Les 44 tours de Fernando Alonso sur pneus tendres étaient “ le bon choix ”

Fernando Alonso a salué le choix de stratégie d’Alpine – même si son Grand Prix de Monaco était «plus ou moins terminé» samedi.

Après s’être qualifié un modeste 17e, l’Espagnol a déploré le manque de rythme de sa voiture, Alpine ayant apparemment reculé par rapport aux performances plus prometteuses qu’ils avaient produites au Portugal et en Espagne.

Monaco étant réputé pour être extrêmement difficile à dépasser, marquer des points semblait une tâche impossible pour l’ancien champion du monde à deux reprises, à moins d’un taux d’attrition élevé.

Cela ne s’est pas concrétisé, mais le joueur de 39 ans a réussi à réussir quelques premiers mouvements sur Yuki Tsunoda et George Russell et a terminé 13e.

Mais Alonso craignait même que cette position ne soit hors de portée quand il a vu quels pneus Alpine montaient à son arrêt au stand avant la mi-course – lui demandant de parcourir le reste de la distance sur un ensemble de softs.

«C’était difficile», a déclaré Alonso aux journalistes. «Je pense qu’après les qualifications d’hier, la course était plus ou moins terminée pour nous, malheureusement.

«La course n’était pas trop mauvaise. Je pense que dans le premier tour, nous avons récupéré deux places, une au départ et une au virage 3, en prenant des risques mais cela valait la peine de le faire.

«Mais après cela, la course était un peu ennuyeuse – pas de Safety Cars, rien aujourd’hui. Donc P13 était le maximum.

Sur la stratégie, il a ajouté: «Il a fallu 44 tours à la fin. Quand j’ai vu la couleur rouge, je me suis dit «ça va être un long relais».

“Mais ils ont bien fonctionné et ont été très performants à la fin, donc c’était le bon choix, mais j’ai été surpris quand j’ai vu la couleur.”

Alpine a toutefois été récompensé pour ses efforts du week-end, car Esteban Ocon a amélioré de deux places lors de sa performance de qualification pour marquer quelques points pour terminer neuvième.

C’était la quatrième course consécutive dans laquelle Ocon avait marqué des points et il en a maintenant 12 cette saison contre les cinq d’Alonso.

“Quatre fois de suite … ça fait du bien de continuer à marquer régulièrement”, a déclaré le Français. «Aussi lors d’un week-end où nous n’étions pas à notre meilleur en termes de performances par rapport aux deux dernières courses.

«Ça fait du bien de sortir avec deux points. Je me sens en confiance dans la voiture et je suis très satisfait du travail que nous faisons avec mes gars et dans l’ensemble avec l’équipe.

«Quand les moments sont comme ça, vous devez en profiter et c’est ce que je fais.»

