Les 47 meilleurs mèmes sur la saison 3 de Sex Education sur Netflix .

Depuis la sortie de la saison trois de Sex Education, nous sommes tous pris dans un étouffement. Le spectacle nous comprend tous, et une admiration mutuelle pour l’écriture incroyable, le développement de personnages magnifique et les scènes sans vergogne accompagne chaque nouvelle série. Il n’est donc pas surprenant que depuis que nous avons été bénis avec la saison trois, les mèmes d’éducation sexuelle soient partout.

Tout ce que nous voulons, c’est que Ruby et Otis soient en phase finale, nous sommes également obsédés par Ruby par elle-même et avons ressenti des choses que nous n’aurions jamais imaginées à propos d’Adam, de M. Groff et de Lily. C’est sans même mentionner à quel point nous aimons Aimee, Maeve, Jackson et le débutant Cal. Cette saison a vraiment tout pour plaire, et c’est pour le moins un tourbillon.

Voici tous les meilleurs mèmes de la troisième saison de Sex Education sur Netflix.

1. Vraiment

2. Nous ne le saurons jamais, et cela n’a pas vraiment d’importance

J’aime que dans #SexEducation le temps soit une illusion. De quelle décennie s’agit-il ? Qui sait, juste des vibrations – Meech (@MediumSizeMeech) 17 septembre 2021

3. Depuis la première série, c’est toujours Eric

la vraie star du show tbh pic.twitter.com/8bKoXjAo4c – ً (@fatpussyhex) 18 septembre 2021

4. Nous ne sommes pas dignes de la reine Ruby

5. Il suffit de le regarder

l’un des plus beaux adolescents dramatiques que j’aie jamais vu pic.twitter.com/3sFzenbOaS – luna 🪐 jjpope vérité (@gopissgvrl) 18 septembre 2021

6. Aide

Moi qui regarde le début et la fin de l’éducation sexuelle. #ÉducationSexe pic.twitter.com/9JcM1lM3lx – Footballfan23578 (@Footbal82765042) 18 septembre 2021

7. Aucun mensonge n’a été dit ici

C’est vrai, elle est la reine de tout pic.twitter.com/SHhT9xVB6d – Liv Marks (@OliviaLilyMarks) 18 septembre 2021

8. OTIS QUE FAITES-VOUS

“Je vous aime”

“Oh. C’est bien. »#SexEducation pic.twitter.com/X6u6zynTh9 – grace (17, elle) (@meekssglasses) 19 septembre 2021

9. Vous ne pouvez pas le nier à ce stade

L’éducation sexuelle est vraiment l’une des meilleures écritures sur Netflix – Bolu Babalola (@BeeBabs) 19 septembre 2021

10. OUI

ruby and jean a porté la saison 3 en nous montrant qu’il est normal que les femmes soient à la fois fortes et vulnérables #SexEducation pic.twitter.com/NxRtV5dHyz – bea (@voguevillanelle) 19 septembre 2021

11. MES ÉMOTIONS 🥺

12. Tout simplement

Personne ne le fait comme Gillian Anderson. – Chris Harnick (@chrisharnick) 18 septembre 2021

13. C’était une œuvre d’art

pouvons-nous tous prendre un moment et apprécier à quel point eric et toute sa famille étaient magnifiques en célébrant le mariage de son cousin au nigeria je suis obsédé par la coordination des couleurs#SexEducation pic.twitter.com/R7EaPvXu0r – Isha Bassi (@Isha_Bassi) 19 septembre 2021

14. Essayez et pensez à un, je vous mets au défi

Je ne connais pas de meilleure personne pic.twitter.com/mDVzakrMSQ — ᴊᴀᴄᴋ 👑 ✨ (@JackDMurphy) 19 septembre 2021

15. Donnez-moi du contenu pour Aimee et Maeve jusqu’au jour de ma mort

girlboss gf et bimbo gfpic.twitter.com/9ft2PnzouS – ً (@girlbossms) 19 septembre 2021

