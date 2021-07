Les 4 plus grands alter-ego de Kang The Conquerer à connaître après la finale de la saison de Loki

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Avertissement! Ce qui suit contient des SPOILERS pour la finale de la saison 1 de Loki sur Disney +. Lisez à vos risques et périls !

Loki La saison 1 est terminée sur Disney+, mais le chaos causé par la variante Loki et Sylvie ne fait que commencer. Kang le Conquérant, alias He Who Remains (joué par Jonathan Majors), a averti le duo qu’ils pourraient choisir de vivre sous sa chronologie construite ou de le tuer et de lancer les dés pour faire face à une variante pire de lui. Pendant que Loki hésitait, Sylvie n’écoutait pas.