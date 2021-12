Les 40 plus influents : Naveen Jain

Le cofondateur de Yat Labs, Naveen Jain, a essentiellement conçu une solution d’identité globale à l’aide d’émojis, et une solution exploitée par de nombreux acteurs de l’industrie de la cryptographie et des célébrités, notamment Ke$ha et Questlove.

Comme de nombreux projets de cryptographie, l’objectif est la résistance à la censure, une forme d’identité basée sur trois emoji pour représenter une identité en ligne qui peut vous suivre sur le Web.

Encore à ses débuts – les porteurs de projet ne savent même pas s’ils veulent introduire une blockchain – Yat a des leçons pour quiconque construit aujourd’hui : même des idées sérieuses, comme la convention de nommage d’Internet, peuvent être amusantes.

La liste complète :2021 le plus influent de CoinDesk