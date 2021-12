Les 3 N de l’épanouissement des employés

Dans le meilleur des cas, il est important de garder vos meilleurs employés. Dans les moments difficiles, c’est encore plus important. Les clients commencent à ressentir les résultats de The Great Resignation, qui, honnêtement, n’est pas si grand. Cela a entraîné des files d’attente plus longues, des temps d’attente plus longs et un service plus lent – essentiellement un niveau de service client inférieur.

Alors, comment pouvez-vous garder de bons employés et les garder non seulement engagés dans leur travail, mais également avec leurs clients ? Les meilleurs employés ne travaillent pas seulement pour un salaire. Ils travaillent également pour l’entreprise et le client. Y a-t-il un moyen de garder les bonnes personnes ?

Rencontrez mon ami, l’expert en leadership Tim Durkin – il a une réponse. Il a partagé sa stratégie 3-N, et c’est simple. Si vous voulez garder de bons employés, vous devez faire en sorte qu’ils se sentent utiles, remarqués et connus. D’accord, ce dernier mot ne commence pas par un N, mais on dirait que c’est le cas. Voici mon point de vue sur ces trois mots puissants.

Nécessaire: Tout le monde veut se sentir utile. Ils veulent savoir qu’ils contribuent positivement à leur équipe et à leur entreprise. Si l’employé interagit avec un client, il veut savoir qu’il contribue à faire la différence.

Remarqué : Avez-vous remarqué le bon travail de vos employés? Si oui, dites-leur ! Cela crée des moments très épanouissants lorsque le patron remarque que les employés font la bonne chose et leur dit.

Connu: Pendant près d’un an, mon ami travaillait pour une entreprise. Il a fait un excellent travail. Un jour, il a reçu un appel du PDG. Ils ont eu une belle conversation. Cette nuit-là, il m’a dit qu’il ne pouvait pas croire que le PDG savait qui il était. Ils n’avaient jamais parlé auparavant. Après avoir travaillé un an dans l’entreprise, mon ami est reparti avec une énergie renouvelée pour son travail. Il avait hâte de reprendre le travail le lendemain.

Dans tous les Trois N, la rétroaction est impérative. Il s’agit de partager des commentaires positifs avec les employés. La principale raison pour laquelle les employés partent n’a pas à voir avec ce qu’ils sont payés. C’est parce qu’ils ne sont pas appréciés, c’est là que les trois N de Tim entrent en jeu. Partagez des commentaires positifs avec vos employés. Faites en sorte qu’ils se sentent nécessaires, connus et appréciés.

Il y a des années, j’ai découvert un concept appelé Destination Emploi. Brian Kealy, PDG de Baptist Health South, un système de santé du sud de la Floride, pensait que si vous avez la bonne culture et que vous traitez vos employés de manière à ce qu’ils ne veuillent jamais trouver un autre emploi, ils traiteront les clients (patients et leurs familles) de la même manière.

Si vous souhaitez que les employés restent – ​​en créant une opportunité d’emploi à destination – les Trois N sont un moyen idéal pour commencer.

Auteur : Shep Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE est un conférencier et auteur à succès du New York Times et du Wall Street Journal qui travaille avec des entreprises et des organisations qui souhaitent établir des relations fidèles avec leurs clients et leurs employés. Ses articles ont été lus dans des centaines de publications,… Voir le profil complet ›