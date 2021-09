Les 4 meilleurs matchs de la NFL de la semaine 3

Tout le monde a un plan différent pour la NFL dimanche. Certains se concentrent uniquement sur leur équipe, ignorant le reste du programme. D’autres, accrochés à la NFL Redzone toute la journée, ne veulent voir que les moments les plus excitants de tout ce que la ligue a à offrir.

Je suis toujours tombé dans un troisième groupe. Je veux voir des jeux complets, mais me concentrer uniquement sur les meilleurs jeux de la semaine. Je veux voir des séries offensives et défensives complètes afin de pouvoir me renseigner sur les équipes d’élite de la ligue, avant de revenir plus tard dans la soirée et de parcourir les mauvais matchs. Si vous êtes comme moi et que vous ne voulez regarder que le meilleur des meilleurs, je suis là pour vous.

La semaine 3 est une ardoise décente avec quatre jeux VRAIMENT remarquables.

Buccaneers (2-0) contre Rams (2-0) – dimanche, 16 h 25 HE – Fox

Deux des meilleures équipes de la NFC, toutes deux à 2-0, se rencontrent dans ce qui devrait être un match vraiment incroyable. Tom Brady revient une fois en arrière et joue l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière, mais ce qui rend ce jeu si intriguant, c’est la façon dont ces organisations sont construites de la même manière.

Les deux équipes s’appuient sur leurs sept avants pour faire des jeux en défense, ayant de solides secondaires pour démarrer. De l’autre côté du ballon, tout tourne autour de l’attaque par la passe par des quarts vétérans et des receveurs solides, avec des demis offensifs du comité pour compléter le tout.

Jusqu’à présent, la stratégie fonctionne, et dans l’état actuel des choses, il ne serait pas surprenant de voir les Pats et les Rams à la fin des séries éliminatoires.

Tampa Bay entre dans les favoris minces, ce qui en fait un jeu à ne pas manquer.

Packers (1-1) contre 49ers (2-0) – dimanche, 20 h 20 HE – NBC

C’est un jeu fascinant principalement parce que des questions aussi importantes pèsent sur les deux équipes. Les Packers sortent de leur performance de Dr. Jekyll après avoir fait leur meilleure impression de M. Hyde au cours de la semaine 1. On pense qu’Aaron Rodgers and Co. a franchi le cap, mais il faudra un peu plus de temps pour solidifier cela.

Pendant ce temps, San Francisco a certainement été bonne, mais il est difficile d’adhérer complètement en ce moment. Un score gagné contre les Lions et les Eagles le fera à une équipe, donc entrer et battre les Packers ferait beaucoup pour le moral, et la conviction que les 49ers sont prêts à faire une course décente cette saison.

Quoi qu’il arrive dans ce match ça va être intéressant, et ça suffit pour allumer la télé ce dimanche.

Seahawks (1-1) contre Vikings (0-2) – dimanche, 16 h 25 HE – Fox

Il s’agit de deux équipes qui sont toutes les deux bien meilleures sur le papier qu’elles ne l’ont été sur le terrain. Seattle vient de connaître un effondrement brutal qui a entraîné une défaite en prolongation contre les Titans au cours de la semaine 2, et cela après un match contre les Colts où l’équipe a lutté plus qu’elle n’aurait dû.

Pendant ce temps, au Minnesota, cela a été deux semaines de chagrin, ouvrant 2021 avec une défaite embarrassante contre les Bengals, puis tombant contre les Cardinals. À ce stade, les Vikings doivent faire un geste sérieux pour inverser leur saison avant que ce trou ne devienne trop profond pour creuser.

C’est ce qui rend ce jeu si intéressant. Aucune des deux équipes ne peut vraiment se permettre de prendre du retard dans leurs divisions. Les Seahawks partagent la NFC West avec trois équipes 2-0, et bien que les Vikings aient une route beaucoup plus facile dans la NFC North, tomber à 0-3 rendrait la tâche difficile.

Chargers (1-1) contre Chiefs (1-1) – dimanche, 13 h HE – CBS

Les Chargers ont joué contre des équipes serrées cette saison après avoir ouvert l’année avec des matchs consécutifs contre la NFC East, battant Washington, puis perdant de peu contre les Cowboys.

Pendant ce temps, les Chiefs tant vantés, favoris en fuite pour représenter l’AFC au Super Bowl, n’ont guère semblé aussi dominants que les années précédentes. Oui, tout le monde parle encore de la défaite tardive contre les Ravens, mais rappelez-vous que c’était une équipe qui a vraiment lutté contre les Browns lors de la semaine 1 et a évité de justesse une défaite là aussi.

Les deux équipes cherchant à parcourir les routes de l’AFC Ouest et à défier les surprenants Raiders qui sont devenus la classe de la division, il y a des tonnes de choses à jouer et cela rend ce jeu fascinant.