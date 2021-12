Les 3 meilleurs moteurs qu’Alfa Romeo ait jamais eus | Moteur

Alfa Romeo a eu des voitures avec des moteurs Ferrari, mais elle est également capable de fabriquer les siennes. Et ils ne manquent pas de puissance ! Ce sont les 3 montants plus.

Alfa Romeo est née en 1920 et a traversé différentes mains, jusqu’à ce qu’elle appartienne enfin au groupe Fiat, Fiat Chrysler et fasse actuellement partie de la Groupe Stellantis. Une marque qui suscite l’affection des passionnés d’automobile et dont les fondements ont toujours été l’innovation, la sportivité et la puissance.

Aujourd’hui, nous passons en revue les trois meilleurs moteurs de la marque. D’Alfa Romeo, soyez prudent, car nous savons que sa relation avec Ferrari a conduit à des modèles aussi emblématiques que le Alfa Romeo 8C Compétition pour monter les moteurs du cheval. Mais pour l’instant, nous allons nous concentrer sur le trèfle.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Moteurs 8C des années 30

Ce moteur était un 8 cylindres en ligne que, tout au long de la décennie des 30 ‘, il évoluait en différentes versions et déplacements. Partagé divers composants avec l’ancien Alfa Roméo 6C 1750, et a été utilisé dans une grande variété de voitures tout au long de la décennie. En fait, il a propulsé la première voiture de Grand Prix : la Alfa Roméo P3.

Le bloc a été conçu des années avant le premier 8C par Vittorio Jano, connu pour avoir travaillé aux côtés Ferrari ou Lancia. En 1931, la 8C 2300 est lancée, en référence à la cylindrée de son moteur. Il a été conçu pour rivaliser, mais finalement certaines unités ont été vendues pour la route.

Ses triomphes ont été variés, des Targa florio en 1931 et 1932 jusqu’à 24 heures du Mans en 1931, 1932, 1933 et 1934. Certaines de ses versions ultérieures passent à 2,6 litres, 2,9 litres et parfois 3,8 litres en compétition grâce au soutien de Ferrari en course.

Oh, et le 13 décembre dernier était son 90e anniversaireOui!

V6 ‘Busso’ des années 60′

Le V6 ‘Busso’ était un bloc créé par l’ingénieur Giuseppe Busso. 6 cylindres en V avec un angle de 60º, 2,5 litres de cylindrée et alimenté par 6 carburateurs. En règle générale, pour obtenir un bon équilibre et une bonne stabilité dans un moteur V6, une inclinaison des cylindres de 120º est généralement nécessaire, mais pas dans le « Busso ».

Pour compenser ce déséquilibre, le célèbre bras volants, une série de maillons dans le vilebrequin qui remplacent les paliers intermédiaires. Ces types de vilebrequins sont utilisés dans les moteurs en V qui nécessitent une variation de degré spécifique, comme ce fut le cas avec cette Alfa Romeo V6.

La marque italienne a été la première à utiliser ce système, et son succès l’a amenée à créer un bloc qui a accordé jusqu’à 250 ch de puissance dans la version mise à jour de 3,2 litres. Et c’est que 26 ans de vie ont parcouru un long chemin, étant sous le capot de reliques telles que le Alfa Roméo GTV6, la 155 ou la 155 RGT.

V6 2.9 Biturbo

Aujourd’hui, ce bloc moderne alimente la toute-puissante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il s’agit d’un V6 2,9 litres à 90º avec deux turbocompresseurs. Livraison jusqu’à 540 ch et plus de 600 NM de couple entre 2 500 tr/min et 5 000 tr/min. De plus, il est entièrement en aluminium.

Peut-être que beaucoup s’attendaient à quelque chose de différent. UNE Ferrari V8, peut-être, parce qu’Alfa Romeo le criait il y a quelques années sur les toits. Oui, un moteur Maranello Dans un saloon comme celui-ci ce serait un show, mais peut-être que les romantiques de la marque préfèrent que tout soit signé par le trèfle…

Car bien que l’histoire soit faite de mélanges galactiques de moteurs et de carrosseries, il est parfois plus efficace de toucher la table avec sa propre technologie. Donc oui!

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.