16. Brb fait de ce bop absolu ma sonnerie

Pas la chorale de l’école qui chante « Fuck The Pain Away » !!!!! #ÉducationSexe pic.twitter.com/T7etgXl1fK — Jeu de Gorges 🇬🇾🏳️‍🌈 (@TopherFrance) 20 septembre 2021

17. C’est ce que nous méritons tous

Tout le monde devrait trouver des amis comme Otis et Eric ✨#SexEducation pic.twitter.com/90DRUPbkbB – Subham Singh Deo (@SubhamSinghDeo7) 20 septembre 2021

18. AMOUR

CETTE DOUBLE DATE ÉTAIT TOUT #SexEducation pic.twitter.com/JhX25jqsVE – bea ४ sassenach stark shelby (@northremus) 19 septembre 2021

19. Je ferais N’IMPORTE QUOI

oh vivre dans la maison de Gillian Anderson de l’éducation sexuelle pic.twitter.com/5LykORlhuV — 𓂀 (@girIsonfiIm) 21 septembre 2021

20. Mon cœur ne devrait pas ressentir ça, d’accord ?

Non, bien sûr, je ne pleurerai pas, ce ne sont que des moments dans une émission de télévision ! Les moments : #SexEducation pic.twitter.com/Zq3bfQsTp1 – Hayley✨ (@hayleysoen) 22 septembre 2021

21. Ruby et Otis sont ENDGAME

vous ne comprenez pas tous que je suis obsédé pic.twitter.com/Dy3YeN3bQB – taylor (@rueswylie) 19 septembre 2021

22. La façon dont mon cœur saigne réellement

pov : tu mérites mieux pic.twitter.com/t8Pk4vv2ck – morganミ☆ (@starssnr) 19 septembre 2021

23. Je les adore tellement ??

l’une des meilleures choses à propos de #SexEducation doit être l’amitié de maeve et d’aimee – ils sont si différents, mais ils se poussent mutuellement à apprendre, à grandir et à devenir de meilleures personnes, tout en se soutenant mutuellement c’est vraiment beau à regarder pic.twitter.com/fgzvyAOMVF – Isha Bassi (@Isha_Bassi) 19 septembre 2021

24. Salut, je pleure encore

cette scène a guéri ma dépression, a rendu ma peau claire et a créé la paix mondiale #SexEducation pic.twitter.com/4mBXNupQjQ – la tribu de braeden ❤️‍🔥 misha lare (@freedofdark) 19 septembre 2021

25. VRAIE DISCUSSION

26. Hummm, obsédé ???

pic.twitter.com/8ndgxTknK2 — 𝗺𝗶𝗺𝗶 𝗸𝗲𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀  (@mimikeenegifs) 20 septembre 2021

27. VOUS AVEZ FAIT CECI POUR VOUS-MÊMES

Les écrivains de #sexeducation passent 3 saisons à construire Otis et Maeve juste pour voir que maintenant tout le monde veut Otis et Ruby pic.twitter.com/nVfJeQSHxy – papa (@damnitsyodaddy) 19 septembre 2021

28. Je l’aime x

l’intrigue de l’éducation sexuelle est très intéressante pic.twitter.com/MXzkniHarT – ً (@girlbossms) 19 septembre 2021

29. Ok mon coeur

Adam Groff tout le monde#SexEducation pic.twitter.com/TQJ4SXIOkH – Ja-mess (@Julzaintsad) 19 septembre 2021

30. Sur place

Même énergie #SexEducation pic.twitter.com/qw6XUTonio – Isa 🦁 (@luisaleaoo) 19 septembre 2021

31. S’il vous plaît !!!

protéger Adam groff à tout prix !!!! 😭😭😭😭 #éducationsexe #netflix pic.twitter.com/jfLVPUjxBw — :^) (@ner0000o) 17 septembre 2021

32. Justice pour Ruby !!!!

ruby est allée à l’encontre de toutes ses mœurs pour otis. lui a montré sa vulnérabilité et son amour parce qu’elle voulait le garder… pourtant tout ce qu’elle a obtenu était un “c’est gentil” ma fille méritait mieux 😭😭😭💔💔💔 #sexeducation pic.twitter.com/t6to2hBx5x – rīley ♡ connorcobalt hoe (@daisyxryke) 17 septembre 2021

