Les 4 principaux moments de CBS déplorant la méfiance des médias, blâmant les électeurs

À l’occasion du premier anniversaire de la violente attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès, les animateurs de CBS Mornings ont craché des points de discussion démocrates alors qu’ils tentaient de prétendre qu’un seul parti a nié les élections. Le réseau qui a acclamé le négationniste des élections Stacey Abrams, l’émission qui saccage régulièrement les conservateurs, veut maintenant savoir pourquoi les Américains ne font pas confiance à la presse.

À un moment donné de l’émission, le co-animateur Tony Dokoupil a demandé au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer : «Vous blâmez les élus républicains. La faute en incombe-t-elle vraiment à eux ou aux électeurs auxquels ils répondent ?« Difficile d’imaginer pourquoi les gens ne font pas confiance aux médias.

CBS Mornings a consacré plus de 50 minutes de couverture au 6 janvier. Voici donc les 4 meilleurs moments, le meilleur du pire.

4. Fact Denier dit que vous ne pouvez pas nier les faits

La co-animatrice Gayle King a interviewé le gouverneur républicain modéré du Maryland, Larry Hogan. Après avoir vanté sa possible candidature à la présidentielle en 2024, elle a comparé le fait d’être dans le GOP à un conseil conjugal dysfonctionnel et a insisté: « Vous ne pouvez pas nier les faits. »

Cela me rappelle quand j’étais en conseil conjugal, comment deux personnes peuvent regarder la même chose et proposer deux points de vue totalement différents. Le conseiller disait : « Mais c’est sa réalité, c’est votre réalité. Et je dirais: « Mais il ne dit pas la vérité. » Alors, que se passe-t-il lorsque les gens regardent le — vous ne pouvez pas nier les faits. Que se passe-t-il lorsque vous le dites tel qu’il est et que vous exposez les faits et que les gens ne croient toujours pas ? Comment changer cet état d’esprit ? Je suis très confus et effrayé.

Vous ne pouvez pas nier la réalité ? Le 10 novembre 2020, le journaliste de CBS Mornings, Mark Strassmann, a doucement demandé à Abrams, candidat raté au poste de gouverneur de Géorgie : «[You] perdu par 55 000 voix. Donc vous n’avez jamais concédé cette course parce que vous pensez qu’elle vous a été volée ?” Que diriez-vous, “Vous ne pouvez pas nier les faits?” Non, cela n’est jamais venu.

En avril 2020, King a entraîné Abrams dans le cadre d’une éventuelle candidature à la vice-présidence, vantant sa « bonne réponse ». En juin de la même année, l’animateur a de nouveau poussé la vice-présidence, louant: « Stacey Abrams, j’espère que ce n’est pas notre dernière conversation. Quelque chose me dit que non. Pour en savoir plus sur CBS qui se moque d’Abrams, négationniste des faits, rendez-vous ici.

3. Mais sérieusement, blâmez les républicains

Après avoir parlé à un électeur d’extrême gauche qui pensait que Bernie Sanders s’était fait voler sa nomination de 2016, ainsi qu’à un électeur Trump qui pensait que 2020 avait été volé, le co-animateur Tony Dokoupil a clairement indiqué sa position : ce sont les républicains qui sont les vrais fous.

Je tiens également à souligner que nous mettons ces deux électeurs ensemble, mais il n’y a pas d’équivalence dans le cheminement vers ce sentiment, ce sentiment de doute. Il n’y a qu’une seule partie responsable de l’attaque du Capitole derrière moi. Il y a une partie principalement responsable de saper la confiance dans les résultats de 2020. Mais lorsque vous avez des électeurs des deux côtés qui se méfient du système, vous mettez le pays dans une situation où nous allons vaciller dans l’avenir, et je ne suis pas sûr que nous allons rester à flot en conséquence. C’est une ligne très dangereuse à parcourir, et la façon dont nous en descendons est un défi de mon temps.

2. Pourquoi les gens ne nous font-ils pas confiance ?

Lors de l’émission de mercredi, Dokoupil et l’analyste Joel Payne ont déploré que plus personne ne fasse confiance à la presse, qu’il n’y ait plus d’« arbitre ».

