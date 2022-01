Les 49ers se classent 4 sur la liste COVID-19, re-signent le RB Brian Hill pour s’entraîner

Les 49ers ont annoncé lundi une vague d’ajouts à la liste Réserve/COVID-19. Quatre joueurs, dont les demi de coin Dontae Johnson et K’Waun Williams, le défenseur libre Jimmie Ward et le porteur de ballon Raheem Mostert ont tous été placés sur la liste COVID-19 après les tests de lundi. San Francisco a également re-signé le porteur de ballon Brian Hill dans son équipe d’entraînement et a libéré le parieur Colby Wadman.

Avoir des pénuries dans un secondaire déjà mince avant un match incontournable contre Los Angeles est une situation sous-optimale pour les 49ers, mais les nouveaux protocoles de santé et de sécurité de la NFL permettraient au trio de demis défensifs de se dégager à temps pour le match de dimanche. Le parieur Mitch Wishnowsky a suivi cette piste la semaine dernière pour revenir pour le match contre les Texans.

Pour Mostert, il ne sera tout simplement pas dans les parages avant le match de dimanche. Il est sur la liste des blessés après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer une blessure au genou qu’il a subie lors du premier match de la saison.

Les joueurs travaillant selon des protocoles de santé et de sécurité vaudront la peine d’être surveillés de près tout au long de la semaine. Les 49ers ne sont pas particulièrement profonds au cornerback et rien ne garantit que le CB blessé Emmanuel Moseley sera de retour d’une entorse à la cheville. San Francisco pourrait entrer au SoFi Stadium avec Josh Norman (qui était sur le banc la semaine dernière) et le choix recrue de troisième ronde Ambry Thomas commençant à l’extérieur avec le choix recrue de cinquième ronde Deommodore Lenoir opérant hors de la fente.

San Francisco et les ajouts à la liste COVID-19 ont échangé leur équipe d’entraînement en rajoutant Hill et en lâchant Wadman. Hill donne au club une certaine profondeur de running back interne après avoir passé quelques semaines à Santa Clara alors qu’Elijah Mitchell était blessé. Wadman a signé avant la semaine 17 en tant qu’assurance au cas où Wishnowsky ne pourrait pas effacer les protocoles de santé et de sécurité.

