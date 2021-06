Les 4 folies les plus commentées de John McAfee

in

Excentrique comme peu d’autres, John McAfee était un génie qui a dilapidé sa fortune en quelques années après s’être tourné vers l’or en créant l’un des antivirus les plus connus de la planète. La vie folle de McAfee s’est terminée mercredi dernier lorsqu’il a été retrouvé mort dans une prison de Barcelone, où il attendait d’être rapatrié dans son pays, les États-Unis.

Il représentait comme personne un génie fou, une personne incomprise qui avait des compétences en affaires et qui a fini par se faire dévorer par son propre personnage. Son histoire laisse une trace de controverses, meurtres, drogue, prostitution, crypto-monnaies et des complots qui ont mis fin à sa vie.

Le stagiaire

Dès son plus jeune âge, la vie de John McAfee n’a pas été facile. Son père, M. McAfee, était alcoolique en raison de sa participation à la Seconde Guerre mondiale, et il a battu sa mère et John lui-même. Un jour, il s’est tiré une balle dans la tête.

Cette mort a marqué à jamais John McAfee qui a commencé à consommer de l’alcool et des drogues. Cela n’a pas empêché sa carrière universitaire d’être brillante et il est diplômé de l’Université de Salem et a commencé à faire un doctorat en Louisiane.

Ici a commencé une relation avec son stagiaire. Il a fini par être expulsé de son doctorat et épousé le boursier.

Drogues et NASA

Avec un esprit brillant, il a commencé à programmer pour la NASA et en même temps, il est devenu accro à la cocaïne. “Il était courant de consommer au moment des repas” Il a avoué des années plus tard. Au cours de ces années, il a perdu sa femme, trompé sa mère et perdu son emploi à la NASA. Il a cessé de consommer de la cocaïne pendant les 30 années suivantes.

Meurtre d’un voisin

Clean et après être devenu millionnaire grâce au célèbre antivirus. McAfee s’est installé au Belize où il est redevenu accro à la cocaïne et a organisé des fêtes sans fin dans un luxueux manoir de l’île.

Un jour, son voisin est mort et McAfee a commencé à enquêter sur lui. Il a toujours dit que c’était la mafia locale qui n’accueillait pas son mode de vie.

Complots

Tout au long de sa vie, John McAfee a vécu avec l’idée que certains complots étaient après lui. Il est apparu plusieurs fois pour représenter un parti politicien et se rendre à la Maison Blanche.

De plus, il a commencé à avoir des relations avec les partis d’extrême droite, tout en faisant l’éloge des gouvernements de Cuba et de Che Guevara. Sa vie bien remplie l’a amené à ne pas déclarer bon nombre des impôts qu’il a cotisés et cela lui a coûté son arrestation à l’automne 2020 alors qu’il était en Barcelone travaille comme « mineur » de crypto-monnaie.