Les 49ers décrochent une place en séries éliminatoires en repoussant les Rams 27-24 en prolongation

Les 49ers de San Francisco ont décroché une place en séries éliminatoires avec une victoire de 27-24 en prolongation sur le champion de la NFC West Los Angeles Rams dimanche grâce au field goal de 24 verges de Robbie Gould avec 2:45 à jouer en prolongation et une interception de fin de match par Ambry Thomas .

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Jauan Jennings a capté une passe de touché de 14 verges de Jimmy Garoppolo avec 26 secondes à jouer en temps réglementaire pour les 49ers (10-7), qui sont liés aux séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement en huit ans.

San Francisco a récupéré un déficit de 17 points au début pour sa sixième victoire consécutive contre les Rams (12-5), qui ont remporté le titre de division malgré la victoire de Seattle sur l’Arizona.

San Francisco, sixième tête de série, jouera à Dallas la semaine prochaine, tandis que les Rams, quatrième tête de série, accueilleront les Cardinals lors du premier match éliminatoire de l’histoire du SoFi Stadium.

Deebo Samuel s’est précipité pour un touché et a lancé une passe marquante à Jennings pour les Niners, qui ont fait une course délibérée de 69 verges pour ouvrir la prolongation. Les Rams ont récupéré le ballon, mais Thomas a repoussé le long lancer de Matthew Stafford sur la ligne de touche des Rams.

San Francisco a maintenant sa plus longue séquence de victoires consécutives dans cette rivalité depuis les années 1990.

Cooper Kupp a capté une passe décisive de Stafford avec 2:26 à jouer pour les Rams, dont la séquence de cinq victoires consécutives s’est terminée.

Stafford a réussi 238 verges et trois touchés tout en remportant le titre de première division de sa carrière de 13 ans dans la NFL, mais Los Angeles se dirige vers les séries éliminatoires sur une note résolument négative.

Les Rams ont pris les devants 24-17 sur la prise de touché de 4 verges de Kupp, et les équipes ont échangé des bottés de dégagement avant que Garoppolo ne mène les Niners sur une course de 88 verges en 61 secondes, plafonnée par le score de Jennings au milieu. San Francisco a remporté le tirage au sort et a capitalisé.

Garoppolo a joué à travers un pouce droit blessé et s’est amélioré à 6-0 contre les Rams, mais Samuel a fait le lancer le plus impressionnant de la journée lorsqu’il a frappé Jennings avec une passe de 24 verges au-dessus de la défense déconcertée des Rams pour le score égal à la fin du match. le troisième trimestre.

Le demi défensif des 49ers de San Francisco Dontae Johnson (27 ans) tacle le receveur des Rams de Los Angeles Cooper Kupp (10) au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 9 janvier 2022 à Inglewood, Californie (AP Photo/Marcio Jose Sanchez )

Jalen Ramsey a gardé les Rams dans le match avec une interception plongeante d’un ballon renversé dans la zone des buts avec 7:42 à jouer alors que San Francisco était à portée pour un but sur le terrain.

Kupp est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à mener la ligue pour les réceptions, les réceptions de verges et les captures de touché cette saison après avoir terminé avec sept réceptions pour 118 verges. Il a réussi deux énormes rattrapages lors de l’entraînement des Rams, mais n’a pas obtenu d’autre touche.

Los Angeles a dominé la possession en première mi-temps et menait 17-0 sur le TD de 15 verges de Higbee à 6:44 avant la mi-temps, mais San Francisco a marqué ses premiers points sur le panier de Gould à la mi-temps.

Les Niners ont amassé 75 verges immédiatement après la mi-temps, couronnés par la course de 16 verges de Samuel. Le deuxième entraînement de San Francisco a commencé avec 10 courses consécutives avant que Samuel ne frappe Jennings.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

CAM LA RAM

Cam Akers a couru le ballon cinq fois et a capté trois passes lors de ses débuts en saison pour Los Angeles. Le pro de deuxième année s’est déchiré le tendon d’Achille peu de temps avant le camp d’entraînement, mais a récupéré exceptionnellement rapidement.

BLESSURES

Les 49ers ont joué sans le plaqueur gauche vedette Trent Williams, qui n’a pas pu revenir d’une blessure au coude subie la semaine dernière. Le gardien suppléant Colton McKivitz a commencé au tacle gauche.

Le botteur des Niners, Mitch Wishnowsky, a été mis à l’écart en première mi-temps par une commotion cérébrale, forçant Gould à effectuer un botté de dégagement. La sécurité Talanoa Hufanga est sortie en première mi-temps avec une blessure au genou.

La sécurité des Rams Jordan Fuller s’est blessée au pied droit au début du quatrième quart.

SUIVANT

49ers : Visitez Dallas.

Béliers : hôte Arizona.