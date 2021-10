Les 4 principaux cas d’utilisation de la blockchain qui suscitent la réflexion dans le secteur bancaire et financier

La puissance de la technologie Blockchain dans la transformation des entreprises est désormais reconnue dans le monde entier. Mais il y a des années, il s’est d’abord fait sentir dans le secteur bancaire et financier. Il est toujours considéré comme une technologie financière en raison de son association étroite avec des crypto-monnaies comme Bitcoin.

L’adoption par le marché de la technologie Blockchain dans tous les secteurs devrait augmenter de 62,73 % par an. Sans aucun doute, le secteur bancaire et financier est en première ligne pour adopter Blockchain pour développer des applications financières personnalisées. À l’heure actuelle, la plupart des banques et institutions financières aux États-Unis et en Europe ont adopté la technologie blockchain.

La popularité écrasante de Blockchain dans le secteur bancaire et financier est due à de nombreuses raisons. Il existe plusieurs cas d’utilisation largement couronnés de succès de Blockchain dans le secteur financier qui établissent des jalons pour d’autres industries à suivre. Ici, nous allons expliquer certains de ces cas d’utilisation.

Paiements, en particulier les paiements internationaux

Les solutions de paiement numérique sont devenues populaires en raison de la rapidité et de la facilité d’envoi d’argent vers un autre compte. Mais les solutions de paiement numérique des banques et des institutions financières bénéficient désormais d’une poussée écrasante de la technologie blockchain. En ce qui concerne les paiements transfrontaliers, Blockchain a apporté une facilité sans précédent.

Les paiements internationaux et les transferts d’argent sont plus rapides et moins chers grâce à la Blockchain. Alors que les envois de fonds par des tiers coûtent environ 5 à 20 % de chaque transaction, Blockchain ne prend que 2 à 3 % du montant de la transaction. Le seul inconvénient est que les paiements internationaux basés sur la cryptographie peuvent être soumis à certaines vulnérabilités de sécurité et aux normes correspondantes.

Bourse et négoce d’actions

Les opérations boursières impliquent généralement plusieurs tiers pour réaliser les transactions. Les courtiers facilitent les transactions et la bourse joue le rôle de médiateurs tiers pour l’achat et la vente d’actions.

En raison de l’implication de tant de médiateurs tiers, les transactions boursières traditionnelles impliquent plusieurs étapes et étapes, prenant un temps considérable pour effectuer l’achat et la vente. Les applications de négociation d’actions basées sur la blockchain peuvent supprimer ces intermédiaires et étapes, ce qui permet d’accélérer les achats et les ventes et de réduire les coûts de transaction.

Des transactions plus rapides sur un marché en évolution rapide comme le marché boursier peuvent aider les traders à saisir les opportunités lorsqu’elles sont mûres et à se débarrasser des actions présentant une volatilité. Le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse au monde, a déjà commencé à utiliser la blockchain pour les transactions boursières.

Règlement des réclamations fluide et précis

La blockchain en tant que technologie de grand livre distribué peut permettre aux compagnies d’assurance et aux banques de régler directement les réclamations et les transactions et de continuer à les surveiller. En moyenne, un virement bancaire traditionnel prend plusieurs jours et les réclamations d’assurance prennent plusieurs mois pour être réglées.

Cependant, les défis et les complications logistiques liés au traitement de plusieurs intermédiaires pour le traitement d’un simple transfert d’argent consomment d’importantes ressources et le processus est sujet aux erreurs. Dans le cas du règlement des réclamations d’assurance, les complications sont multiples, impliquant davantage de risques et de consommation de ressources.

C’est là qu’un système de grand livre décentralisé comme Blockchain peut venir à la rescousse en permettant aux banques et aux institutions financières de suivre chaque transaction de manière transparente et accessible, ne laissant aucune possibilité de falsification ou de fraude. Les banques n’ont plus besoin de dépendre des intermédiaires dits de confiance et des protocoles réglementaires tels que SWIFT pour faciliter les transactions. La Blockchain publique leur permet de faciliter et de régler directement toutes les transactions.

Lisser les ventes et les achats d’actifs

En supprimant simplement les intermédiaires et les protocoles correspondants pour le transfert des droits d’actifs, la technologie du grand livre blockchain peut réduire les frais de transfert d’actifs et résoudre les failles de sécurité. C’est pourquoi les titres bancaires et autres actifs transférés vers Blockchain devraient permettre d’économiser des millions de dollars chaque année.

Généralement, les ventes et les achats d’actifs financiers tels que la dette, les actions, les matières premières, etc. sont effectués en suivant la propriété et la détention des actifs. Le transfert des droits sur les actifs du vendeur à l’acheteur implique un réseau de professionnels, de protocoles et de systèmes tels que les courtiers, les bourses, les dépositaires centraux de titres, les banques dépositaires, etc. Outre la synchronisation de toutes ces parties, la piste papier traditionnelle la gestion des processus et des contrats ralentit davantage le processus et augmente les risques d’erreurs.

En revanche, la réalisation de ces opérations par voie électronique entraîne un déficit de confiance sur les banques dépositaires. C’est là que Blockchain en tant que système de grand livre impartial, ouvertement accessible et entièrement transparent qui offre une solution équilibrée, supprimant les lacunes des intermédiaires tiers et le déficit de confiance d’une application bancaire.

La blockchain peut véritablement transformer les marchés de la dette financière et des titres en offrant une base de données entièrement décentralisée et transparente de tous les actifs. Le grand livre Blockchain distribué créera des jetons cryptographiques pour faciliter le transfert d’actifs via des transactions de crypto-monnaie. Plusieurs sociétés de blockchain sont en passe de créer des solutions basées sur des jetons pour permettre le transfert d’actifs comme l’or et l’immobilier.

Documentation KYC et vérification de l’identité du client

Étant donné que les banques et les institutions financières doivent faire face aux cyberattaques et aux failles de sécurité plus que tout autre secteur, la vérification des clients via la documentation KYC est une étape importante. Avec l’émergence de bases de données partagées et transparentes basées sur Blockchain, cette vérification et cette documentation sont devenues plus faciles que jamais. Une fois qu’un client est vérifié, documenté et enregistré avec des informations d’identification précises, il n’est pas nécessaire de passer par plusieurs autorisations et vérification KYC dans plusieurs banques.

Tous les processus traditionnels avec une énorme quantité de paperasse peuvent être complètement évités grâce à une documentation client simplifiée partagée par plusieurs banques et institutions financières. La documentation rationalisée partagée et mise à disposition via une base de données distribuée peut également réduire le risque d’erreurs manuelles et de falsification des documents.

La façon dont les sociétés de notation de crédit partagent les notations de crédit entre les banques et les institutions financières peut être appliquée à la documentation KYC à l’aide de la technologie blockchain. Une telle solution unifiée couvrant l’ensemble du processus et de la documentation KYC peut économiser des coûts et des ressources manuelles considérables pour chaque banque et société financière.

Conclusion

Il ne fait guère de doute que la technologie blockchain est destinée à transformer la banque et la finance dans les années à venir avec un si large éventail de changements et d’ajouts de valeur. Déjà, la transformation numérique que traverse le secteur bancaire peut être poussée à la prochaine limite par le système de grand livre distribué blockchain. L’espoir dans l’avenir de la banque de haute technologie repose principalement sur Blockchain.