Les 4 actions du groupe Tata de Rakesh Jhunjhunwala remontent jusqu’à 135% en 1 an ; La première grande victoire de Big Bull a été Tata Tea

La première grande victoire de Rakesh Jhunjhunwala était également une action du groupe Tata – Tata Tea, où il a réalisé un bénéfice de Rs 5 lakh en 1986

Rakesh Jhunjhunwala a soutenu les actions du groupe Tata – Tata Motors, Tata Communications, Titan Company, Indian Hotels – ont augmenté de 135% au cours de la dernière année, tandis que celles-ci ont augmenté de plus de 57% jusqu’à présent en 2021. Grand taureau Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala détiennent la plus grande participation dans Titan Company – une participation de 4,8% ou 4,26 crore d’actions dans le fabricant de montres-bijoux. Un investisseur as a réduit sa participation dans Titan Company pour le troisième trimestre consécutif (avril-juin 2021). Le cours de l’action Titan a grimpé de 63,27 % au cours de la dernière année et de 20,30 % jusqu’à présent dans le CY21.

La deuxième participation de Rakesh Radheshyam Jhunjhunwala est dans Tata Motors, à 1,14 % ou 3,7 crore d’actions. Le grand taureau a réduit sa participation dans cette entreprise automobile à 1,14% au cours du trimestre terminé le 30 juin 2021. Rakesh Jhunjhunwala détenait un total de 4,27 crores d’actions de la société à la fin du trimestre de mars, qui est ensuite tombé à 3,7 crore. Ce titre a généré les rendements les plus élevés au cours de la dernière année, avec une hausse de 134,24 %. De plus, depuis le début de l’année (YTD), il a gagné 57,18 pour cent.

On peut noter que la première grande victoire de Rakesh Jhunjhunwala était également une action du groupe Tata – Tata Tea, où il a réalisé un bénéfice de Rs 5 lakh en 1986. Il a acheté 5 000 actions de Tata Tea au prix de Rs 43 à cette époque, qui a atteint Rs 143 chacun en l’espace de trois mois seulement, ce qui a plus que triplé son argent investi. Au 30 juin 2021, le portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala comprend 38 actions, allant de la finance à la technologie en passant par les secteurs de la vente au détail, avec une valeur nette de plus de Rs 20 165,9 crore, selon les données de Trendlyne. Son avoir coté le plus précieux est le fabricant de montres et de bijoux Titan Company, avec une valeur de 8 019,7 crore de roupies ; suivi de Tata Motors avec Rs 1 107,4 crore; et Crisil à Rs 1 069,1 crore. Au trimestre précédent, Jhunjhwala détenait des participations dans 37 sociétés d’une valeur nette de plus de 19 850,6 crores de roupies.

Big Bull détient une participation de 1,04 % ou 29,50 parts lakh dans Tata Communications. Ce titre de communication a donné un rendement de 55,31 % au cours de la dernière année et a bondi de 28,34 % jusqu’à présent au cours de l’année civile 2021.

Dans la branche hôtelière du groupe Tata, Indian Hotels Company Ltd (IHCL), Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala détenaient 2,10% du capital ou 2,50 crores d’actions à la fin du trimestre de juin 2021. Auparavant, IHCL avait signalé que Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala avaient augmenté leur participation dans Indian Hotels à 2,1% au cours du trimestre de décembre contre 1,05 % en septembre. Le cours de l’action d’Indian Hotels Company a augmenté de 20,45% en un an et de près de 16% jusqu’à présent en 2021.

