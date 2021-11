Les 5 causes qui vous font avoir de plus en plus de tripes | La vie

L’âge, la bière, le manque d’exercice… qu’est-ce qui nous fait avoir de plus en plus de ventre ? Il y a un peu de tout ça, mais ce n’est pas la seule chose…

Pour avoir ventre elle va bien au-delà d’une question esthétique, qui peut nous importer plus ou moins.

D’habitude plus de ventre signifie plus de graisse corporelle. Ont graisse sous cutanée, qui est celui que nous pouvons attraper avec nos doigts.

Mais le plus dangereux est graisse viscérale qui se loge entre les viscères et les intestins, et libère des toxines qui augmentent le risque de problèmes cardiovasculaires, de diabète ou de cancer, selon le site Eat This, not That!

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Qu’est-ce qui cause l’apparition de cette graisse viscérale?

exister cinq causes majeuresselon l’expert en santé Alex Korab, fondateur de la chaîne de santé ETNT.

Une mauvaise alimentation

La # 1 cause de l’apparence du ventre, c’est ce que (mauvais) nous mangeons.

Spécialement, malbouffe, aliments ultra-transformés, aliments avec sucre ajouté et glucides simples, qui se transforment rapidement en sucre.

Ces aliments fournissent non seulement des calories, mais font également mûrir les cellules graisseuses plus tôt, favorisant leur expansion.

Le manque d’exercice

C’est un cercle vicieux. Si nous ne faisons pas d’exercice, nous prenons du poids parce que nous ne brûlons pas de calories, mais aussi nous perdons de la masse musculaire.

Avec moins de masse musculaire le métabolisme brûle moins de calories, avec lequel ils accumulent plus, et nous engraissons encore plus.

La seule solution pour briser ce cercle vicieux est de bouger : faire de l’exercice tous les jours, même si c’est juste pour sortir se promener. Au moins 150 minutes par semaine.

Avec ces tapis de course, vous pouvez garder votre corps actif et profiter d’une bonne séance de course sans quitter la maison. On vous montre les meilleurs en magasin… Et pour moins de 500 euros !

L’alcool

Peut-être que vous prenez juste une bière ou un peu de vin aux repas et que vous pensez que cela ne vous affecte pas, mais l’alcool, même si c’est peu, c’est un catalyseur d’être en surpoids.

Lorsque vous buvez de l’alcool aux repas, le foie le traite en premier, la convertir en calories (énergie).

Le métabolisme traite ensuite la nourriture, mais comme il tire déjà de l’énergie de l’alcool, il la convertit en graisse.

Pourtant, essayez d’éliminer l’alcool de votre alimentation. Cela ne vous apporte rien de bon.

Le stress

Le stress est un mécanisme de défense du corps, qui passe en mode panique. produire cortisol, hormones qui, entre autres, disent à notre corps d’accumuler de la graisse en cas d’urgence.

En réduisant le stress, vous réduirez le risque de cogner le ventre.

Manque de sommeil

Une étude de la Wake Forest University a révélé que ceux qui dormir 5 heures ou moins, ils multiplient par près de 3 la probabilité de développer un ventre.

Une autre étude de cette année a déterminé que se coucher après minuit augmente ce problème de 20%, et à partir de 2 heures du matin, 38 %.

On ne sait pas très bien pourquoi, mais on pense que cela est dû aux rythmes circadiens et à la génération de cortisol pendant la nuit.

Si vous contrôlez ces 5 causes tu vas réduire le ventre, et particulièrement, la possibilité qu’il grandisse encore plus.