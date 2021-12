Les 40 plus influents : Vitalik Buterin

Vitalik Buterin, un programmeur russo-canadien, est le co-fondateur de la blockchain Ethereum et (presque aussi important) du « Bitcoin Magazine ». Certains de ses premiers écrits influencent encore aujourd’hui l’industrie de la crypto-monnaie. Prenez les DAO, ou organisations autonomes décentralisées, dont Buterin a parlé dans le livre blanc Ethereum (2013) et a pris de l’importance cette année. L’un des fondateurs de crypto les plus riches, mais humble envers un T, Buterin semble souvent plus motivé par le désir de créer des « biens publics » numériques que par l’argent. C’est pourquoi il a peut-être fait don de millions de dollars de « jetons pour chiens » qui lui ont été envoyés non sollicités à COVID-19 et à des causes transhumanistes.

Share