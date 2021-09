Les 4 types de personnes dont vous aurez besoin pour transformer vos rêves de leadership éclairé en réalité

Vous avez donc décidé de devenir un leader d’opinion. Toutes nos félicitations! Maintenant, si vous formez tous une ligne ordonnée à ma gauche, vous pouvez commencer à signer vos documents officiels de contributeur CNBC. A la station B, les agents littéraires de Random House, Hachette et Macmillan sont prêts à proposer des offres compétitives pour vos propositions de livres, alors assurez-vous d’avoir vos pitchs prêts. Nos avocats de la station C vous mettront en contact avec plus de 40 des principaux groupes de financement par capital-risque du pays. Et enfin, vous rencontrerez Susan à la Station D, qui a des détails sur notre forfait standard « leader d’opinion, gloire et fortune », qui vous aidera à vous préparer à l’attention éclatante qui suivra votre ascension fulgurante au sommet de le monde des affaires. Au cas où vous vous poseriez la question, voici à quoi ressemble le succès !

ça ne marche pas vraiment comme ça

Malgré ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, devenir un leader d’opinion n’est pas un ticket pour une notoriété instantanée. La plupart des leaders d’opinion professionnels sont des constructeurs de marques déterminés à vendre des produits et ont passé des années à cultiver leur image publique. Le leadership éclairé en tant que stratégie de marketing et de communication se concentre davantage sur la promotion des personnes au sein d’une organisation au profit d’une organisation. Plutôt que de glorifier une seule personne, le leadership éclairé utilise la voix d’une personne pour démontrer les capacités de tout un groupe.

Lorsqu’elles sont menées efficacement, les campagnes de leadership éclairé soutiennent des objectifs marketing plus larges en créant et en maintenant la confiance du public et en créant de nouvelles opportunités. Les organisations qui choisissent de poursuivre des efforts continus de leadership éclairé bénéficient d’importants résultats en aval, tels qu’une visibilité accrue sur le marché, des cycles de vente raccourcis et des employés plus satisfaits. Ces avantages font du leadership éclairé une stratégie qui vaut la peine d’être poursuivie. Cependant, vous ne pouvez pas simplement claquer des doigts pour y arriver.

Les éléments essentiels d’une équipe de leadership éclairé

Comme toute nouvelle initiative commerciale, la création d’un programme de leadership éclairé efficace nécessite un plan et la bonne combinaison de personnes pour l’exécuter. Si vous cherchez à lancer votre propre programme, voici les quatre types de personnes dont vous aurez besoin pour lancer votre première campagne de leadership éclairé.

Stratèges

Tout programme de marketing efficace commence toujours par un plan et le leadership éclairé n’est pas différent. Votre stratège agit comme votre navigateur, vous guidant d’où vous êtes à l’endroit où vous voulez être. Pour ce faire, ils identifieront les grands objectifs qui feront avancer votre organisation. Les stratèges définissent également les publics auxquels vous allez vous adresser à travers votre travail, les moyens que vous utiliserez pour les atteindre et les messages de haut niveau que votre travail doit véhiculer. Une fois que vos idées commencent à être mises en œuvre, les stratèges vous aideront à évaluer le succès de campagnes individuelles dans un effort sans fin pour optimiser le contenu que vous produisez.

Sans stratège, vous tâtonnerez dans le noir. Si vous parvenez à produire quelque chose de réussi, vous ne saurez peut-être jamais pourquoi cela a fonctionné ou comment le refaire. Pire encore, vous ne verrez jamais l’aiguille se déplacer dans la bonne direction parce que vous n’avez jamais défini l’aiguille en premier lieu.

Experts

L’identification des personnes qui parleront au nom de votre organisation est un élément essentiel du lancement d’un programme de leadership éclairé. Certaines organisations choisissent de confier la parole à leurs dirigeants, car ces postes sont assortis d’une autorité et d’une crédibilité intrinsèques. Cependant, d’autres employés peuvent être tout aussi efficaces selon le public et les points de vente que vous ciblez.

