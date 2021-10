Les 3 principales transactions boursières de la semaine sont DKS, IWM, STLD

Le rallye du risque se poursuit pour de bon lundi. Les titres indiqueront le S&P 500 poussant à un nouveau record, mais ce que les traders devraient trouver le plus impressionnant, c’est l’ampleur de la participation. Les acheteurs ne viennent pas seulement après les stocks. Ils récupèrent également des matières premières et des crypto-monnaies. Compte tenu du vent arrière, la mise à jour de cette semaine de la galerie des meilleures transactions boursières présente trois idées haussières.

En recherchant les meilleures opportunités, j’ai trouvé une liste diversifiée pour vous offrir de nombreuses options.

Le premier est un détaillant brûlant qui a misé sur la reprise économique post-pandémique. Vient ensuite un fonds négocié en bourse (ETF) offrant une voie pour jouer une cassure potentielle de fin d’année dans les petites capitalisations. Enfin, nous allons décomposer une entreprise sidérurgique qui monte en puissance après avoir passé un récent test de bénéfices.

Cela dit, voici les tickers :

Articles de sport de Dick (NYSE :DKS)

FNB iShares Russell 2000 (NYSEARCA :IWM)

Dynamique de l’acier (NASDAQ :STLD)

Comme toujours, nous ferons un rapide aperçu de chaque graphique, suivi d’une transaction d’options.

Principaux échanges boursiers : Dick’s Sporting Goods (DKS)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La croissance des bénéfices de Dick’s Sportings Goods a été explosive au cours des 18 derniers mois. Son meilleur BPA trimestriel de l’année précédant la pandémie était de 1,26 $. Il vient de rapporter 5,08 $. Le cours de son action a reflété l’incroyable reprise en augmentant de plus de 10 fois par rapport au plus bas de mars dernier. Les spectateurs répugnant à chasser seront heureux d’apprendre que l’action DKS vient de reculer de 23% par rapport à ses sommets, offrant une chance convaincante d’entrer à des prix inférieurs.

Le graphique journalier vient de terminer une figure inversée de la tête et des épaules, confirmant le retour des acheteurs. De plus, le rallye de 1,5% d’aujourd’hui pousse les prix au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et suggère que le moment est venu d’entrer.

La volatilité implicite est suffisamment élevée pour faire des spreads un meilleur choix que d’acheter des options d’achat.

Meilleures opérations sur actions: Achetez l’écart d’achat haussier 130 $/150 $ de décembre pour 5,50 $.

Vous risquez 5,50 $ pour avoir la chance de gagner 14,50 $ si l’action DKS atteint 150 $ à l’expiration.

FNB iShares Russell 2000 (IWM)



Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Si vous hésitez à chasser le S&P 500 à des sommets historiques, envisagez d’acheter des petites capitalisations. L’indice Russell 2000 n’a rien fait au cours des 10 derniers mois. En conséquence, nous avons une fourchette de négociation à long terme qui pourrait entraîner une hausse importante une fois la résistance dépassée. La doublure argentée de la pause des prix est qu’elle a permis aux bénéfices de rattraper leur retard et aux valorisations étirées de le devenir moins.

Bien qu’IWM n’ait pas réussi à sortir de sa gamme, je pense que ce n’est qu’une question de temps. Et, avec la saisonnalité haussière de novembre et décembre qui se profile, une course de fin d’année pourrait enfin livrer ce que les taureaux attendaient.

Au cours des deux dernières semaines, les petites capitalisations ont poussé vers l’extrémité supérieure de la fourchette, nous plaçant à une distance frappante d’un autre test de résistance.

J’aime utiliser les spreads d’achats haussiers pour profiter de la hausse attendue.

Meilleures opérations sur actions: Achetez le spread d’achat haussier de 230 $/240 $ de décembre pour 4 $.

Vous risquez 4 $ pour gagner 6 $ si IWM dépasse 240 $ à l’expiration.

Principaux échanges boursiers : Steel Dynamics (STLD)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le secteur des matériaux de base profite de la montée de l’inflation. Cela n’a été nulle part plus apparent que dans l’industrie sidérurgique. Considérez les quatre derniers chiffres trimestriels du BPA pour Steel Dynamics : 97 cents, 2,10 $, 3,40 $, 4,96 $. Parlez d’une augmentation spectaculaire des bénéfices ! Il n’est pas étonnant que STLD ait doublé de prix cette année.

Bien que le titre n’ait pas beaucoup bougé après le dernier rapport, les prix franchissent maintenant la résistance. Nous sommes également revenus au-dessus de toutes les moyennes mobiles majeures, ce qui efface une grande partie de l’offre potentielle. Les modèles de volume ont également fortement favorisé les taureaux à la suite du rapport de la semaine dernière.

Pour capitaliser sur le suivi de l’évasion de lundi, considérez l’idée suivante.

Meilleures opérations sur actions: Achetez le spread d’achat haussier 70$/75$ de décembre pour 1,35$.

Vous risquez 1,35 $ pour gagner 3,65 $ si STLD atteint 75 $ à l’expiration.

A la date de publication, Tyler Craig était depuis longtemps IWM. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !