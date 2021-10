Les 4 imprimantes à encre les moins chères et parfaites pour la maison

Qui n’a pas d’imprimante à jet d’encre bon marché, c’est parce qu’il n’en a pas envie. Ce sont actuellement les modèles les plus économiques qui offrent un certain nombre de bonnes fonctionnalités sans compromettre le budget. La plupart d’entre eux offrent des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un scanner de documents. De plus, ceux qui disposent d’une connexion Wi-Fi vous permettent d’imprimer depuis n’importe quel coin de votre maison ou de votre bureau. C’est la proposition la plus économique en termes de Imprimantes à jet d’encre que vous pouvez trouver sur Amazon. N’oubliez pas qu’avec votre compte Amazon Prime, vous l’avez chez vous sans frais supplémentaires.

4 bonnes imprimantes à encre qui ne vous coûteront pas cher

Canon PIXMA TS3350

La simplicité est la principale caractéristique de cette imprimante de marque Canon. Capable d’imprimer 7 pages par minute en noir et blanc ou 4 en couleur, son connectivité via Wi-Fi vous permet de travailler de n’importe où. Très en sa faveur, c’est qu’il ne s’agit pas d’un modèle excessivement bruyant et qu’il s’installe en seulement cinq minutes. C’est à vous sur Amazon pour seulement 50€

Canon PIXMA MG3650S

Ce modèle multifonction en blanc Il est au prix de 79 €. Elle offre une vitesse d’impression de 9 pages en noir et blanc par minute et près de 6 en couleur. Avec lui, vous pouvez créer divers designs et vous pouvez le connecter à votre service de stockage en nuage préféré pour pouvoir disposer de tout votre travail et de vos photos. Il dispose également d’une connectivité Wi-Fi, ce qui en fait une imprimante très polyvalente et même pour tout type de tâche.

HP DeskJet 3760 T8X19B

Intéressante la proposition de la marque bien connue HP. Une imprimante multifonction capable d’imprimer recto-verso, qui dispose d’une connectivité Wi-Fi et a la fonction de Commandez automatiquement l’encre lorsqu’un niveau bas est détecté. Sa vitesse d’impression n’est pas mauvaise, neuf pages par minute en noir et blanc et cinq en couleur. Pour 65€ vous l’avez sur Amazon, une bonne opportunité pour ceux qui recherchent un imprimeur assez compétent et qui doivent dépenser beaucoup d’argent.

Epson WorkForce WF-2010W

Cette entreprise japonaise est un classique en matière de fabrication d’imprimantes. Ce modèle est proposé sur Amazon au prix de 68 €, et permet d’imprimer jusqu’à 3 000 pages par mois. Bien sûr, il est multifonctionnel, offrant une performance de 34 pages par minute en noir et blanc à pleine vitesse, idéal pour les brouillons, et 5 pages par minute en couleur. Point favorable, en plus de la connexion via Wi-Fi, vous pouvez le faire via un câble Ethernet.

Avec cette proposition de 4 Imprimantes à jet d’encre vous pouvez couvrir leurs besoins lorsqu’il s’agit d’obtenir une machine bon marché mais efficace. Comme vous pouvez le voir, ce sont des marques reconnues avec une vaste expérience dans le monde de l’impression pour le bureau à domicile.