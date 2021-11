Les 4 questions brûlantes de la NFL pour la semaine 12

C’est l’une des semaines les plus intrigantes de la saison de la NFL jusqu’à présent. Alors que nous nous dirigeons vers les séries éliminatoires, il y a tellement de choses en jeu, et vraiment chaque match compte. Eh bien, presque à chaque match, parce que je ne pense pas que nous ayons à nous soucier de ce qui se passe dans les Texans contre les Jets.

Quoi qu’il en soit, il y a d’énormes histoires à suivre au cours de la semaine 12, alors voici ce que je recherche.

Les Colts sont-ils bons ?

Indianapolis est devenue une équipe sérieuse de chevaux noirs, et je promets que ce jeu de mots n’était pas voulu. C’était un cas curieux où une équipe éliminatoire d’il y a un an a été largement radiée à cause de Carson Wetnz, mais en dehors de quelques gaffes claires, Wentz a été vraiment, vraiment bon cette saison.

Associez cela à une saison exceptionnelle de Jonathan Taylor, et vous avez maintenant une équipe offensive dangereuse avec une défense solide et une division qui est mûre pour la prise compte tenu des difficultés récentes du Tennessee.

La semaine 12 est un test décisif pour les Colts contre les Buccaneers, qui ont été assez incohérents ces dernières semaines, mais restent l’une des meilleures équipes de la NFL. Si Indianapolis peut remporter une victoire ici, il pourrait vraiment se qualifier pour les séries éliminatoires et devenir une équipe Wild Card très dangereuse à affronter. Je veux juste voir comment ils vont s’en sortir.

Qui en veut plus entre les Vikings et les 49ers ?

Le Minnesota et San Francisco se battent pour les sports Wild Card, ce qui rend leur match de la semaine 12 extrêmement intéressant. Il est assez facile de prédire de grandes choses de l’une ou l’autre équipe, elles n’ont tout simplement pas encore atteint leur plein potentiel.

Les 49ers sont une très bonne équipe d’entraîneurs sans tout le talent que vous aimeriez voir d’une équipe de séries éliminatoires approfondies. Les Vikings ont certains des meilleurs talents sur papier de la ligue, mais continuent d’être déçus par l’entraînement.

Des deux, il est un peu plus facile de voir un chemin vers les séries éliminatoires pour les Vikings, mais tout cela est discutable sans une victoire sur les 49ers. Pendant ce temps, les Niners cherchent à devenir la troisième équipe de la NFC West, montrant que la puissance de la conférence est de retour.

Est-ce que c’est pour les Browns?

Cleveland a toujours un chemin mathématique dans les séries éliminatoires à coup sûr, mais la semaine 12 contre les Ravens semble être une victoire incontournable. C’est une perspective effrayante si vous êtes un fan des Browns. Il s’agit d’un match de division, contre l’une des meilleures équipes de la conférence, et Cleveland vient de remporter une victoire serrée contre les Lions.

Afin de trouver une place dans les séries éliminatoires, Cleveland DOIT gagner celui-ci. Au cours du mois suivant, ils affrontent les Ravens à deux reprises, les Packers et les Bengals. Tous les jeux vraiment difficiles. Sans gagner tous ceux-ci, il est difficile de se frayer un chemin.

Les Patriots sont-ils prêts à revendiquer l’AFC ?

La Nouvelle-Angleterre a augmenté plus que toute autre équipe de la NFL au cours des six dernières semaines, et maintenant « l’année de reconstruction » des Pats commence à ressembler à une menace sérieuse pour un Super Bowl. Tout clique pour les Patriots, et Mac Jones a plus de liberté pour travailler dans le système.

C’est une équipe tellement effrayante à affronter, et leur calendrier est conçu pour se qualifier pour les séries éliminatoires, avec leurs matchs les plus difficiles derrière eux. La semaine 12 est difficile contre les Titans, mais une victoire pourrait signifier que nous commençons à refaire le buzz derrière Bill Belichick.

Je sais que je pense à l’avenir, mais s’il y parvient, ce sera probablement sa meilleure performance d’entraîneur depuis que Tom Brady a remporté le Super Bowl en 2002.