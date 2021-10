Les 5 actions de Moonshot qui surfent sur la « pénurie de tout » aux États-Unis

La « pénurie de tout » aux États-Unis pousse certaines actions vers la Lune

« L’Amérique étouffe sous une pénurie de tout », a observé Derek Thompson à The Atlantic cette semaine. « Nous manquons de fournitures de toutes sortes. »

Il a raison. Une récente visite à mon local Cible (NYSE :TGT) a instantanément rappelé la grande ruée vers le papier toilette de 2020… sauf que maintenant les céréales et les kits kat sont également absents des étagères. Et mon concessionnaire local de voitures d’occasion est tellement affamé de véhicules (et donc de profits) qu’il a dû accrocher une pancarte « Cars4Cash » devant.

Mais le malheur d’une entreprise est un autre coup de chance…

Alors, quelles entreprises profitent de ces pénuries ?

Énergie et matériaux de base.

Depuis mai, les actions de ces deux secteurs ont surperformé tout le reste – la biotechnologie, les détaillants et Cathie Wood – avec un rendement de 60%. Le meilleur d’entre eux, comme mon choix de charbon Énergie Peabody (NYSE :BTU), a dépassé Bitcoin (CCC :BTC-USD) par un rapport incroyable de 7 pour 1 !

Ne vous laissez pas berner par la nature sale de l’énergie et des matériaux de base : ces entreprises agissent un peu comme des Moonshots liés à la technologie. Lorsque votre entreprise a des marges bénéficiaires proches de zéro, de minuscules variations de la demande peuvent faire augmenter vos stocks de 5x… 10x… 50x – ou directement à zéro.

Aujourd’hui, nous allons donc examiner cinq entreprises à fort potentiel pour surmonter la « pénurie de tout » de l’Amérique jusqu’en 2022.

Les actions qui profitent de la grande pénurie américaine de 2021

En août, Énergie de carrossage (NYSEAMÉRICAIN :CEI) ressemblait beaucoup à n’importe quelle autre société pétrolière et gazière en difficulté. Les cours des actions ont atteint un plancher à 33 cents, valorisant la société dans son ensemble à 34 millions de dollars.

Puis Reddit trouvé le stock.

À peine un mois plus tard, le CEI était passé à 4,85 $, un rendement 14x. Quiconque a acheté des options pourrait avoir multiplié les gains jusqu’à 100 fois ou plus.

C’est le même modèle que les lecteurs devraient reconnaître maintenant. Comme je le souligne dans mon Règle d’or de l’investissement en Penny Stock, si vous achetez une entreprise pour quelques centimes au bon moment du cycle, qui se soucie si elle culmine à 20 $ ?

Mine Osisko (OTCMKTS :OBNNF)

J’ai mentionné cette entreprise pour la première fois lundi dernier. Les actions venaient de toucher le fond à 1,83 $ et les dirigeants d’entreprise – du PDG au directeur financier – s’accaparaient des actions avec leur argent durement gagné. Les Piste de l’intérieur stratégie a suggéré que les initiés savaient quelque chose que nous ne savions pas.

La stratégie s’est avérée correcte.

Le lendemain, Osisko a annoncé une découverte de 3 979 grammes par tonne (g/t) sur le bien nommé projet aurifère Windfall. C’est une découverte incroyable, étant donné que de nombreuses mines d’or actives ont des concentrations inférieures à 10 g/t. Avec des prix de l’or également en hausse grâce aux pénuries américaines, la découverte d’Osisko est d’autant plus précieuse. Les investisseurs devraient sauter à 2 $ tant qu’ils le peuvent encore.

Dawson géophysique (NASDAQ :DWSN)

Si vous n’avez jamais entendu parler de Dawson Geophysical, vous n’êtes pas seul. Un peu comme Schlumberger (NYSE :SLB), Dawson vend des produits exclusivement à des sociétés d’exploration énergétique – une industrie qui semble devoir se contracter au cours des deux prochaines décennies alors que les véhicules électriques remplacent les véhicules énergivores.

Pourtant, « Everything Shortage » aux États-Unis a clairement indiqué que nous ne sommes pas encore en 2040. Selon un rapport publié en août par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande de pétrole augmente désormais deux fois plus vite que l’offre. Les producteurs de pétrole ont du mal à suivre après des années de sous-investissement.

C’est là qu’intervient Dawson. Cette société de données sismiques utilise des bibliothèques d’informations (et parfois des capteurs souterrains de dynamite et de vibrations) pour créer des cartes 3D des sites de forage. C’est un stock qui augmente lorsque la demande d’énergie augmente.

Avec des actions à 2 $ et l’Amérique se trouvant à nouveau à court de pétrole, Dawson ressemble à un excellent pari Moonshot pour des gains 5x.

Cameco (NYSE :CCJ) / 4. Société d’énergie d’uranium (NYSEAMÉRICAIN :CUE)

« Le réseau n’est pas prêt pour la révolution des énergies renouvelables », a carrément écrit Wired Magazine la semaine dernière.

Bien que l’énergie éolienne et solaire soit clairement la voie à suivre pour l’Amérique, il y a des heures où le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas. D’autres pays ont déjà commencé à en ressentir les effets.

La Chine a connu des pannes d’électricité alors qu’elle possède la plus grande capacité de panneaux solaires au monde. Et les prix de l’énergie en Allemagne – le plus grand producteur d’énergie renouvelable d’Europe – augmentent alors que l’énergie éolienne a du mal à suivre.

