Les 49ers obtiennent leur laissez-passer pour les séries éliminatoires

01/10/2022 à 03:34 CET

Les 49ers de San Francisco ont obtenu leur laissez-passer pour les séries éliminatoires dimanche en battant les Rams de Los Angeles en prolongation 27-24 qu’ils ont de toute façon été couronnés champions de la NFC West lors de la semaine 18 de la NFL.

San Francisco, 10-7, s’est remis d’un déficit de 17 points pour se qualifier pour les séries éliminatoires en tant que sixième tête de série, sur sept équipes, dans la Conférence nationale.

Les Béliers, 12-5, bien qu’ils soient les monarques de leur division, ils sont tombés de la position deux à quatre dans la NFC.

Les 49ers ont récupéré leur passeur pour ce match Jimmy Garoppolo, qui a raté le match de la semaine 17 avec une blessure au pouce au pied droit. Le passeur a subi une interception et a tâté en première mi-temps.

Dans la première moitié les Rams ont pris les devants avec un placement et deux passes de touché de Matthew Stafford, qui en compte 40 sur la saison, pour Tyler Higbee, pour encaisser 17 points, que San Francisco a réduits avec un placement avant la pause.

Les 49ers se sont réveillés sur la première infraction du troisième quart avec un touché précipité de Deebo Samuel pour se rapprocher de 10-17. Jersey 19 est le premier receveur de la NFL à accumuler huit touchés au sol en une saison.

Dans la prochaine série Samuel a encore une fois montré sa polyvalence en lançant une passe dans les diagonales pour Jauan Jennings qui a réussi à équilibrer 17-17. Dans la prime de San Francisco, Garoppolo a lancé sa deuxième interception du match.

L’erreur a été mise à profit par Stafford au dernier quart avec une passe à Copper Kupp pour reprendre la tête, 17-24, mais avec une minute à jouer et aucun temps mort Garoppolo a clôturé une attaque de 83 verges avec un envoi à Jauan Jennings pour égaliser 24-24.

En prolongation, les 49ers ont pris les devants 27-24 avec un field goal et puis sa défense a été chargée d’intercepter le passeur de Los Angeles pour la deuxième fois pour gagner le match.

Dans la lutte pour le championnat de la division Est de la Conférence américaine, les Bills de Buffalo, 11-6, ont battu les Jets de New York 27-10, pour être couronnés et ont battu les New England Patriots, 10-7, dans cette course. ils sont tombés 33-24 contre les Dolphins de Miami, 9-8.

Résultats de la semaine 18 :

Samedi 08.01 :

Chefs 28-24 Broncos et Cowboys 51-26 Eagles.

Dimanche 09.01 :

Bengals 16-21 Browns, Packers 30-37 Lions, Bears 17-31 Vikings, Washington 22-7 Giants, Colts 11-26 Jaguars, Steelers 16-13 Ravens, Titans 28-25 Texans, Saints 30-20 Falcons, Jets 10 -27 Bills, Phanters 17-41 Buccaneers, 49ers 27-24 Béliers, Patriots 24-33 Dauphins et Seahawks 38-30 Cardinaux.

Plus tard, ils joueront : Chargers-Raiders.