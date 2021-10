Les 4 casquettes de la saison dans Portland Trail Blazers

Les Oregoniens font partie des équipes dont les certitudes sont infiniment inférieures aux doutes. La révolution des listes attendue en Portland Trail Blazers et que cela aurait pu affecter même les principales épées de l’équipe ne s’est pas produit – du moins pour l’instant -, mais cela n’empêche pas qu’il y ait une série de nouveaux faits saillants.

Les factures de Chauncey aura une deuxième unité avec plus de talent et de noms qui pourraient beaucoup contribuer au jeu de l’équipe comme Dennis Smith Jr., Cody Zeller, Ben McClemore ou Tony Snell. Un meneur très doué et physique, un centre avec beaucoup d’échanges et des performances garanties et deux extérieurs avec de bons pourcentages au lancement. Plus d’aide pour Damian Lillard.