Il n’est pas surprenant qu’une grande partie du monde se tourne vers l’énergie nucléaire pour – hum – combler le fossé. Bien que le combustible nucléaire usé puisse mettre des millénaires à se décomposer, c’est aussi l’un des seuls moyens par lesquels ces économies en croissance peuvent atteindre leurs objectifs de zéro carbone d’ici 2050.

Et des entreprises comme Cameco et Uranium Energy Corp sont celles à surveiller.

Cameco. Une entreprise de meilleure qualité avec un prix premium de 20 $ pour correspondre. La société exploite les deux mines d’uranium les plus riches au monde.

Uranium Energy Corp. Une entreprise moins chère et plus risquée qui se négocie à 3 $. La société d’exploration d’uranium augmentera si elle fait une découverte minière intéressante.

Les deux actions sont déjà en hausse de 60% cette année. D’autres gains pourraient être en route.

Énergie Hallador (NASDAQ :HNRG)

Pour compléter les « sales cinq » se trouve Hallador Energy, une société charbonnière. C’est à peu près tout ce que vous pouvez obtenir d’une startup de voiture volante.

Mais permettez-moi de présenter deux cas pour l’entreprise.

Valeur. Hallador Energy se négocie à 4x EV/EBITDA, le moins cher de tous les mineurs de charbon rentables. La hausse des prix de l’énergie pourrait faire grimper l’entreprise de 4 à 5 fois à la même époque l’année prochaine.

Croissance. L’entreprise commencera à produire 200 MW à partir de l’énergie solaire et des batteries d’ici 2025.

Aucune des deux raisons n’est suffisante pour dépenser tout votre argent dans une entreprise en voie de disparition. Mais avec des actions solaires pure-play à des valorisations de haut vol, des entreprises comme Hallador sont de meilleurs paris pour des rendements à deux chiffres.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Entreprises minières de Bitcoin

Tout le monde n’a pas cette chance avec la hausse des coûts. Mercredi, des rapports ont révélé que la société canadienne d’extraction de crypto Lien mondial auraient pu siphonner illégalement des millions de pieds cubes de gaz naturel pour alimenter leurs plates-formes minières. L’Alberta Utility Commission poursuivrait une amende de 5,6 millions de dollars.

Et des entreprises comme Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) — qui produit sa propre électricité minière — ne sont pas contents non plus. Les prix du gaz naturel ont augmenté de 90 % depuis le début de l’année, mettant un frein aux profits potentiels de l’exploitation minière. Les actions de GREE sont en baisse de 50% depuis que je l’ai classé « vente » le mois dernier.

En d’autres termes, les sociétés minières Bitcoin ne suivent pas la reprise de BTC cette fois. En fait, depuis juillet, les investisseurs auraient gagné beaucoup plus d’argent en achetant du Bitcoin que les entreprises énergivores qui exploitent la crypto-monnaie.

L’exploitation minière pour l’or vs. Miner pour Bitcoin

12,6 milliards de dollars Or barrique (NYSE :OR), la plus grande mine d’or pure play au monde. En 2020, la firme a déterré 4,8 millions d’onces, soit à peu près le poids de la Statue de la Liberté. Marge bénéficiaire de 20 % à la mine Carlin de Barrick Gold. Barrick a réalisé des bénéfices pendant 23 des 30 dernières années. 104 millions de dollars Revenus approximatifs sur 12 mois à Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA), une société minière de Bitcoin. La société a extrait 340 BTC en septembre. -78% de marge bénéficiaire nette de Marathon pour la période de référence de 12 mois la plus récente.

Plus de choix de Moonshot

Eric Fry réitère sa note « acheter » sur Redevances d’or d’Osisko (NYSE :OU), une entreprise dérivée d’Osisko Mining, alors que l’incertitude économique augmente.

Vous voulez vendre à découvert Camber Energy ? Will Ashworth d’InvestorPlace suggère d’y réfléchir à deux fois. Bien que CEI ressemble beaucoup à «un chien avec des puces», même les ennemis du pétrole et du gaz savent qu’ils doivent rester à l’écart.

Et enfin, la hausse des prix de l’énergie a également stimulé certaines entreprises d’énergie verte. Dana Blankenhorn explique pourquoi SunPower (NASDAQ :SPWR) le récent passage à l’électricité résidentielle semble particulièrement intéressant.

Deux mots pour vous rendre riche

En temps normal, vous ne me trouverez pas en train d’acheter des actions de sociétés dans des industries délabrées — imaginez parier sur des calèches !

Mais ce ne sont pas des horaires réguliers. Le « Everything Shortage » américain a créé une aubaine temporaire pour les entreprises en bas de la chaîne.

C’est là que deux mots magiques entrent en jeu :

Levier d’exploitation.

Cela fonctionne comme ça.

Imaginez que nous possédions un puits de pétrole qui génère de minuscules marges nettes de 3 % (un dixième de ce Pomme (NASDAQ :AAPL) ou Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) pourrait faire). Maintenant, que se passe-t-il si les prix de tout augmentent de 15 % ? Notre puits étant déjà foré (bloquant ainsi nos coûts), notre bénéfice net pourrait monter à 3+15 = 18%, soit un gain de 6x. Cet effet multiplicateur est le levier d’exploitation.

Alors que l’Amérique se retrouve à court de choses, vous pouvez parier que ces industries en déclin auront un dernier hourra.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.