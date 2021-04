Les 37 meilleurs et les plus fous mèmes sur l’épisode 5 de Line of Duty ⋆ .

Les gars. Nous devons parler de Line of Duty hier soir parce que j’ai des palpitations cardiaques rien que d’y penser. À présent, j’ai l’impression que nous devrions vraiment être habitués à ce que Jed Mercurio nous laisse sur certains des plus grands cintres de falaise de l’histoire de la télévision britannique, mais hier soir ???? Comment va-t-il nous faire ça ????? Et bien sûr, juste après l’épisode cinq de Line of Duty hier soir, tout le monde a commencé à partager les mèmes.

J’ai besoin d’une seconde pour accepter la fusillade de Ryan et Kate, le retour de Carmichael, Chloé ayant l’intégralité de l’AC-12 sur ses épaules et ensuite ils ont juste dû jeter Steve Arnott dans son petit chapeau et son uniforme n’a pas ” t ils? Ma tension artérielle ne convient pas.

Comme toujours, Twitter était plein à craquer de toutes les réactions les meilleures et les plus hilarantes à tout le drame. Voici les meilleurs mèmes sur l’épisode cinq de Line of Duty. Maintenant, nous aspirons du diesel.

1. C’est la casquette pour moi

#LineOfDuty pic.twitter.com/OeYiUBcRSR – sophie thompson (@sophxthompson) 18 avril 2021

2. Je ne peux pas REPOS

3. 100 pour cent de son ambiance

Si lundi était une personne. #LineOfDuty pic.twitter.com/52VpskO6Qg – AC (@ acast_94) 18 avril 2021

4. J’ai besoin de 3 à 5 jours ouvrables pour accepter tout cela

Tout le monde au Royaume-Uni après cette fin: #LineOfDuty pic.twitter.com/tboWkqDXru – Novelty Bobble (@ NoveltyBobble12) 18 avril 2021

5. Ils grandissent si vite: ///

Des temps plus heureux hein #LineOfDuty pic.twitter.com/0DW1LtJevD – Chris Ranson (@cjranson) 18 avril 2021

6. Quelqu’un vient la chercher

le lion, la sorcière et l’audace de cette chienne #LineofDuty pic.twitter.com/549JpkVMrU – best of line of duty (@bestoflod) 18 avril 2021

7. ASSEZ QUE JE LES AIME

J’AI TROUVÉ LE MEME KATE ENVOYÉ STEVE #LineofDuty pic.twitter.com/MmQXHaX5SM – niamh (@dxrthvaders) 18 avril 2021

8. NE ME FAITES PAS CELA

* l’écran devient noir * toute la population britannique: #LineofDuty pic.twitter.com/qYwa3ZrOa5 – Emmy Griffiths (@emmyfg) 18 avril 2021

9. C’est la chose la plus précise que j’ai vue de toute la journée

Exactement les mêmes vibrations #LineofDuty pic.twitter.com/OpUgSfxWfN – Shona 👼🏻 (@ShonaRadz) 18 avril 2021

10. Je pleure

– Jo lié à Tommy Hunter

– Drame Corbett avec Ted

– Opération de surveillance AC-12

– Affaire Lawrence Christopher

– Steve a fait mouiller Fairbank

– Patricia Carmichael est de retour

– Cliffhanger de confrontation avec Ryan et Kate QUEL ÉPISODE 👏👏👏 #LineOfDuty pic.twitter.com/cxXBg0npQ1 – plafonds de ligne de service (@lineofdutycaps) 18 avril 2021

11. Ce que vous aimez vraiment voir

james nesbitt jouant un cuivre plié deux fois cette année #LineofDuty pic.twitter.com/EHctjLlHYR – best of line of duty (@bestoflod) 18 avril 2021

12. OBTENEZ. SA. DANS.

maintenant qu’ils font prendre sa retraite à Hastings, il n’y a qu’une seule personne apte à le remplacer #LineOfDuty pic.twitter.com/pHijS7oFmJ – SHANE REACTION (@imshanereaction) 18 avril 2021

13. Oubliez Steve, Chloé doit avoir de graves maux de dos maintenant

Steve: popping paracétamol

Kate: goûter aux vins happy hour avec le grand courbé Jo Davidson

Ted Hastings: chuchotant «cette pauvre petite fille» toutes les quinze minutes

Chloe Bishop: PORTER CETTE UNITÉ SUR SON DOS pic.twitter.com/vxFYNAFMMt – Sophie Levin (@ sophielevin11) 18 avril 2021

14. Il travaille dur x

Jed Mercurio ajoutant James Nesbitt sans raison discernable pic.twitter.com/axhU86Z7GC – eh bien, vous ÊTES élégant (@accid_pop) 18 avril 2021

15. Nous avons parcouru un très long chemin

#Ligne de conduite comment ça a commencé: comment ça se passe: pic.twitter.com/cZKu6oU9Vh – Matty Hart (@ mhart2221) 18 avril 2021

16. Sûrement pas !!

«Une fois, je suis allée prendre un verre avec une fille qui, selon moi, m’aimait bien mais qui s’est retrouvée dans une fusillade dans une cour de camion» #LineOfDuty pic.twitter.com/exQjaIPlkj – Gene McGurk (@magawk) 18 avril 2021

