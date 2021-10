Les 30 équipes classées avant l’ouverture de la saison 2021-22

Nous l’avons fait. C’est la soirée d’ouverture de la NBA.

Tout le drame de l’intersaison qui a saigné dans la saison régulière – salut, Ben Simmons! Bienvenue chez les Sixers ! – est toujours là, mais nous pouvons nous concentrer sur le basket-ball en cours qui ne sont pas des cerceaux de pré-saison.

Nous vous avons déjà donné les classements de surveillance pour la saison, et même si vous noterez la meilleure équipe, il y a aussi le meilleur des meilleurs avant 2021-22 (alerte spoiler), il y aura des différences notables. Il s’agit des meilleures équipes sur papier.

Passons donc en revue les, de 30 à 1. Nous ferons aussi un peu de bonnes et de mauvaises nouvelles pour chaque équipe.

Bonnes nouvelles: Shai Gilgeous-Alexander est une star qui évolue à un bon rythme. Luguentz Dort, Josh Giddey et Aleksej Pokusevski sont tous des pièces vraiment intrigantes. Ils ont tellement de futurs choix de repêchage.

Mauvaises nouvelles: Ils vont être la pire équipe de la NBA cette année.

Bonnes nouvelles: Il ne faudra peut-être pas longtemps avant de découvrir que le Jalen Suggs que nous avons vu à Gonzaga est une star de la NBA. Ils pourraient être une équipe défensive plus dure que vous ne le pensez une fois Jonathan Isaac de retour.

Mauvaises nouvelles: Il y a beaucoup de jeunesse et d’incertitude ici, ce à quoi vous vous attendriez dans une reconstruction. Ils seront mauvais.

Bonnes nouvelles: Darius Garland et Collin Sexton forment un duo de zone arrière, la zone avant est renforcée par Jarrett Allen et la recrue Evan Mobley. Lauri Markkanen a quelque chose à prouver.

Mauvaises nouvelles: Quel est le problème avec Kevin Love ? Va-t-il encore le perdre sur le terrain par colère ? Au-delà d’Allen, cette équipe va-t-elle vraiment faire beaucoup défensivement ?

Bonnes nouvelles: Il y a un sacré bon noyau ici avec Jalen Green, Christian Wood, Alperen Sengun et Kevin Porter Jr., qui s’est échappé de Cleveland et a éclaté la saison dernière.

Mauvaises nouvelles: Une autre équipe qui se reconstruit. Cela va être une longue saison à Houston – il suffit de demander à Eric Gordon et John Wall.

Bonnes nouvelles: Dejounte Murray et Keldon Johnson pourraient éclater ensemble. Coach Pop est toujours Coach Pop

Mauvaises nouvelles: … Mais si les Spurs sont vraiment terribles, nous commencerons à demander longtemps que Coach Pop voudra rester.

Bonnes nouvelles: Cade Cunningham est là ! Le casting de soutien compte des joueurs de deuxième année qui ont fait tourner les têtes l’année dernière dans Isaiah Stewart et Saddiq Bey.

Mauvaises nouvelles: Killian Hayes va-t-il accélérer ou la saison difficile de l’année dernière était-elle un présage des choses à venir?

Bonnes nouvelles: De’Aaron Fox est tellement bon. Peut-être que Marvin Bagley III a finalement tout mis en place.

Mauvaises nouvelles: Buddy Hield pourrait vouloir sortir. La défense qui était si horrible la saison dernière pourrait continuer à l’être même avec la recrue Davion Mitchell dans les parages. Et cela pourrait conduire à un effondrement complet et au nettoyage de la maison.

Bonnes nouvelles: Zion Williamson et Brandon Ingram sont extrêmement bons au basket. Le nouvel ajout Jonas Valanciunas pourrait aider à l’espacement pour Point Guard Zion.

Mauvaises nouvelles: Euh, à quel point Williamson est-il en bonne santé après une opération au pied pendant la saison morte ? Cela pourrait finir par être une VRAIMENT mauvaise nouvelle.

