Les 3 seuls outils d’analyse technique dont vous aurez besoin pour augmenter vos profits

Stratégie d’entrée et de sortie éprouvée.

Photo de Maxim Hopman sur Unsplash

Publié à l’origine sur lifestylemaniacs.com

Vous avez donc décidé d’essayer le trading. Vous avez probablement appris les bases; Sinon, je vous encourage à regarder des vidéos YouTube, à suivre des cours ou à lire un livre sur ce sujet. J’ai laissé des liens utiles comme vous pouvez le voir.

J’ai regardé des vidéos YouTube et suivi le cours ci-dessus, et il y a beaucoup d’informations qui m’ont submergé. Après 3 ans d’essais et d’erreurs, j’ai finalement trouvé une conception de graphique minimaliste et une stratégie de trading qui m’ont apporté des récompenses cohérentes.

J’ai testé cette conception et cette stratégie sur plusieurs marchés (actions individuelles, ETF, matières premières, crypto, forex) et j’ai toujours obtenu un ratio profit / perte moyen de 2. Cela signifie que j’ai réalisé au moins 2 fois plus de bénéfices par rapport à la perte.

Avant de plonger dans les outils, nous devons d’abord faire quelques considérations:

Graphique Heikin Ashi 1 jour

Nous utiliserons toujours le graphique 1D Heikin Ashi. Nous ne prendrons jamais la peine de revoir les graphiques d’une heure ou d’une minute, ni les graphiques classiques en chandeliers, car ils sont pleins de bruit et difficiles à interpréter.

J’ai trouvé que le graphique 1D Heikin Ashi était le graphique de trading le plus précis et le plus granulaire en même temps.

Acheter: Bougie verte Heikin Ashi sans mèche inférieure Vendre: bougie rouge Heikin Ashi sans mèche supérieure

Investissement à court / moyen terme

Nous nous concentrerons sur l’investissement à court / moyen terme car nous verrons des corrections en cours de route. Par exemple, même si nous sommes dans un marché haussier, nous pouvons voir une tendance à la baisse qui dure un mois. Il est essentiel d’être patient et de respecter le plan pendant ces périodes.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale (par exemple, flux de trésorerie, actualités, publicité, valeur sous-jacente) surpassera toujours l’analyse technique. C’est pourquoi, avant d’investir, nous comprenons également la valeur sous-jacente de l’actif, le cas échéant.

Nous essayons également de comprendre les cycles du marché, de lire les actualités hebdomadaires et d’analyser la situation économique actuelle.

Probabilités

Lorsque nous utilisons l’analyse technique, nous utilisons des probabilités, pas quelque chose de précis à 100%.

Il y a et il n’y aura jamais un indicateur d’analyse technique ou une combinaison d’indicateurs qui indiquent une transaction réussie à 100%.

Ce que nous essayons d’obtenir, c’est une probabilité plus élevée que notre transaction (longue ou courte) réussisse.

Maintenant que nous éclaircissons cela, regardons les indicateurs techniques.

Les EMA (moyennes mobiles exponentielles) de 20, 50 et 200 sont les principaux indicateurs pour déterminer la tendance à long terme: haussière ou baissière. Si nous ne connaissons pas la tendance, nous ne pouvons pas savoir s’il est temps d’acheter ou de vendre.

Tendance haussière: les EMA de 20 et 50 périodes passent au-dessus de 200 EMA Tendance baissière: les EMA des 20 et 50 périodes passent en dessous des 200 EMA

Maintenant que nous avons ces informations, voyons comment les appliquer. La connaissance n’est pas un pouvoir tant qu’elle n’est pas appliquée.

Entrer les signaux

Nous sommes entrés beaucoup seulement après que l’EMA de 50 périodes ait dépassé l’EMA de 200 périodes, et après que l’EMA de 20 périodes ait dépassé l’EMA de 50 périodes.

Aussi, nous devons attendre et voir que nous avons au moins 2 bougies vertes ascendantes, sans mèche inférieure et au-dessus de l’EMA à 20 périodes.

Pour les signaux courts, même algorithme, mais en sens inverse: EMA à 50 périodes franchi en dessous de l’EMA à 200 périodes, EMA à 20 périodes passé en dessous de l’EMA à 50 périodes, au moins 2 bougies rouges descendantes, pas de mèche au-dessus et en dessous de l’EMA à 20 périodes .

Panneaux de sortie

Nous sortons d’une longue entrée lorsqu’une bougie rouge se ferme en dessous de l’EMA de 200 périodes. Par analogie, nous sortons d’une entrée courte lorsqu’une bougie verte se ferme au-dessus de l’EMA de 200 périodes.

Voyons quelques exemples:

BTCUSD 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec EMA 20/50/200 AAPL 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec EMA 20/50/200 QQQ 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec EMA 20/50/200 VOO 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec 20/50/200 EMA GOLD 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec l’EMA 20/50/200 EURUSD 1D Heikin Ashi en vue commerciale avec l’EMA 20/50/200

Comme vous pouvez le voir, j’ai choisi différents actifs juste pour vous montrer que la stratégie s’applique à différents marchés: actions, ETF, crypto, forex et matières premières. Les actifs ont été choisis au hasard, je ne vous invite donc pas à investir dans aucun d’entre eux.

Dans chaque capture d’écran, j’ai inclus le ratio moyen de transactions gagnantes et perdantes afin que vous puissiez voir que nous avons plus de 2x plus de transactions gagnantes que de transactions perdantes (rapport> 2).