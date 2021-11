Les 4 piliers d’une stratégie SEO réussie en 2022 [Infographic]

Vous cherchez à améliorer votre trafic de recherche en 2022 ? Vous voulez apprendre les bases du référencement avant de vous lancer ?

L’équipe de Red Website Design partage les quatre piliers d’une stratégie de référencement réussie dans cette infographie.

Voici un résumé rapide :

Référencement technique – Il est essentiel que Google puisse explorer et indexer votre site Web Référencement sur site – Vous devez établir les mots-clés que votre marché cible utilise et comment les optimiser Contenu – Vous devez créer un contenu qui éduque les utilisateurs et vous permet de vous tenir debout hors de la foule SEO hors site – Vous devez gagner des backlinks externes pour aider à construire votre autorité de domaine

Consultez l’infographie pour plus de détails.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur le blog Red Website Design.