17. Demander un ami x

Pouvez-vous obtenir un congé du travail lié au stress en raison du décès potentiel d’un personnage fictif #LineOfDuty – conmac (@ conmac52) 18 avril 2021

18. OUI NOUS SOMMES

Maintenant, on est nul de diesel. #lineofduty pic.twitter.com/zxMBpqmPcD – MarkJ (@markjxn) 18 avril 2021

19. Elle a besoin de vivre pour sa seule doublure

La meilleure brûlure de Kate depuis “arrête de te faire une mésange et fais chier”. #LineOfDuty pic.twitter.com/nSrNaBUDH6 – Morgan Jeffery (@morganjeffery) 18 avril 2021

20. Je ne vais vraiment pas bien

L’ensemble du Royaume-Uni en ce moment après un autre cliffhanger #LineOfDuty pic.twitter.com/byuw1dhDPf – Eleni Rose (@elenirose_) 18 avril 2021

21. JE NE PEUX PAS GARDER OK

Moi toutes les 15 secondes pendant #LineOfDuty de cette semaine pic.twitter.com/9Toma6xVHO – Aurora 💃🍹😈🕸 (@ AuroraAlmeida95) 18 avril 2021

22. Elle est tout comme ‘Je continuerai à creuser’ toutes les cinq minutes et je n’ai que du respect

Pouvons-nous prendre un moment pour apprécier à quel point Chloé est une détective? #LineofDuty pic.twitter.com/rzJFkSfJr7 – Toujours Phunny à Philadelphie (@crazytownfan) 18 avril 2021

23. BYE BITCH

kate au téléphone à carmichael #LineofDuty pic.twitter.com/1Fb8r5XjHb – liv (@ratritchie) 18 avril 2021

24. Sans aucun doute

Vous savez juste qu’elle vote Tory. # LineOfDuty pic.twitter.com/j45sH3KIHU – Parodie Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) 18 avril 2021

25. Donnez-lui un jour de congé

#LineofDuty “Chloé, peux-tu tout savoir sur toutes choses, alors dis-le-moi.”

“Bien sûr Guv.” pic.twitter.com/h5Du9O8xfy – Nigel Auchterlounie (@spleenal) 18 avril 2021

26. Vous n’iriez tout simplement pas, n’est-ce pas ???

Jo Davidson demande à Kate de la rencontrer dans un ancien parc de camions. #LineOfDuty pic.twitter.com/IQjuReHTva – Adam (@ Adam_George710) 18 avril 2021

27. Envoyez de l’aide!

Moi après #LineofDuty ce soir pic.twitter.com/jhoOL3bH58 -. (@ Lettice186) 18 avril 2021

28. Tout est un peu tendu

moi cet épisode entier #LineofDuty pic.twitter.com/JoDqPvsXxe – frank (@frankiemiaa) 18 avril 2021

29. La voici

Ryan Pilkington – “ Je suis le personnage le plus détesté de #LineOfDuty ” Patricia Carmichael – “ Tiens ma bière ” pic.twitter.com/lwBZ4l19L5 – James Tee 💙 (@mrjamestee) 18 avril 2021

30. VOUS ÊTES UN PETIT GARÇON RYAN

Ryan Pilkington pense qu’il peut éliminer Kate Fleming #lineofduty pic.twitter.com/liOTk8KwP4 – tommy1211 (@wehaveagronk) 18 avril 2021

31. Je fais de mon mieux ici

Notre maison chaque épisode #LineOfDuty pic.twitter.com/GC6vjarJl7 – Adapté pour aider CIC (@suitedtohelp) 18 avril 2021

32. Excellente écriture de scénario x

Moi: je regarde #LineOfDuty pour l’intrigue L’intrigue: pic.twitter.com/5zXk0iZ1Lo – Vic (@ Victoria_Belk98) 18 avril 2021

33. DITES-NOUS

Le Royaume-Uni à Kate en ce moment: avez-vous tourné? Ou avez-vous été abattu? #LineofDuty pic.twitter.com/zlrpPFkcFQ – ST👀 (@ s711art) 18 avril 2021

34. Omg adore ça x

omg a fui une photo de l’épisode de la semaine prochaine ??? #LineOfDuty pic.twitter.com/kDcDq4rYPU – georgie (@ parlxonnor) 18 avril 2021

35. Continuez alors 😛

Penser à Jo demandant à Kate un croissant aux amandes #lineofduty #lineofdutyday pic.twitter.com/OI6AsRGX45 – Alice ✨🥐✨ (@Aliceishangry) 18 avril 2021

36. Vous ne pouvez pas me faire ça

quand il faut attendre une semaine pour le prochain épisode #lineofduty pic.twitter.com/jJnRtFhxj3 – Becca Wright (@_beccawright) 18 avril 2021

37. ATTENDEZ, QUOI?!

quand vous réalisez qu’il ne reste plus que 2 épisodes #LineofDuty pic.twitter.com/MkmLEMv425 – best of line of duty (@bestoflod) 18 avril 2021

La saison 6 de Line of Duty se poursuit dimanche sur BBC One à 21 heures. Les épisodes précédents sont disponibles pour rattraper leur retard, via iPlayer.

