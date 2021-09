Les 4 questions brûlantes de la NFL entrant dans la semaine 3

Je suis absolument amoureux de cette saison de la NFL jusqu’à présent. En deux semaines, nous avons vu 10 matchs se décider par un placement ou moins, avec 18 équipes qui affichent actuellement une fiche de 1-1. C’est la plus grande démonstration de parité que la NFL ait vue depuis des années, et honnêtement, on a l’impression que la ligue est grande ouverte en ce moment.

Chaque semaine, nous avons tous quelques choses sur le calendrier que nous encerclons et pour lesquelles nous nous préparons, alors voici ce que je surveille au cours de la semaine 3.

N° 1 : Carolina peut-elle continuer à faire le travail ?

Une grande partie du succès dans la NFL ne consiste pas à gagner des matchs de déclaration surprenants et à s’assurer souvent que vous pouvez faire le travail quand vous êtes censé le faire. Les Panthers de la Caroline, largement considérés comme l’une des pires équipes de la ligue avant le début de la saison, ont jusqu’à présent battu les Jets (un match qu’ils étaient censés gagner) et ont ensuite dominé les Saints (un match qu’ils n’étaient pas ). Maintenant, jeudi soir, les Panthers affrontent les Texans, un autre match qu’ils devraient gagner, et le faire sur une courte semaine propulserait la Caroline plus loin dans la discussion cette saison.

Sam Darnold a joué un football solide, mais c’est la défense de la Caroline qui épate les gens. Une unité jouant bien au-delà de son niveau de talent, l’équipe excelle à précipiter le passeur, à arrêter la course et à arrêter les balles en l’air. Dans l’état actuel des choses, les Panthers sont en tête de la ligue dans tous les domaines statistiques défensifs d’importance, y compris le nombre total de sacs, la note de passeur autorisée et le moins de verges au sol moyennes de la ligue.

Cette pression donne à l’offensive la liberté de prendre une avance rapide, puis de chevaucher Christian McCaffery tandis que les adversaires sont obligés de lancer pour revenir dans le match. Il sera intéressant de voir si cette domination défensive peut se poursuivre.

N°2 : Zach Wilson peut-il effacer une partie de la peur ?

Les fans des Jets ont eu raison de serrer les dents et d’être nerveux lors des quatre interceptions de Wilson contre les Patriots au cours de la deuxième semaine. Semaine 3.

Denver se vante de la défense contre les passes n ° 5 de la NFL et a dominé le choix n ° 1 Trevor Lawrence contre les Jaguars. Cela fait du jeu un baromètre solide pour voir comment Wilson progresse.

Je ne m’attends pas à voir un jeu de passes de 300 mètres sans défaut de la part de la recrue – mais je veux le voir prendre plus de ce que la défense lui donne, et la force lance beaucoup moins. S’il peut commencer à faire ces progrès, nous verrons un réel développement.

N° 3 : Les Rams peuvent-ils se consolider en tant que prétendants à la NFC ?

Ce fut incontestablement une année 2020 décevante pour les Rams de Los Angeles, mais jusqu’à présent, la décision d’échanger contre Matthew Stafford rapporte d’énormes dividendes à l’équipe. La passe profonde de Stafford se marie bien avec la défense violente des Rams et transforme l’équipe en une puissance potentielle.

Cela dit, d’énormes questions persistent. Los Angeles a vraiment manqué d’un jeu de déclaration après les victoires contre les Bears et les Colts, qui ne sont pas en reste, mais au cours de la semaine 3, les Buccaneers constituent une menace sérieuse.

Cela pourrait vraiment être un aperçu du championnat NFC, et la façon dont les Rams font face à un adversaire de haut niveau contribuera grandement à en décider.

N° 4 : Aaron Rodgers peut-il continuer à renverser la vapeur ?

La différence entre Rodgers lors de la semaine 1 et de la semaine 2 a été l’un des changements les plus prononcés de la ligue cette saison. Contre les Saints, il avait l’air de vouloir être ailleurs qu’un terrain de la NFL, et après une semaine de critiques, Rodgers a complètement renversé le scénario et dominé les Lions.

La semaine 3 marque un gros test contre les 49ers 2-0, qui sont sur le chemin du retour. Cela ressemble vraiment à un test égal pour les deux équipes, l’une prouvant qu’elles sont toujours aussi bonnes que l’année dernière, l’autre essayant de montrer qu’elles peuvent être dans la conversation en tant qu’équipe d’élite.

Rodgers est le faiseur de différence dans cette équation, et sa capacité à briller sera sous le microscope.