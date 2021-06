Les 5 années de deuil «dévastatrices» de la famille Dalian Atkinson

Le PC Benjamin Monk, 43 ans, a tué illégalement l’ancien attaquant d’Aston Villa alors qu’il souffrait d’une crise de santé mentale, a déchargé son Taser puis a donné deux coups de pied à la tête de M. Atkinson alors qu’il était allongé au sol.

L’ancien attaquant de 48 ans n’était pas armé lorsqu’il a été tué dans sa maison d’enfance, à coups de pied si fort par l’officier de police de West Mercia qu’il s’est retrouvé avec une empreinte de lacet sur la tête.

Au procès, Monk a été reconnu non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire et encourt maintenant une peine de prison pour la mort.

La sœur de M. Atkinson, Otis, a déclaré lundi au tribunal de Birmingham à quel point son jeune frère «gentil et aimant» était «jeune de cœur» et ravi de taquiner sa famille.

Elle a déclaré que sa mort avait été “dévastatrice” pour eux, comparant la nouvelle à “regarder par la fenêtre et voir qu’une partie de cette planète s’est détachée et s’est envolée”.

“Il me manque, il me manque de parler avec lui et d’écouter ses observations bizarres”, a-t-elle déclaré. “Quand quelque chose de remarquable se produit, je veux lui dire mais il n’est plus là.”

Elle a ajouté qu’on leur rappelait quotidiennement sa mort, la qualifiant de “trop ​​horrible pour être réelle”.

La partenaire de M. Atkinson, Karen Wright, a déclaré dans sa déclaration d’impact : « Sa mort a laissé un vide énorme dans ma vie qui ne pourra jamais être comblé.

“Dalian me manque tous les jours et j’ai perdu mon ami ainsi que mon partenaire.”

M. Atkinson, un enfant d’immigrants de Windrush, a joué pour Sheffield Wednesday, Ipswich Town, Manchester City et Villa au cours de sa carrière de footballeur, qui comprenait également des séjours en Turquie, en Corée du Sud et en Arabie saoudite.

Le tribunal a appris qu’il souffrait de problèmes rénaux après avoir pris sa retraite du football et qu’il était sous dialyse au moment de son décès en août 2016.

En plus de problèmes de santé physique, l’ex-footballeur avait eu des problèmes de santé mentale et souffrait d’une crise lorsqu’il a été tué par PC Monk.

La police avait été appelée au domicile familial de Telford, dans le Shopshire, où M. Atkinson avait brisé une porte vitrée et avait été entendu proférer des menaces de mort.

Au procès, PC Monk a fait valoir qu’il avait été «effrayé» lors d’une confrontation de six minutes, lorsqu’il a déchargé son Taser à trois reprises dans le but de maîtriser M. Atkinson.

“Le torrent d’adrénaline traversant le corps de M. Monk a dû être difficile à surmonter”, a déclaré son avocat Patrick Gibbs QC au tribunal.

« Lequel d’entre nous dirait en toute bonne conscience que nous pouvions être sûrs que nous aurions gardé la tête dehors à ce moment-là ?

“Si M. Monk s’est laissé tomber et a mal évalué le niveau de force requis dans le feu de l’action, le tribunal peut être sûr que c’était totalement hors de propos. Ce moment de chaleur s’est évaporé presque aussitôt qu’il a commencé.

Le tribunal a appris que Monk avait reçu des avertissements de la police dans son passé pour vol alors qu’il était employé chez Woolworths et un incident d’ivresse, et il a reçu un dernier avertissement écrit de la force en 2011 pour ne pas avoir divulgué son passé en devenant officier.

M. Gibbs a déclaré que Monk n’avait pas travaillé dans la police active depuis la nuit du décès en 2016 et avait passé du temps à faire du bénévolat dans un centre de vaccination Covid-19 au cours de la dernière année.

Le juge Melbourne Inman QC, le recorder de Birmingham, a ajourné l’audience de détermination de la peine jusqu’à demain à 14 heures et a placé Monk en détention provisoire.

« C’est une peine de prison », lui dit-il.