Les 42 cas suspects de la Juventus

27/11/2021

Le parquet de Turin enquête, analyse et vérifie tous les transferts effectués par la Juventus de Turin entre les années 2019 et 2021. La collecte de documents, effectuée par des soldats de la Guardia di Finanza dans les différents registres du siège du club transalpin , comprend tous les mouvements effectués au cours des trois dernières saisons.

Le parquet verrait des délits de « fausses communications de sociétés cotées » et des factures émises pour des « opérations inexistantes ». De plus, parmi les quarante-deux opérations qui font l’objet d’une enquête, il y en a une qui sort du lot, l’échange d’Arthur Melo et Miralem Pjanic entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Mais quels sont les autres mouvements sur lesquels vous enquêtez ?

Rovella: De Gênes à la Juventus pour 18 + 20 millions de bonus.

Portanova: De la Juventus à Gênes pour 10 + 5 millions d’euros (10 millions de plus-values).

Petrelli: De la Juventus à Gênes pour 8 + 5,3 millions de bonus (8 millions de gain).

Lungoyi: De Lugano à la Juventus pour 3 millions.

Monzialo: De la Juventus à Lugano pour 3 millions (2 millions de plus-value).

Aké: De Marseille à la Juventus pour 8 millions.

Tongya: De la Juventus à Marseille pour 8 millions (8 millions de plus-value).

De Marin: De Pro Vercelli à la Juventus pour 2 millions.

Parodi: De la Juventus à Pro Vercelli pour 1 million (1 million de plus-value).

Barbieri: De Novara à la Juventus pour 1 million.

Lamanna: De la Juventus à Novara pour 1 million (1 million de plus-value).

Hajdari: De Bâle à la Juventus pour 4 millions.

Sené: De la Juventus à Bâle pour 4 millions (4 millions de plus-value).

Nzouango: D’Amiens à la Juventus pour 2 millions.

jeudi: De la Juventus à Amiens pour 2 millions (2 millions de plus-value).

Minelli: De Parme à la Juventus pour 3 millions.

Lanini: De la Juventus à Parme pour 2 millions (2 millions de plus-value).

Brunori: De Pescara à la Juventus pour 3 millions.

Masciangelo: De la Juventus à Pescara pour 2 millions (2 millions de plus-value).

Gori: De Pise à la Juventus pour 3 millions.

Loria: De la Juventus à Pise pour 3 millions (3 millions de plus-value).

Marquis: De Barcelone à la Juventus pour 8 millions.

Matheus Pereira: De la Juventus à Barcelone pour 8 millions (6 millions de plus-value).

Arthur Melo: De Barcelone à la Juventus pour 72 + 10 millions de bonus.

Miralem Pjanic: De la Juventus à Barcelone pour 63 millions (44 millions de plus-value).

Félix Correia: De Manchester City à la Juventus pour 11 millions.

Châtain: De la Juventus à Manchester City pour 10 millions (10 millions de plus-value).

Danilo: De Manchester City à la Juventus pour 37 millions.

j’annule: De la Juventus à Manchester City pour 65 millions (30 millions de plus-value).

Mule: De la Sampdoria à la Juventus pour 4 millions.

Vrioni: De la Sampdoria à la Juventus pour 4 millions.

francophone: De la Juve à la Sampdoria pour 2 millions.

Gerbi: De la Juventus à la Sampdoria pour 1 million.

Stoppa: De la Juventus à la Sampdoria pour 1 million.

Brentan: De la Juventus à la Sampdoria à paramètre zéro.

Lipari: D’Empoli à la Juventus pour un million.

Maressa: D’Empoli à la Juventus pour un million.

Olivieri: D’Empoli à la Juventus pour 2 millions.

Adamoli: De la Juventus à Empoli pour un million (1 million de plus-value).

Mancuso: De la Juventus à Empoli pour 5 millions (3 millions de plus-value).

Peeters: De la Sampdoria à la Juventus pour 4 millions.

Audero: De la Juventus à la Sampdoria pour 20 millions (19 millions de plus-value).