Bonnes nouvelles: Les équipes vont détester jouer contre les cauchemars défensifs que sont OG Anunoby, Chris Boucher, Pascal Siakam et la recrue Scottie Barnes, une fois que tout le monde sera en bonne santé.

Mauvaises nouvelles: … Mais au-delà de Fred VanVleet, où est l’attaque et le tir ? Ils vont devoir s’appuyer sur Goran Dragic et espérer que le recul de Siakam l’année dernière ne soit pas définitif.

Bonnes nouvelles: Sur le papier, les pièces sont là entre Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Ils ont même une certaine profondeur de banc.

Mauvaises nouvelles: Ce sont les Timberwolves. Si les choses ne se remettent pas encore en place, il pourrait y avoir des joueurs et des métiers très mécontents à venir.

Bonnes nouvelles: LaMelo Ball est prêt à faire un nouveau pas en avant. Gordon Heyward, Miles Bridges, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. forment un casting de soutien vraiment solide.

Mauvaises nouvelles: L’Est est dur. C’est probablement une équipe de play-in, mais rien de plus.

Bonnes nouvelles: Malgré l’absence d’une véritable superstar, ils ont l’un des alignements les plus complets de la ligue.

Mauvaises nouvelles: Il leur manque une superstar. Et ils ont besoin que Caris LeVert et TJ Warren soient de retour et en bonne santé s’ils veulent une chance sur un terrain de jeu.

Bonnes nouvelles: Bradley Beal a quelques nouveaux ajouts – Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell – après que l’équipe eut traité Russell Westbrook.

Mauvaises nouvelles: Ils pourraient ne pas réussir et Beal pourrait dire qu’il veut sortir.

Bonnes nouvelles: Il s’agit d’une nouvelle équipe de Bulls avec beaucoup de puissance de feu supplémentaire – Lonzo Ball, DeMar DeRozan et Alex Caruso ont également mis à niveau une liste qui pourrait faire du bruit.

Mauvaises nouvelles: Encore une fois, avec un Est bondé et talentueux, ils pourraient se retrouver dans une situation de jeu qui pourrait se terminer avec eux hors des séries éliminatoires.

Bonnes nouvelles: C’est en quelque sorte comme d’habitude avec Damian Lillard étant Dame, CJ McCollum et Jusuf Nurkic remplissant leurs rôles, et un banc sous-estimé.

Mauvaises nouvelles: Nous commençons à atteindre le point où le statu quo n’est plus une chose positive. Et s’ils continuent d’être une équipe faible en séries éliminatoires qui n’avance pas en séries éliminatoires, les choses pourraient aller très vite vers le sud. Plus : Chauncey Billups sera-t-il la réponse en tant qu’entraîneur-chef ?

Bonnes nouvelles: Cette équipe est prête pour le grand moment avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et un groupe de défenseurs ultra coriaces et de talents à double sens.

Mauvaises nouvelles: … Ou ce pourrait être une autre année de croissance ensemble. Le play-in n’est pas le pire résultat, mais ils pourraient être prêts pour de plus grandes choses.

Bonnes nouvelles: L’équipe surprise de l’année dernière s’est améliorée avec Evan Fournier et Kemba Walker.

Mauvaises nouvelles: Il y a des attentes ÉNORMES à New York… mais la puanteur des deux dernières décennies plane sur la franchise. S’il y a des blessures, des défenses qui font des ajustements, Julius Randle ressemblant à ce qu’il a fait en séries éliminatoires, cela pourrait être un désastre.

Bonnes nouvelles: Paul George est toujours là et la zone arrière avec Reggie Jackson et Eric Bledsoe est sous-estimée, à condition que nous voyions le même Jackson que nous avons vu en séries éliminatoires.

