Les 33 jeux PC les plus attendus pour 2022 et au-delà

Malgré la nouvelle génération de consoles, le PC reste sa propre plate-forme de jeu unique qui peut offrir des expériences que vous ne pourrez peut-être pas trouver sur d’autres systèmes tout en offrant également un endroit pour jouer à des jeux multiplateformes à leur meilleur. L’arriéré de jeux apparemment infini du PC en fait une bête de plate-forme, et il y a tout autant à espérer en 2022 et au-delà.

C’est excitant que les joueurs sur PC aient des options pour des cartes vidéo encore plus puissantes avec la série RTX 30 de Nvidia et la série RX 6000 d’AMD (si vous pouvez les trouver), offrant plus de puissance graphique que jamais et de nouvelles fonctionnalités comme le lancer de rayons et l’IA. suréchantillonnage. Mais tandis que le PC pousse l’innovation dans les graphismes et les performances, ce qui compte le plus, ce sont les jeux. Et si vous avez besoin d’un aide-mémoire pour l’avenir de votre jeu sur PC et de détails sur les raisons pour lesquelles vous devriez être enthousiasmé par chacun de ces titres à venir, nous avons ce qu’il vous faut. De plus, si vous recherchez certains des meilleurs jeux PC auxquels jouer en ce moment, nous avons également une excellente liste pour cela.