Les 4 processeurs nanomètres seraient plus proches et viendraient de la main de MediaTek | La technologie

MediaTek pourrait être le premier à introduire un processeur construit à l’échelle de 4 nanomètres. Mais pour voir cela sur les appareils mobiles, nous devrons attendre le début de l’année prochaine.

Les processeurs mobiles n’ont cessé d’évoluer au fil des ans. Actuellement, nous trouvons des processeurs dont la puissance et l’efficacité énergétique laissent en évidence celles d’il y a cinq ans. Tout cela grâce à la course à la construction de processeurs avec une lithographie qui permet aux transistors qui les composent d’être minuscules.

Ces transistors sont les unités de traitement de base, ils sont chargés d’effectuer les calculs nécessaires pour que tout fonctionne. Ils sont construits à une très petite échelle appelée nanomètre, ce serait un millionième de millimètre. Cela implique que plus le nombre est bas, ces transistors seront plus petits et leur nombre sera plus grand à l’intérieur du processeur.

Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puissance brute est élevée et meilleur contrôle de l’énergie. Tout semble avantageux, mais en réalité ce n’est pas comme ça. Construire des processeurs avec de si petits transistors est une tâche complexe et affronté par de nombreux fabricants tels que Samsung, Huawei, Qualcomm, NVIDIA et TSMC entre autres.

En ce moment, nous sommes dans une situation difficile, nous sommes au milieu d’une crise des puces parce que Les sociétés mères telles que TSMC ne peuvent pas suivre la production de transformateurs. Mais parmi toutes ces complications, il y a une entreprise qui semble avoir prétendu être la première à se doter d’un processeur de 4 nanomètres.

Cette société est MediaTek et selon plusieurs sources, elle aurait obtenu un accord avec TSMC avec lequel elle serait dotée de ces processeurs. Bien sûr, le coût aurait été remarquable. Les processeurs vous coûteraient environ 80 USD par unité, contre 35 USD pour les processeurs de 5 nanomètres.

Bien que l’on parle déjà de ces processeurs, il faudrait au moins attendre le quatrième trimestre de cette année ou le début de l’année prochaine pour que la production démarre. Tout cela signifie qu’en principe, il ne concurrencerait pas les terminaux qui montent le Snapdragon 888.

Il serait intéressant de voir si les performances parviennent à rattraper une fois pour toutes les processeurs Qualcomm., parce que MediaTek a une longue liste de pertes en termes de performances et d’efficacité énergétique. Même leurs processeurs Dimensity 1200 promis n’ont pas atteint le succès escompté.