JOEL PAYNE : Croyance dans les médias, croyance dans le gouvernement. Ces choses ont toutes disparu au cours des deux dernières décennies. … DOKOUPIL : Nous sommes à un point où il il ne semble pas qu’il y ait d’arbitre dans la vie américaine. Les gens ne font pas confiance au Congrès, ils ne font pas confiance aux tribunaux, ils ne font pas confiance aux médias. Alors, qui peut intervenir ?

Les Américains ne font pas confiance à la presse parce que les médias ont passé plusieurs décennies à attaquer chaque président républicain et conservateur comme des monstres amoureux des nazis.

1. Peut-être juste blâmer les Américains

Enfin, Dokoupil a interviewé le chef de la majorité démocrate Schumer et il s’est déroulé comme vous vous y attendiez. Le co-animateur a suggéré, plutôt que de blâmer les républicains, que nous devrions peut-être simplement pointer du doigt les Américains en général.

Vous blâmez les élus républicains. est-ce que le blâme est vraiment avec eux ou avec les électeurs auxquels ils répondent?

La propagande protectrice des démocrates sur CBS était parrainée par Toyota et Verizon. Cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Une transcription partielle est ci-dessous. Cliquez sur « développer » pour en savoir plus.

CBS matins

06/01/2022 7 h 13 HE DOKOUPIL : Quand on regarde les sondages, les doutes dans notre système existent des deux côtés de l’allée. CHUCK SCHUMER : Exact. DOKOUPIL : Et la polarisation – nous n’arrivons pas à cet endroit avec le même blâme. Mais il en faut deux pour arriver ici. … DOKOUPIL : Vous accusez les élus républicains. est-ce que le blâme est vraiment avec eux ou avec les électeurs auxquels ils répondent? … DOKOUPIL : Ces deux femmes que vous avez entendues voter. Ils ont donc un peu d’espoir que le système puisse récupérer. Je tiens également à souligner que nous mettons ces deux électeurs ensemble, mais il n’y a pas d’équivalence dans le cheminement vers ce sentiment, ce sentiment de doute. Il n’y a qu’une seule partie responsable de l’attaque du Capitole derrière moi. Il y a une partie principalement responsable de saper la confiance dans les résultats de 2020. Mais lorsque vous avez des électeurs des deux côtés qui se méfient du système, vous mettez le pays dans une situation où nous allons vaciller dans l’avenir, et je ne suis pas sûr que nous allons rester à flot en conséquence. C’est une ligne très dangereuse à parcourir, et la façon dont nous en descendons est un défi de mon temps. … DOKOUPIL : Joël, je veux commencer par vous. Nous sommes à un moment politique dans ce pays où les deux parties ne pensent pas seulement que l’autre a tort, elles pensent que l’autre est une menace, voire immorale. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment s’en sortir ? JOEL PAYNE : Il y a tellement de causes profondes. Je pense que l’entretien avec les deux électeurs plus tôt, je pense, indique certaines de ces pannes institutionnelles, n’est-ce pas ? Croyance dans les médias, croyance dans le gouvernement. Ces choses ont toutes disparu au cours des deux dernières décennies. … DOKOUPIL: Nous sommes à un point où il ne semble pas qu’il y ait d’arbitre dans la vie américaine. Les gens ne font pas confiance au Congrès, ils ne font pas confiance aux tribunaux, ils ne font pas confiance aux médias. Alors, qui peut intervenir ? Des gens nous ont dit que nous avions déjà eu de la violence politique, en quoi est-ce différent ? … GAYLE KING : Gouverneur Hogan. Comme vous l’avez dit, nous devons simplement continuer à le dire tel qu’il est. Parfois, quand vous le dites tel quel, les gens ne veulent pas vous écouter. Donc je sais que, vous savez, les gens envisagent déjà 2024. Je me demande – je ne vais pas vous demander si vous allez courir, mais je vous demande si vous pensez à courir. … KING: Cela me rappelle quand j’étais en conseil conjugal, comment deux personnes peuvent regarder la même chose et proposer deux points de vue totalement différents. Le conseiller disait : « Mais c’est sa réalité, c’est votre réalité. Et je dirais: « Mais il ne dit pas la vérité. » Alors, que se passe-t-il lorsque les gens regardent le — vous ne pouvez pas nier les faits. Que se passe-t-il lorsque vous le dites tel qu’il est et que vous exposez les faits et que les gens ne croient toujours pas ? Comment changer cet état d’esprit ? Je suis très confus et effrayé.