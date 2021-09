Les 4 MATCHS de Betfair pour la 5ème journée

16/09/2021 à 10h58 CEST

Atlético de Madrid vs. Athlétisme Bilbao

Les matelas sont co-leaders, bien qu’ils aient joué durant la semaine en Ligue des champions et n’aient pas laissé les meilleures sensations. De leur côté, les lions viennent du moins au plus et pourraient même dormir les meneurs samedi. On s’attend à un affrontement égal. On y va avec l’égalité et que les deux équipes marquent. Tarif total : 4,85.

Real Sociedad vs. Séville

Duel de candidats à Saint-Sébastien. Realistas et Hispanics réalisent un bon début de saison, ce qui ne surprend plus personne. Ici, nous nous attendons à un duel avec des buts. Ce sont deux équipes ouvertes et la fatigue peut peser sur l’ordre défensif. Gageons qu’il y aura plus de 3,5 buts et que le break sera tiré. Tarif total : 11,85.

Valence vs. Real Madrid

Deux des co-leaders face à face. Le Real Madrid est toujours (ou presque toujours) favori et ses sentiments cette saison sont remarquables. Malgré un bon départ, nous avons remporté une victoire merengue. De plus, nous ajoutons la sélection de plus de 3,5 buts et avec elle il y en aura autant dans les deux mi-temps. Tarif total : 5.1.

Barcelone contre grenade

Les Catalans doivent se débarrasser du mauvais goût dans la bouche de la défaite contre le Bayern. Nous avons marqué un 1. De plus, nous avons terminé notre MATCH avec plus de 3,5 buts et plus de 8,5 corners. Tarif total : 8,5.