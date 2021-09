Les 4 records NBA qu’il semble que personne ne pourra jamais battre

in

L’augmentation de la qualité technique et physique des joueurs et des standards en faveur du spectacle fait que nous nous trouvons dans une période des plus fertiles en records NBACependant, il y en a encore qui sont loin d’être égalés. Quatre en particulier qui semblent aujourd’hui pratiquement inégalés. Nous les listons ci-dessous :

1. Les 100 points de Wilt Chamberlain

Le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain a atteint un record que personne ne semble jamais pouvoir égaler ou dépasser. Il a terminé avec 100 points lors de la victoire de ses Warriors de Philadelphie contre les Knicks de New York. Depuis lors, seul Kobe Bryant a réussi à se rapprocher avec 81 points dans les Lakers-Raptros le 22 janvier 2006. Il a pris 19 points de retard, trop pour penser que n’importe qui pourrait jamais atteindre Wilt, qui en son temps a dominé la ligue par un. Un chemin qu’aucun joueur n’a jamais réussi à refaire.

2. Les 10 titres de champion NBA de Michael Jordan

Plus tôt, nous avons parlé de la façon dont Wilt Chamberlain a dominé la NBA en attaque avec une autorité absolue à son époque. Il a été 7 fois meilleur buteur de la ligue. Michael Jordan était jusqu’à 10 fois. Nous pensons que personne ne pourra atteindre le sommet du meilleur joueur de tous les temps. Ni les buteurs historiques comme George Gervin, aussi modernes qu’Allen Iverson ou Kevin Durant, n’ont réussi à atteindre cette donnée (ils ont atteint quatre fois) . Celui qui parle est le meilleur attaquant de tous les temps par qualités, James Harden, en a atteint 3. D’autres noms comme Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant ou Stephen Curry, à deux. Difficile de l’atteindre.

3. Les 15 806 passes décisives de John Stockton

Le truc de John Stockton avec les passes décisives était d’un autre niveau. Au niveau moyen, seul Magic Johnson le surpasse (11,2 par match contre 10,5 pour le joueur de l’Utah Jazz). La carrière de Magic était beaucoup plus petite (1504 matchs Stockton contre Magic 906). Après lui, de grands passeurs sont arrivés comme Jason Kidd (celui qui s’est le plus rapproché de lui), Steve Nash, Chris Paul ou LeBron James lui-même. Tous sont loin de la barre des 15 805 passes décisives. Cela semble imbattable.

4. Les 41 techniques de Rasheed Wallace en une saison

Ce record est inégalé. Tout simplement parce que les règles ont changé. Aujourd’hui, si vous commettez 16 fautes techniques, vous êtes sanctionné d’un match. Cette saison, ils ont sanctionné Luka Doncic de 16 fautes techniques, qui a raté un match et a été celui qui a commis le plus de fautes de ce type. Rasheed Wallace est passé à 41 lors de la saison 2000/01 aux Portland Trail Blazers. Il a le record historique avec 317. Sans voix.