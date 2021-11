Les 4 prétendants au championnat de NASCAR expliquent pourquoi ils remporteront le titre

PHOENIX – Après 35 courses en neuf mois environ, la saison des NASCAR Cup Series se résume à la course de championnat de dimanche à Phoenix Raceway.

Kyle Larson, Chase Elliott, Martin Truex Jr. et Denny Hamlin, les pilotes du championnat 4, s’affronteront pour la couronne 2021 et s’affronteront ainsi que le reste du peloton pour la victoire. Elliott et Truex courent pour leurs deuxièmes titres – Elliott est le champion en titre tandis que Truex a gagné en 2017 – et Larson et Hamlin courent pour leur premier.

La course de championnat de dimanche est la deuxième à Phoenix cette saison. Truex a remporté le premier en mars après avoir mené 64 des 312 tours au total. Hamlin a terminé troisième, Elliott cinquième et Larson septième.

Mais pour remporter le titre, les pilotes du Championship 4 ne doivent pas forcément gagner la course. Le champion sera le meilleur finisseur parmi les quatre – bien que depuis la saison 2014, le champion ait également remporté la finale de la saison. Et compte tenu de la performance de ces quatre pilotes et de leurs équipes tout au long de la saison, il semble probable que l’un d’entre eux franchira le drapeau à damier dimanche.

Avant la course au titre, For The Win a demandé à chacun des prétendants pourquoi ils pensaient que leur équipe gagnerait tout. Voici leurs réponses.

« Eh bien, j’ai gagné ici au printemps et j’ai déjà remporté un championnat. Ce sont donc deux choses en ma faveur.

« Je sais juste comment j’ai joué pendant toute l’année. L’essentiel est que chaque semaine, je me suis présenté, [and] J’ai eu une chance de gagner. Et il n’y a tout simplement pas eu beaucoup d’années, à l’exception des deux dernières années, où cela a été le cas, donc je ne vois pas cela changer du jour au lendemain. …

« Certes, je suis un spécialiste des statistiques et de l’analyse, mais j’ai aussi un feeling. Quand j’ai un ressenti, et que c’est positif, la piste [performance] soutient généralement cela. Habituellement, il est confirmé assez rapidement que nous sommes capables de gagner des courses ou de passer à autre chose. [in the playoffs]. Quoi qu’il en soit, mon instinct est généralement correct.

« Je pense que pour nous, j’ai l’impression que nous sommes très capables. Et je l’ai souvent dit, mais j’ai l’impression que lorsque notre groupe est à son meilleur, j’ai l’impression que nous pouvons courir avec n’importe qui. Et j’ai ressenti ça pendant longtemps, et j’ai été vraiment fier de la façon dont nous avons couru ces dernières semaines.

« Avait une voiture vraiment forte au Kansas [Speedway], avait une très bonne voiture Martinsville [Speedway]. Et il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas tenter notre chance pour gagner cette chose.