Les 39 clubs de LaLiga non invités en Super League la rejettent à l’unanimité

22/04/2021

Déclaration forte de la 39 clubs de la première et deuxième division espagnole non invités à faire partie de la Super League. Todos los equipos profesionales de LaLiga menos FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid se han reunido este jueves y han emitido una nota en la que han rechazado “por unanimidad y enérgicamente los planes de la creación de esta competición”, tocada de muerte tras la dissolution de la grande majorité de ses membres fondateurs.

“Tous les clubs croient fermement au mérite sportif comme seul critère pour se qualifier pour les championnats internationaux des clubs à travers les ligues nationales respectives”, a rapporté l’entité présidée par Javier Tebas. “Aujourd’hui, les fans de football de toute l’Europe ils peuvent rêver que leur club, quelle que soit sa taille, puisse se hisser au sommet et concourir au sommet. Cette tradition ne doit pas être menacée ou modifiée », a-t-il justifié.

Les 39 clubs qui ont signé le texte ont célébré “l’opposition globale des derniers jours” à la Superliga, qui “Il a montré qu’une ligue européenne fermée et élitiste est irréalisable et indésirable.” Reconnaissants pour “le soutien qu’ils ont reçu cette semaine sur une question clé pour l’avenir du football”, ils se sont engagés à continuer à travailler avec les supporters, le gouvernement, la Liga, l’UEFA, la RFEF et l’AFE pour “protéger les meilleurs intérêts du jeu”.

Ceux-ci sont les clubs qui ont signé le document: Athletic Club, Osasuna, Cadix, Alavés, Elche, Getafe, Grenade, Levante, Celta, Betis, Real Sociedad, Valladolid, Eibar, Huesca, Séville, Valence, Villarreal, Alcorcón, Albacete, Castellón, Leganés, Lugo, Mirandés, Tenerife , Sabadell, Fuenlabrada, Carthagène, Gérone, Malaga, Rayo Vallecano, Espanyol, Majorque, Oviedo, Sporting, Saragosse, Ponferradina, Almería, Las Palmas et Logroñés.