33. Juste un WOW

cet homme est MAGNIFIQUE pic.twitter.com/zvnDLX8KMb – ☆ (@gclightly) 18 septembre 2021

34. Tout ce que je veux, c’est CECI

Je sais que Maeve et Otis seront peut-être la fin du jeu, mais la chimie d’Otis et de Ruby tho #sexeducation pic.twitter.com/0nbbW1BJKS – seuls les fans d’éducation sexuelle me suivront (@rodoman1507) 20 septembre 2021

35. Loooool oui

Je sais que mon cerveau est complètement développé maintenant parce que je n’aime aucun des garçons chaotiques sur l’éducation sexuelle, je suis là pour Jakob et Jakob seulement — Cate dans la cuisine (@catekitchen) 21 septembre 2021

36. MERCI À CE SPECTACLE ET À CE SPECTACLE UNIQUEMENT

un clip de 30 secondes de #SexEducation faisant plus que la plupart de nos lycées en cinq ans pic.twitter.com/OILimwNEqA – jo brassington (@jjbrassington) 19 septembre 2021

37. Ne posez pas de questions

Ceci est un compte Ruby Mathews stan 🛐#SexEducation pic.twitter.com/sO0JQF4FMm — nids 🐧 (@danvearps) 19 septembre 2021

38. Non, je ne vais pas bien

Je pense que #sexeducation s3 m’a tué pic.twitter.com/OCbEL688vf – ica (@icaw4s) 19 septembre 2021

39. Mon gars x

Qui a eu le meilleur développement de personnage et méritait mieux ? #ÉducationSexe pic.twitter.com/lHEKn5QAZ7 – J ess (@t0tallynotjess) 17 septembre 2021

40. Rien que de l’admiration

Ruby possédait totalement la saison 3. #SexEducation pic.twitter.com/IafCEUg9MJ – Netflix Diaries (@netflxdiaries) 18 septembre 2021

41. J’ai besoin de temps pour récupérer

moi au début vs moi à la fin de #sexeducation pic.twitter.com/iqKGYyhPCh – Delena (@tumelomagomola) 18 septembre 2021

42. Plus de ça s’il vous plaît !

Le duo d’amitié dont nous ne savions pas avoir besoin #SexEducation pic.twitter.com/0jg4iUo1D4 – Ray (@cowgirlcrisis) 18 septembre 2021

43. OUI

Je crois en Cal Supremacy. #SEXEDUCATION pic.twitter.com/8RvD2O8uae — 𝒔𝒌𝒊𝒏, 𝒃𝒓𝒂𝒊𝒅𝒔. (@indigoriane) 18 septembre 2021

44. EXACTEMENT !

La plus haute des clés expédie Ruby et Otis pour de vrai. Désolé #ÉducationSexe – Bolu Babalola (@BeeBabs) 17 septembre 2021

45. JE N’OUBLIERAI JAMAIS CE MOMENT

toujours la scène la plus puissante de tout netflix #sexeducation pic.twitter.com/VkezY3tnmF – Aaron The Watcher (@ShangChiTheGOAT) 18 septembre 2021

46. ​​je supplie

Désolé de le dire, mais le vaisseau Otis et Maeve est obsolète maintenant, nous voulons qu’Otis et Ruby se remettent ensemble dans la saison 4 s’il vous plaît. #ÉducationSexe pic.twitter.com/sDBpRa58bh – seuls les fans d’éducation sexuelle me suivront (@rodoman1507) 19 septembre 2021

47. Je ne m’en remettrai jamais

ils nous ont vraiment donné isaac et maeve, otis et ruby, adam et eric, maeve et otis en une seule saison mais ont réussi à tous les ruiner ? #ÉducationSexe pic.twitter.com/n8MAmaYuXy – seuls les fans d’éducation sexuelle me suivront (@rodoman1507) 19 septembre 2021

La troisième saison de Sex Education est maintenant disponible sur Netflix.

