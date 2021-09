Les 5 2/3 manches sans but de Baz aident les Rays à balayer les Marlins 3-2

in

La recrue Shane Baz a lancé 5 2/3 manches sans but pour remporter son deuxième départ consécutif et le champion de l’AL East Tampa Bay Rays a battu les Marlins de Miami 3-2 dimanche pour leur record d’équipe de la 14e série de balayage.

Baz (2-0), un droitier de 22 ans qui faisait partie de l’équipe olympique américaine, a accordé trois coups sûrs, en a retiré neuf sur des prises et en a donné un sur but. Il a accordé deux points et deux coups sûrs – les deux circuits – en cinq manches pour battre Toronto à ses débuts dans les grandes ligues le 20 septembre à la suite de sa convocation du Triple-A de Durham.

Baz essaie de gagner une place dans l’équipe des séries éliminatoires.

“J’essaie juste de lancer du mieux que je peux et de laisser le soin à tout le monde”, a déclaré Baz. “Essayer de ne pas y penser du tout.”

Nelson Cruz a obtenu deux points produits pour les Rays, qui ont remporté samedi soir leur deuxième titre de division consécutif et leur quatrième depuis 2008. Les champions en titre de l’AL à 97-59 se rapprochent également du meilleur record de la ligue.

“Ils jouent extrêmement fort”, a déclaré le manager des Marlins Don Mattingly. “Ils sont agressifs. Ils font beaucoup de choses. Ils ont une certaine vitesse, ils ont une certaine puissance. Ils peuvent aller à droite, à gauche sur vous. Beaucoup de regards différents sortent de l’enclos. Une sorte de baseball des Rays. “

Tampa Bay est le meilleur de la franchise avec 38 matchs sur 0,500 et a égalé l’équipe du championnat de l’AL 2008 pour le plus grand nombre de victoires en une saison.

La recrue des Rays, Wander Franco, a doublé dans le premier match contre Jesús Luzardo pour prolonger sa séquence de matchs sur la base à 41 matchs, deux d’avoir égalé Frank Robinson en 1956 pour le plus long tronçon par un joueur de moins de 21 ans.

Nick Anderson, le troisième releveur de Tampa Bay, a obtenu son premier arrêt cette saison malgré le fait d’avoir accordé le premier circuit de Lewin Díaz en neuvième. Les Rays ont enregistré un record de 14 lanceurs dans les ligues majeures cette saison.

Anderson, le plus proche de l’année dernière, a commencé la saison sur l’IL avec une entorse au coude droit et n’est revenu de la liste des blessés que le 12 septembre.

Miami a obtenu un doublé d’Eddy Alvarez, le coéquipier olympique de Baz. Les Marlins ont une fiche de 3-17 en match interligue après avoir entamé la saison avec 212 victoires interligues, le quatrième rang des majeures.

Baz a retiré ses neuf premiers frappeurs, six sur des retraits au bâton, avant que Jazz Chisholm Jr. n’ouvre le quatrième avec un simple au sol au centre. Chisholm a également doublé au sixième.

“C’est un lanceur formidable, c’est un ami formidable, c’est une personne formidable. C’est un excellent coéquipier”, a déclaré Franco par l’intermédiaire d’un interprète. “Nous avons beaucoup joué ensemble dans les ligues mineures et je pense que ce talent qu’il a, il va pouvoir jouer pendant longtemps.”

Franco a marqué sur la volée du sacrifice de Yandy Díaz lors d’une première de deux points. Il a triplé contre Zach Pop en cinquième et a marqué pour porter le score à 3-0 sur le simple de Cruz. Cruz a également eu un sacrifice fly en première manche.

Alvarez a porté le score à 3-1 sur son doublé en septième face à JT Chargois. Josh Fleming, rappelé de Durham samedi après avoir été envoyé fin août pour passer du début à la relève, est entré avec deux sur et deux retraits et a obtenu un premier joueur au sol de Chisholm.

Luzardo (5-9) a accordé deux points, deux coups sûrs, deux buts sur balles avec cinq retraits au bâton en quatre manches.

RÉUNION

Alvarez a frappé sur un lancer 3-2 en troisième et a frappé un ballon de cinquième manche en champ opposé sur la piste d’avertissement à gauche contre Baz.

DERNIÈRE SEMAINE

Les Rays terminent la saison régulière avec un voyage de six matchs à Houston et les Yankees de New York, deux adversaires potentiels en séries éliminatoires.

“Vous parlez de deux clubs que nous pourrions voir et des charges de travail que nous avons essayé d’équilibrer tout au long de la saison avec les lanceurs”, a déclaré le manager de Tampa Bay, Kevin Cash. “Il y aura beaucoup de discussions à jouer sur le fait de ne pas laisser ces gars regarder trop nos lanceurs, mais aussi sur l’équilibre entre se reposer et se rafraîchir.”

SALLE DES FORMATEURS

Marlins : SS Miguel Rojas (orteil) n’a pas joué. … Le RHP Pablo López (coiffe des rotateurs droite) a eu une séance d’enclos des releveurs de 21 longueurs.

Rayons: LHP Cody Reed (chirurgie du syndrome du défilé thoracique) a retiré deux prises au bâton dans une manche sans but samedi soir pour Triple-A Durham. Il a accordé deux coups sûrs et a réussi sept en quatre manches blanches en quatre matchs de réadaptation. … RHP Matt Wisler (inflammation du majeur droit) a jeté un monticule d’enclos.

SUIVANT

Marlins : LHP Trevor Rogers (7-8) débutera un match d’un programme double mardi aux Mets de New York.

Rayons : le RHP Michael Wacha (3-5) affrontera Houston mardi soir.