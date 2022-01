Les 5 canulars mobiles les plus dangereux de 2022 qu’il faut connaître pour ne pas vous tromper | La technologie

La plupart des canulars sont efficaces, principalement en raison de l’ignorance. Si vous les connaissez, ils perdent leur « pouvoir ». Ce sont les plus utilisés ces derniers mois.

UNE bon canular joue avec le présent, et en profite en sa faveur. Utilisez les actualités sur les vaccins, le Covid, la tombola de Noël ou les crypto-monnaies, pour tenter de voler ou d’escroquer.

Un autre grand groupe essaie de tricher avec produits très appétissants et appréciés: promotions Amazon, LIDL ou Mercadona, remises Netflix ou Disney+, bonnes affaires Wallapop…

Une autre caractéristique commune est que utiliser des outils très courants, vétérans et populaires à étaler, que tout le monde possède : e-mails, SMS ou messages WhatsApp, principalement.

Vous avez sûrement également reçu un message en chaîne absurde sur WhatsApp. Ou votre beau-frère vous a dit que la demande allait être close le mois prochain. Internet regorge de canulars sur ce service de messagerie populaire, et nous avons décidé de rassembler les plus discutés dans cet article.

Ceux-ci sont les canulars les plus efficaces de 2021, selon Business Insider.

Il existe de nombreuses variantes, il faut donc être prudent.

Fausses identités WhatsApp

Ce type d’arnaque consiste à usurper l’identité de la sécurité sociale ou d’une autre entité gouvernementale, et présenter une amende, le renouvellement de la carte de santé ou autre document, un remboursement du Trésor public, ou autre mensonge, et demander un paiement, ou vos données.

Ce paiement se fait presque toujours via Bizum ou PayPal, qui ne peuvent pas être retracés.

Escroqueries Bizum

Bizum est devenu l’un des systèmes de paiement vedettes en Espagne en 2021, pour sa facilité d’utilisation.

Deux faits très importants à savoir sont que vous n’avez besoin que du numéro de mobile pour envoyer de l’argent, Oui cet argent qui est envoyé ne peut pas être récupéré.

Ainsi, n’importe qui peut envoyer au hasard des messages canulars vers des mobiles et inciter les victimes à envoyer de l’argent via ce numéro.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones portables en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

Par exemple, une arnaque détectée est celui avec l’acheteur de wallapop, qui achète un produit à un vendeur. Il dit qu’il va payer pour Bizum alors il demande le mobile et envoie une notification de paiement pour le montant exact de la vente.

Mais la notification n’est pas pour payer, mais pour collecter de l’argent. Si le vendeur ne réalise pas et n’accepte pas, il ne collectera pas d’argent, mais l’enverra au vendeur…

Cette même arnaque est utilisée avec fausses notifications du Trésor ou de la Sécurité, qui vous avertissent par SMS de un remboursement d’argent pour une collecte incorrecte, ils vous envoient un Bizum pour retourner l’argent, mais au lieu d’un message de paiement, c’est un message de paiement … Si vous ne le regardez pas et ne l’approuvez pas …

Voici trois autres escroqueries Bizum courantes et comment les éviter.

Les arnaques liées au Covid-19

Les ciseaux jouent avec la peur ou la frustration des gens, pour les voler.

Les escroqueries liées à fausses listes de vaccination, pour se faire vacciner plus rapidement, ou prêt à mettre un vaccin spécifique, qui est censé être meilleur que les autres.

Aussi les escroqueries liées à aliments et médicaments miracles qui guérissent le covid, ou vous protéger de la contagion.

Comptes Netflix, Disney+ et dérivés gratuits

Profitant de la pandémie, des SMS, des e-mails ou des messages WhatsApp ont été diffusés là où soi-disant Netflix ou une autre plateforme propose des comptes gratuits pendant un mois pour soutenir les personnes face au covid.

Ils vous demandent un e-mail ou d’autres informations, qu’ils utilisent ensuite pour usurper l’identité de votre personnalité. Ou ils les vendent en tant que comptes à bas prix pour une promotion spéciale, et ils vous demandent de l’argent.

Dans d’autres cas, il s’agit de sites Web et de services de réputation douteuse qui Ils proposent de regarder gratuitement des chapitres de séries à succès comme The Mandalorian ou The Witcher et ils vous demandent un enregistrement, où vous révélez vos données.

Escroqueries à la crypto-monnaie ou au NFT

Ils ont été deux des technologies de collecte de fonds les plus populaires de 2021 et un excellent crochet pour les escrocs.

Nous avons vu des escroqueries comme la fausse crypto-monnaie Squid Game, qui pré-vendre des crypto-monnaies qui n’existent pas ou qui ne seront jamais mises en ligne, puis ils gardent l’argent et disparaissent.

D’autres escroqueries se concentrent sur des personnages millionnaires comme Elon Musk ou Bill Gates, qui Ils donnent des Bitcoins pour célébrer quelque chose.

Pouvez-vous imaginer un jeu vidéo où vous pouvez devenir millionnaire simplement en jouant ? C’est possible avec les jeux NFT, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or…

Dans le cas des jeux NFT, les propriétés d’un jeu qui va être un succès sont vendues, puis ce jeu n’est jamais sorti.

Soit ils sont vendus en tant qu’œuvres artistiques NFT dont ils ne possèdent pas les droits, soit ils disent qu’ils sont uniques, et ils ne le sont pas.

Escroqueries aux appels vidéo

Au cours des deux dernières années, les applications d’appel vidéo telles que Zoom ou Microsoft Teams sont devenues à la mode.

Mais ces applications ont des fonctions payantes, avec plus de possibilités. Ainsi les e-mails, SMS ou messages WhatsApp avec fausses promotions de comptes Zoom ou Microsoft Teams gratuits pour des services payants.

Comme toujours, la meilleure défense pour tout cela est bon sens. Les entreprises et entités sérieuses ne demandent pas d’argent ou d’inscription par WhatsApp, SMS ou e-mail.

Et si un inconnu vous contacte pour vous raconter une histoire « étrange », méfiez-vous…