Les 4 joueurs qui font en moyenne des nombres incroyables dans les scores et les 3 points

La saison NBA 2021 suscite de grandes émotions et détruit d’énormes records. Il n’est pas habituel de voir des joueurs avec une capacité de score compulsive aussi remarquable que celle que quatre hommes démontrent; tous sont au-dessus de 20 points par match, trois triples par match et 40% corrects de la ligne des 3 points. Stephen Curry Il est l’un d’entre eux, ainsi qu’une autre star de la ligue consommée, comme c’est le cas Paul George. Mais aussi deux autres jeunes sont sur la liste: Zach Lavine et Terry Rozier.

Il y a 4 joueurs en moyenne 20+ PPG, 3+ 3PG sur 40+ 3P% cette saison: Stephen Curry

Paul George

Zach Lavine

Terry Rozier pic.twitter.com/lVHB5ltxjY – StatMuse (@statmuse) 19 avril 2021