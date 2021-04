Les 4 principaux avantages de l’achat d’une police d’assurance automobile en ligne

Avant de souscrire une police d’assurance automobile pour votre véhicule, il est très important que vous compariez les différents plans proposés par un pool d’assureurs.

L’année dernière a complètement transformé la façon dont nous achetons des produits et bénéficions de services aussi importants que l’assurance. Depuis le début de la pandémie du COVID-19, les compagnies d’assurance en Inde utilisent au mieux leurs ressources pour aider les clients à prendre des décisions éclairées grâce à une assistance virtuelle et en ligne. Cela a conduit à une augmentation massive de la consommation de produits et services d’assurance numériquement dans tous les segments, y compris les secteurs vie et non-vie.

L’un des secteurs importants qui a gagné en popularité ces derniers mois est celui de l’assurance automobile, de plus en plus de clients souscrivant une assurance pour leurs véhicules via les canaux numériques. Les gens ont commencé à se rendre compte que la souscription d’une assurance automobile en ligne est beaucoup plus facile car elle implique moins de paperasse et aucune présence physique. Acheter une assurance en ligne signifie également des réponses plus rapides et un processus d’achat transparent.

1. Une gamme d’options à comparer et à choisir

Avant de souscrire une police d’assurance automobile pour votre véhicule, il est très important que vous compariez les différents plans proposés par un pool d’assureurs. Comparer les différents plans en ligne et en choisir un qui répond correctement à vos besoins et exigences spécifiques ne vous aidera pas à acheter le bon produit, mais vous aidera également à approfondir vos connaissances. Pour votre commodité, de nombreux marchés d’assurance en ligne sont disponibles qui permettent aux clients de comparer différents produits d’assurance de divers assureurs. Vous pouvez facilement comparer les prix, les fonctionnalités proposées, les inclusions et exclusions, et faire un choix éclairé. Vous pouvez également choisir les modules complémentaires appropriés pour votre véhicule pour une couverture complète.

2. Primes abordables

Les primes abordables sont l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles vous devez souscrire votre police d’assurance automobile en ligne. Les primes des polices d’assurance automobile vendues en ligne sont significativement faibles car les coûts opérationnels qui incluent la main-d’œuvre et les bureaux physiques sont très faibles en assurance numérique par rapport à l’assurance hors ligne. Il n’y a pas de rôle des agents dans les politiques en ligne. Il n’y a donc pas de commission impliquée. Tout ce que vous devez payer pour souscrire une assurance automobile en ligne, ce sont des frais de traitement et pas de frais supplémentaires.

3. Gain de temps

L’achat d’une police d’assurance automobile en ligne est le processus le plus pratique et le plus rapide, car vous n’avez pas besoin d’être libéré des contraintes de temps. L’ensemble du processus d’achat d’assurance en ligne peut être complété en quelques clics, ce qui ne prend que quelques minutes. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le plan le plus approprié pour votre véhicule et d’effectuer le paiement. Peu de temps après avoir effectué le paiement, votre police est émise et envoyée à votre adresse e-mail enregistrée. Contrairement à cela, souscrire une assurance hors ligne est un travail chronophage et stressant qui peut vous occuper pendant plusieurs jours. Vous devez visiter l’assureur et rencontrer un agent qui fera une inspection de votre véhicule et émettra ensuite une police après quelques jours.

4. Documentation minimale

L’achat d’une police d’assurance automobile en ligne implique une documentation minimale, car tout ce que vous avez à faire est de soumettre une copie électronique des documents requis tels que le certificat d’immatriculation et la police d’assurance de l’année précédente – en cas de renouvellement. Votre assureur vous délivrera une police dans des documents minimum contrairement à hors ligne où vous avez besoin d’un partage de plusieurs documents pour l’émission de la police. L’achat en ligne signifie également une transparence maximale entre l’assureur et le client.

Prendre note

Il ne fait aucun doute que souscrire une assurance pour votre véhicule en ligne présente des avantages infinis par rapport à l’achat hors ligne. Cependant, avec une multitude d’options disponibles, il est très important que vous choisissiez le bon plan pour votre véhicule et que vous preniez une décision éclairée. Lorsque vous comparez différents plans, n’oubliez pas de tenir compte de certains paramètres, notamment l’IDV – Valeur déclarée assurée – les caractéristiques, les inclusions, les exclusions et la prime. En règle générale, assurez-vous toujours de savoir parfaitement ce que vous achetez et pour tout ce pour quoi votre véhicule est couvert.

(Par Sajja Praveen Chowdary, Head-Motor Insurance, Policybazaar.com)

