, alors Philly sera une équipe à surveiller cette saison.