Mauvaises nouvelles: Ils pourraient attendre un certain temps que Kawhi Leonard revienne d’une déchirure du LCA. Et cela pourrait signifier qu’ils ont du mal à rester dans le top six en Occident.

Bonnes nouvelles: Le saut de superstar de Jayson Tatum pourrait conduire à un saut de niveau supérieur.

Mauvaises nouvelles: Si Tatum fait ce qu’il a fait l’année dernière et rien de plus, cela pourrait ne pas suffire à faire des Celtics de véritables prétendants. Ime Udoka peut-il remplacer Brad Stevens ? J’ai aussi des doutes sur Dennis Schroder même dans une année où il veut prouver qu’il a besoin d’un accord à long terme.

Bonnes nouvelles: Steph Curry et Draymond Green, pour toujours.

Mauvaises nouvelles: Tout dépend du retour de Klay Thompson. Quand il sera de retour en forme, c’est à ce moment-là que nous pourrons juger s’ils sont à nouveau les Dynasty Dubs… ou non.

Bonnes nouvelles: L’équipe qui était la tête de série n°1 dans l’Est l’an dernier est en grande partie intacte…

Mauvaises nouvelles: … Mais il y a beaucoup trop de questions en ce moment avec le statut de Ben Simmons pour les classer plus haut. Échangent-ils contre un meneur qui peut le remplacer ? Puis ils montent plus haut. Est-ce qu’il s’assoit jusqu’à ce qu’il soit échangé? Inférieur. Pouah.

Bonnes nouvelles: Cela pourrait être une saison MVP pour Luka Doncic

Mauvaises nouvelles: Il y a de grandes inquiétudes concernant Jason Kidd en tant qu’entraîneur-chef et si Kristaps Porzingis est la bonne personne pour les placer parmi les prétendants au titre.

Bonnes nouvelles: La course aux séries éliminatoires de l’année dernière pourrait être un signe de ce qui va arriver – un autre niveau pour Trae Young, quelques pas en avant du noyau qui comprend De’Andre Hunter, Cam Reddish, Kevin Huerter et John Collins.

Mauvaises nouvelles: Des attentes élevées pourraient peser sur eux. Ils sont encore un peu jeunes.

Bonnes nouvelles: Nikola Jokic est le MVP en titre et le tour de star de Michael Porter Jr. commence maintenant.

Mauvaises nouvelles: Cela pourrait être très long avant le retour de Jamal Murray. Il va beaucoup leur manquer.

Bonnes nouvelles: Une équipe Heat déjà excellente vient d’ajouter Kyle Lowry et PJ Tucker.

Mauvaises nouvelles: Cela pourrait être l’équipe qui est poussée par les équipes vraiment d’élite devant eux.

Bonnes nouvelles: Bron et le Brow font revenir Russell Westbrook à Cali pour leur donner un Big 3 menaçant.

Mauvaises nouvelles: Le classement peut sembler bas, mais l’âge me pèse. Cette équipe est si vieille ! Vont-ils être capables de gérer suffisamment de charges de travail pour s’emparer d’une des deux premières têtes de série dans l’Ouest ET faire une course en séries éliminatoires? Et Westbrook va-t-il s’intégrer dans une équipe qui avait vraiment besoin d’être abattue ?

Bonnes nouvelles: Une équipe qui a failli remporter la finale l’année dernière revient avec cette expérience et un retour de Chris Paul.

Mauvaises nouvelles: Vous devez vous demander s’ils ont dépassé les limites et quand le CP3 ralentit. Si c’est cette année, salut.

Bonnes nouvelles: La tête de série de l’Ouest la saison dernière revient avec soif de plus.

Mauvaises nouvelles: Ils pourraient ne pas être capables de plus, surtout en séries éliminatoires. Que se passe-t-il alors ?

Bonnes nouvelles: Les champions en titre sont si bons, et puis il y a la possibilité que Giannis obtienne un sauteur.

Mauvaises nouvelles: Championnat gueule de bois yadda yadda yadda.