Les 4 questions brûlantes de la NFL pour la semaine 4

Nous sommes sur le point de franchir la barre des un mois dans la saison 2021 de la NFL, et putain, ça a été bien jusqu’à présent. Si vous êtes un fan du chaos, la saison a été bonne, les Rams étant meilleurs que prévu, les Chiefs pires, les Broncos et les Panthers surprenant tout le monde – et les Jaguars … eh bien, étant toujours les Jaguars.

Nous avons largement dépassé la section « choc et admiration » de la saison, et maintenant nous entrons là où la saison devient difficile. Les coordinateurs ont suffisamment de films pour commencer à vraiment comploter pour les adversaires, les blessures commencent à faire partie de l’expérience de la NFL, et nous avons une meilleure idée des joueurs qui sont destinés à des années d’évasion, et qui pourrait vouloir tout mettre de côté eux.

Ce sont les questions auxquelles je veux des réponses cette semaine.

N°1 : Les Broncos et les Panthers sont-ils vraiment bons ?

On me rappelle chaque semaine que je ne donne pas assez de crédit aux Broncos. Croyez-moi, j’ai lu les commentaires et je ressens votre aversion bouillonnante. Désolé, mais je ne vais pas simplement mettre trop d’efforts dans une équipe qui a battu les Giants, les Jets et les Jaguars, même s’ils sont 3-0.

C’est une situation presque identique en Caroline, où les Panthers ont également une fiche de 3-0, au moins en partie à cause de leur concurrence, qui était composée des Jets, des Saints ravagés par les blessures et des Texans.

Les deux équipes sont solides. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller 3-0 dans la NFL sans talent, mais c’est la semaine où le caoutchouc prend la route. Denver joue les Ravens, Carolina affronte les Cowboys. Les deux sont des équipes 2-1 avec le seul défaut de leur dossier contre une autre très bonne équipe. Il ne fait aucun doute que la semaine 4 marque le premier véritable test pour chacune de ces surprises invaincues qui étaient chacune 5-11 l’an dernier.

Même si je ne vais pas par magie basculer dans l’autre sens et déclarer l’une ou l’autre des équipes « prétendantes au Super Bowl » si elles gagnent dimanche, la façon dont ces équipes se comportent est presque plus importante que le score final. Si Denver et la Caroline peuvent s’accrocher à ces adversaires talentueux, nous pouvons commencer à les prendre plus au sérieux pour le reste de la saison.

N°2 : A quoi ressemble le NFC West quand la poussière retombe ?

Merde, je suis impatient de voir comment tout cela se déroule. Au cours de la semaine 4, les Cardinals et les Rams s’affrontent dans une bataille des équipes invaincues de la division, tandis que les Seahawks et les 49ers se rencontrent pour déterminer le reste de l’ordre hiérarchique.

Vraiment, l’accent est, et devrait être, sur l’Arizona contre Los Angeles. Deux des meilleures offensives de la ligue s’affrontent pour voir quelle défense se brise en premier. Je pense que tout le monde a inscrit cela au crayon comme une victoire des Rams, en particulier lors de cette grande victoire contre les Buccaneers – mais ne dormez pas sur les Cardinals. Ils pourraient vraiment pousser Matthew Stafford et co, surtout si Chandler Jones et la ruée vers les passes se remettent sur la bonne voie.

L’une de ces équipes terminera 4-0 pour commencer la saison, ce qui leur donnera une longueur d’avance sur la voie d’une place en séries éliminatoires. Peu importe ce qui se passe, nous allons voir si les Cardinals sont construits pour faire une poussée en séries éliminatoires, ou si Stafford et les Rams sont vraiment le concurrent du Super Bowl auquel tant de personnes adhèrent.

Bien sûr, il y a aussi San Francisco et Seattle à prendre en compte. Les 49ers viennent de subir une défaite brutale contre les Packers, mais les Seahawks risquent sérieusement de se retrouver dans la cave divisionnaire – ce qui n’est pas quelque chose que nous avons été. pouvoir dire pendant très, très longtemps. Il y a beaucoup de choses en jeu ici aussi, et cela va le rendre intéressant.

N° 3 : Est-ce que l’un des quarts recrue commencera à ressembler à des quarts de la NFL ?

Cela a été un début brutal, horrible, pourri et nul jusqu’en 2021 pour les équipes qui comptent sur les recrues pour commencer. Les Jaguars, Jets, Bears, Patriots et Texans – qui sont tous des passeurs de 1ère année, sont un combiné de 3-12 pour commencer la saison.

Tout le monde sait que vous ne pouvez pas supporter une perte entièrement sur le quart-arrière, mais le nombre d’erreurs, de mauvais jeux et de déception générés par les recrues est écrasant. Trevor Lawrence a eu quelques éclairs de brillance, mais bien plus mauvais. Mac Jones lance beaucoup le ballon, et il ne fait pas grand-chose. Justin Fields a à peine eu sa chance pendant que les Bears s’amusaient avec Andy Dalton. David Mills et son île de jouets inadaptés tentent de traverser la saison. Et Zach Wilson, eh bien, il a de beaux cheveux. C’est la chose la plus gentille que je puisse dire.

La première année pour une recrue est une question de croissance et d’adaptation. Ce qui est décourageant avec ce groupe, c’est qu’ils ne progressent pas du tout en ce moment. En fait, dans la plupart des cas, ils s’aggravent. Je veux juste voir un certain développement, n’importe quel développement pour me sentir un peu mieux à propos de tout cela.

N°4 : Les Chiefs peuvent-ils arrêter l’hémorragie ?

Abandonnant des matchs consécutifs, Kansas City se retrouve désormais à la dernière place de l’AFC West et a besoin d’une étincelle pour se remettre sur les rails. Cela devrait être relativement facile la semaine 4 contre les Eagles, mais si ce match abandonne, il y aura des problèmes majeurs.

Les favoris pour représenter l’AFC dans le Super Bowl, les Chiefs se battent tellement en défense que même la grandeur de Patrick Mahomes ne peut les déterrer – et il a été loin d’être parfait en 2021.

Kansas City est à égalité au dernier rang de la NFL pour les points alloués, en accordant 95 points au cours des trois derniers matchs. Ils sont à égalité avec les Lions, pires que les Jaguars, les Jets et les Falcons dans ce domaine. C’est vraiment, vraiment mauvais.

Si les Chiefs veulent avoir l’espoir de remettre cela sur la bonne voie, ils doivent gagner contre Philadelphie, et si cela ne se produit pas et qu’ils tombent à 1-3, eh bien, le moment où nous pourrons les écrire approchera. désactivé. Je meurs d’envie de savoir ce qui se passe.