Votre stratège jouera un rôle déterminant dans ce processus, car il dirigera l’élaboration d’une liste de sujets de leadership éclairé à couvrir. Une autre stratégie efficace consiste à solliciter des idées et des experts de leadership éclairé auprès de vos employés. Ils sont généralement plus proches du travail quotidien et peuvent avoir de bonnes idées à développer en un contenu convaincant de leadership éclairé.

Ne sélectionnez pas ces personnes sans avoir préalablement obtenu leur adhésion et leur autorisation. Leur nom sera toujours lié au contenu que vous produisez. Donc, vous voulez être sûr qu’ils sont à l’aise avec ce que vous allez dire.

Créateurs de contenu

C’est là que le caoutchouc rencontre la route. Les créateurs de contenu transforment la stratégie et les idées en produits convaincants que les gens veulent consommer. Selon le support que vous utilisez, il peut s’agir d’écrivains, de vidéastes, de concepteurs, de codeurs ou de podcasteurs. Vous pouvez également trouver des opportunités où différents créateurs de contenu peuvent travailler en partenariat, en utilisant leurs compétences uniques pour produire quelque chose d’incroyable ensemble.

Ces créateurs de contenu doivent comprendre les idées qu’ils sont chargés de communiquer. Cela nécessite souvent une étroite collaboration entre les créateurs et les experts afin que le produit final soit aussi précis, utile et convaincant que possible. Dans cet esprit, les créateurs de contenu de leadership éclairé doivent être des maîtres dans leur métier et des communicateurs qualifiés capables de combler efficacement le fossé entre les experts et leur public. Sinon, votre contenu sera plat et inauthentique, ce qui finira par limiter son efficacité.

Exécutants

Bien sûr, le travail des trois premiers groupes ne servira pas à grand-chose si personne ne voit jamais le contenu qu’ils produisent. C’est là qu’interviennent les responsables de la mise en œuvre. Ces professionnels utilisent leur expertise et les connexions qu’ils ont développées pour diffuser votre contenu de leadership éclairé dans le monde. Parfois, cela peut être aussi simple que de publier le contenu sur le site Web de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. D’autres fois, la mise en œuvre implique un plan élaboré de sensibilisation de la presse mené par des professionnels des relations publiques. Dans la plupart des cas, la stratégie que vous avez développée au début de votre campagne de leadership éclairé dicte votre processus de mise en œuvre.

Lorsque les professionnels des relations publiques dirigent votre programme de leadership éclairé, ils s’occupent généralement à la fois de la stratégie et des éléments de sensibilisation de votre mise en œuvre, car ceux-ci vont souvent de pair. Peu importe qui dirige ces efforts, les responsables de la mise en œuvre doivent se coordonner avec les stratèges pour s’assurer que le bon contenu se retrouve au bon endroit au bon moment.

La bonne équipe fournira des résultats

En vérité, ce qui semble être une réussite du jour au lendemain implique souvent des années de travail acharné au préalable. Bien que le leadership éclairé puisse sembler être une voie facile vers la notoriété, en réalité, il nécessite le bon groupe de personnes travaillant ensemble sous la direction d’une stratégie sophistiquée. Au fur et à mesure que vous construisez votre équipe, développez votre plan et commencez à produire du contenu, vous serez étonné de voir à quel point les opportunités et les avantages commencent à fleurir. En fin de compte, ces victoires sont toujours beaucoup plus satisfaisantes que n’importe quel raccourci ne pourrait jamais l’être.

Auteur : Amy Rosenberg

Suivez @AmyRosenberg

Dans une vie passée à vendre de l’immobilier, Amy s’est appuyée sur son expérience en marketing pour déplacer des propriétés à prix élevé malgré l’éclatement de la bulle immobilière. Réalisant sa véritable passion, Veracity est née et a depuis guidé un large éventail de clients – des stations balnéaires et des promoteurs immobiliers aux événements technologiques et à but non lucratif… Voir le profil complet ›