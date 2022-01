Les 5 anciens madridistas qui triomphent dans le monde

01/01/2022 à 12:54 CET

pari

Souvent, quitter un grand club, en l’occurrence le Real Madrid, peut vous donner le vertige. Certains joueurs ont cependant fait face à ce que leur réalité était loin du Santiago Bernabéu s’ils voulaient réussir dans le monde du football et ont tout risqué pour prouver leur valeur. Ci-dessous, nous analysons quelques cas d’anciens joueurs de l’équipe blanche qui se démarquent dans le panorama mondial actuel.

MATEO KOVACIC

Le Croate a quitté l’équipe blanche en 2019 après un prêt de Chelsea qui l’a ébloui. A Londres, il a retrouvé la continuité et les minutes qui lui manquaient dans l’ombre de Modric et Kroos et, dans un élan de caractère, a lancé un coup dur pour aller au club bleu, qui a payé 45 millions. Le milieu de terrain a été la pierre angulaire de l’équipe de Tuchel lors de la récente victoire en Ligue des champions et est désormais reconnu comme l’un des joueurs les plus complets de la Premier League.

THÉO HERNÁNDEZ

Après plusieurs missions qui n’ont pas fini de cailler et des moments où le Bernabéu l’a sifflé, Theo s’est également rendu à l’AC Milan cet été 2019 à la recherche de rédemption. L’arrière latéral français est devenu la star du club lombard, après avoir inscrit 15 buts lors de ses deux premières saisons au club. Le Real Madrid peut lui manquer en ce moment en voyant le déclin extrême de Marcelo. Theo est aujourd’hui le meilleur ailier gaucher de Serie A et ce sont des mots majeurs pour un footballeur qui a été vendu pour 20 millions.

MARTIN ÖDEGAARD

Le joueur nordique a également forcé son départ du Real Madrid après n’avoir reçu aucune garantie d’être le titulaire incontesté. Il l’a essayé lors de la saison 2020/21 avec Zidane et en milieu de saison il a décidé de jeter l’éponge en partant en prêt à Arsenal. L’équipe de Londres a payé 40 millions pour lui et maintenant il est indiscutable dans le schéma d’un Arteta qui a même sacrifié Aubameyang pour trouver un logement pour le gaucher. Ödegaard a jusqu’à présent quatre buts et trois passes décisives dans l’exigeante Premier League.

LVARO MORATA

Peut-être parlons-nous du plus grand globe-trotter issu du Real Madrid. L’attaquant a joué pour la Juventus, Chelsea, l’Atlético et qui sait s’il finira à Barcelone. Il est le joueur espagnol qui a déplacé le plus d’argent de toute l’histoire et a un transfert record à son actif du club blanc à Chelsea pour 80 millions en 2018. L’attaquant de 29 ans a un chiffre non négligeable de 220 buts en 2018. sa carrière, sa carrière professionnelle et ses diplômes dans toutes ses aventures à l’étranger.

MARCOS LLORENTE

Le milieu de terrain n’a pas eu besoin d’aller très loin du Santiago Bernabéu pour triompher. Le Real Madrid a reçu 40 millions d’euros de l’Atlético en guise de transfert pour un footballeur qui a connu des montagnes russes d’émotions, étant important parfois dans le club blanc, mais surtout à Alavés et en tant qu’initié de Cholo Simeone. À l’âge de 26 ans, Llorente a trouvé la continuité dans l’équipe rojiblanco en tant qu’idole des fans qui l’ont renié il y a des années.