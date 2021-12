Les 49ers sont-ils le plus gros dormeur des séries éliminatoires de la NFC?

Beaucoup de gens ont écarté les 49ers de San Francisco comme prétendants au titre cette saison après leur départ très décevant de 3-5. L’année a eu l’air d’une autre remplie de blessures pour San Francisco après avoir suivi une apparition au Super Bowl 2019 avec un record de 6-10 en 2020.

Les Niners sont depuis devenus en meilleure santé et ressemblent de plus en plus à l’équipe qui avait une fiche de 13-3 l’année précédente. Chaud comme n’importe qui dans la NFL, ils ont une fiche de 5-1 lors de leurs six derniers matchs et pourraient être le plus gros dormeur de la NFC une fois les séries éliminatoires commencées.

Après la victoire 31-13 de dimanche contre les Falcons d’Atlanta, les 49ers sont n ° 6 dans le tableau des séries éliminatoires de la NFC, à deux matchs derrière les Cardinals de l’Arizona et les Rams de Los Angeles pour la tête de la division NFC Ouest et la première place Wild Card. Ils peuvent gagner du terrain jeudi lorsqu’ils se rendront au Tennessee pour affronter les Titans en chute libre en tant que favoris à 3,5 points. Après cela, ils obtiennent les Texans de Houston 3-11 à domicile, puis jouent aux Rams pour clôturer la saison.

Le chemin le plus probable des Niners vers les séries éliminatoires est là où ils sont, en tant que deuxième équipe Wild Card de la conférence. Cela ne diminue en rien leurs chances de faire du bruit une fois sur place, même s’ils restent naturellement endormis grâce à l’ensemble du travail des équipes qui les précèdent. Chacun a de meilleures chances que les +1300 de San Francisco pour gagner le NFC sur Tipico Sportsbook.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont les 49ers ont franchi le cap cette saison.

Meilleur jeu de quart-arrière



La situation du quart-arrière des 49ers a été examinée autant que toutes les équipes entrant dans la saison après avoir sélectionné Trey Lance au premier tour du repêchage. On pensait que c’était le début de la fin du séjour de Jimmy Garoppolo dans la baie, et les premières indications montraient que la recrue Lance serait au moins impliquée dans l’infraction pour les jeux de gadget.

Puis, après un départ 2-1, Garoppolo s’est blessé au cours de la semaine 4 et c’était l’équipe de Lance plus tôt que prévu. Lance a bien joué pour une recrue mais pas assez bon pour gagner, car les Niners ont perdu trois matchs de suite, dont deux avec Lance comme partant. Après le bye, Garoppolo est revenu mais n’a pas assez bien joué pour sortir l’équipe de son marasme. Il a retourné le ballon quatre fois alors que l’équipe a obtenu un doublé lors des trois matchs suivants.

C’est à ce moment-là que les choses ont changé pour Garoppolo et les Niners. Il a réalisé sa meilleure performance de la saison la semaine suivante, avec une fiche de 15 sur 19 pour 182 verges et deux touchés dans une surprenante victoire 31-10 contre les Rams. Ce match a déclenché leur séquence actuelle de six victoires en sept matchs. Garoppolo n’a enregistré que trois revirements dans la séquence et plus de touchés par la passe (10) qu’il n’en avait eu lors de ses sept premiers matchs (8). Il a également constaté une augmentation du pourcentage d’achèvement, des verges par tentative et de la cote du quart-arrière.

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo (10) lance au receveur Brandon Aiyuk (11) lors d’un match de football de la NFL contre les Bengals de Cincinnati, le dimanche 12 décembre 2021, à Cincinnati. (AP Photo/Emilee Chinn)

L’émergence de George Kittle



Ce n’est pas un hasard si le tour des Niners dans la saison a coïncidé avec le retour de l’ailier rapproché George Kittle de la réserve blessée. Après avoir raté trois des sept premiers matchs de San Francisco et n’avoir enregistré aucun touché, Kittle a cumulé six touchés au cours des sept matchs depuis son retour. Il compte également trois matchs de 100 verges, dont deux de plus de 150 verges lors de leurs trois derniers matchs.

Il a été la couverture de sécurité fiable dont Garoppolo avait besoin et c’est en partie la raison pour laquelle l’équipe a pu convertir plus de troisièmes essais (33) lors de ses six derniers matchs qu’elle ne l’a fait lors de ses huit premiers matchs (30) malgré 16 situations de troisièmes tenues de moins. .

Plus d’attention sur Kittle signifie plus d’opportunités pour les receveurs larges Deebo Samuel et Brandon Aiyuk. Kittle est l’ailier rapproché le mieux noté de PFF.com cette saison et a été l’un des meilleurs dans son blocage de position à la fois pour la passe et la course.

Courir le ballon plus



L’amélioration du jeu de Garoppolo peut également être attribuée à un plus grand engagement envers la course. San Francisco a exactement autant de tentatives de rush lors de ses six derniers matchs que lors des huit premiers, passant d’environ 26 courses par match à 34.

Cela n’a pas aidé que Raheem Mostert ait été perdu pour la saison lors du premier match, le remplaçant Elijah Mitchell a été dans et hors de la formation et la recrue Trey Sermon a fait un passage dans la réserve des blessés. Mais même si c’est Jeff Wilson Jr. qui démarre sur place, l’équipe a été en mesure d’obtenir des résultats sur le terrain.

Les Niners ont augmenté leur moyenne au sol de 113 verges à 145 au cours des six derniers matchs. Cela a contribué à améliorer leur temps de possession ; ils ont contrôlé le ballon pendant plus de 30 minutes à cinq reprises au cours de leurs six derniers matchs après ne l’avoir fait que trois fois lors de leurs huit premiers. Cela a aidé à garder les attaques adverses hors du terrain, ce qui a beaucoup aidé la défense. Mais cela a également fonctionné dans l’autre sens, car les améliorations apportées à la défense ont ramené le ballon à l’attaque plus souvent.

Créer des chiffres d’affaires



Alors que les améliorations offensives de San Francisco les ont amenés à marquer plus de touchés à chaque match, la défense autorise moins de touchés. Ils ont accordé plus de 25 points par match au cours des huit premiers matchs, mais ils n’en comptent qu’environ 19 lors des six derniers.

La meilleure chose que les Niners aient faite est de créer plus de revirements. Ils n’en avaient eu que cinq jusqu’à la semaine 9 de la saison, mais en ont jusqu’à 17 sur la saison après en avoir forcé au moins un dans chacun de leurs six derniers matchs et au moins deux dans cinq des six derniers.

Ils ont réussi à ralentir les porteurs de ballon adverses, limitant les équipes à seulement 78 verges au sol ces derniers temps après en avoir accordé plus de 130 par match au cours de leur début de saison 3-5. Le contrôle du jeu de course a forcé les équipes à passer plus, ce qui a augmenté le nombre de sacs de l’équipe et créé ces opportunités supplémentaires à emporter.

