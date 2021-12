Les 40 meilleurs livres recommandés par les célébrités de 2021

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Pouvez-vous croire que nous sommes presque en 2022? Nous non plus. Bien sûr, nous attendons avec impatience un nouveau départ, mais cela ne signifie pas que nous devons tout laisser derrière nous à partir de 2021. Il y a eu tellement de grands livres qui valent la peine d’être lus (et même relus). Si vous ne savez pas comment l’affiner, éliminez les approximations de vos recherches et prenez plutôt une recommandation de vos célébrités préférées.

Nous revenons sur les recommandations de lecture des célébrités 2021 avec des choix intrigants de Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Becca kufrine, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, jennifer, Halle Berry, Stephen Curry, Emma Roberts, Camilla Parker Bowles, Jenna Bush Hager, celle de Gwyneth Paltrow Goop, star de la maison d’été Carl Radke, et Emma Corrin de la Couronne.