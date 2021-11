Les 43 mèmes les plus fous de la saison quatre de Selling Sunset à ce jour

Le drame de cette émission ne peut pas être égalé

La meilleure chose à propos de Selling Sunset sur Netflix est le drame. Et depuis la sortie de la saison quatre de l’émission, le niveau pur des mèmes de Selling Sunset prouve partout à quel point nous nous sommes imprégnés de tout cela pendant cette période. Il y a eu de nouvelles disputes, d’énormes fêtes avec des membres de la distribution sortant en trombe, des gens remuant le pot et bien sûr, tout cela se passe dans les maisons les plus chères, dans des robes de créateurs.

Cette saison, personne n’a pu arrêter de parler de Christine – même lorsqu’elle n’est pas dans une scène, tout le monde parle d’elle et de son chaos. Les maisons ont été aussi incroyables que jamais, et n’oubliez jamais les regards mortels que Jason lançait à Chrishell et Simu Liu à travers le bureau. Voici les meilleurs mèmes de la saison quatre de Selling Sunset, jusqu’à présent.

1. Adorable x

2. Elle est le moment

la saison 4 de la vente de coucher de soleil est donc une note, c’est littéralement tout le monde qui se plaint de christine. elle vit vraiment sans loyer dans leur esprit – big mac 🇮🇪 (@hotgirlsummir) 25 novembre 2021

3. L’équipe Amanza, de bout en bout

4. Je vais bien, vraiment, je suis

5. NOUS COMPRENONS QUE VOUS ÊTES OCCUPÉ

6. Je l’aime vraiment pour elle

Maya est toujours la meilleure fille. Une reine sans problème. Tout ce qu’elle fait, c’est tomber enceinte à chaque saison. #VenteSunset – bigbanks.eth (@Olubanke__) 24 novembre 2021

7. Je suis Maya, Maya c’est moi

8. Rats!!!!

9. Je suis de retour les gars !!!

10. Absolument pas

11. Confusion !!

12. Un vrai héros

13. Attends, quoi ?!

14. Il était secoué lmao

15. Vendre Sunset IS Christine

16. Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet ???

17. Netflix travaille vraiment dur

Netflix a dû creuser profondément pour trouver ce drame d’Emma. Une femme est mariée, enceinte de 9 mois mais pleure à cause de quelque chose à propos d’un ex d’il y a 5 ans #SellingSunset – Noisette (@HazMaks) 24 novembre 2021

18. La seule réponse

19. Précis

20. Ils écoutent toujours x

21. Vraiment

C’est tellement impoli de Selling Sunset de ne pas avoir d’épisodes illimités à regarder. – Danny Pellegrino (@DannyPellegrino) 27 novembre 2021

22. Looooool

Obsédée par le fait que Mary perde sa merde lorsque Christine se présente à la fête d’anniversaire de ses chiens, soi-disant parce que Christine fait tout pour elle, alors que l’intégralité de Selling Sunset parle de tout le monde qui fait tout pour Christine. – Louis Festival of Lights-man (@LouisPeitzman) 27 novembre 2021

23. Il était livide

24. QUE SE PASSE-T-IL ICI ALORS

25. Aide x

26. *Googles comment faire pousser des pistaches*

27. Se détendre et avoir des bébés x

28. Adorez-le x

29. Vous QUOI ?!

30. Vérité

31. Il n’a pas aimé ce qu’il a vu x

32. Une reine

33. La façon dont j’ai haleté

34. Je lui souhaite un prompt rétablissement x

35. Donner aux gens ce qu’ils VEULENT

vendre le coucher du soleil est une bonne télévision parce qu’ils restent simples, d’accord ? ça va comme ça christine : il y a une personne au monde qui m’a fait du mal. elle s’appelle emma. COUPER À jason : je pense qu’il vaut mieux que je fasse venir un vieil ami pour prendre la relève quand christine part en congé maternité… emma – Ashley Ray, coach vape de Kate Winslet (@theeashleyray) 24 novembre 2021

36. Elle a vraiment eu un moment

37. C’est tellement vrai omg

Je viens de réaliser quelque chose à propos de Christine de Selling Sunset. Elle ne nie jamais vraiment avoir menti comme ça, elle dit juste » chérie… chérie… je suis au-delà du drame et je viens d’avoir un bébé ❤ « – Bolu Babalola (@BeeBabs) 27 novembre 2021

38. Je ne pense pas x

Vanessa n’a-t-elle pas regardé vendre le coucher du soleil avant de rejoindre le spectacle – Rin est là pour MaGu (@mikutyler) 24 novembre 2021

39. Loooool awks

40. Ne sortirait pas du lit pour moins de 200 000 £ de commission x

41. LES PARALLÈLES !!!

42. Elle essaie vraiment !!!

43. C’est tout

La saison quatre de Selling Sunset est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

