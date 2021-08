Les 5 choses olympiques à savoir ce 30 juillet

(CNN espagnol) – La leçon que Simon Biles nous a laissée. Richard Carapaz écrit l’histoire olympique de l’Équateur. Chaleur et humidité, les principaux rivaux à Tokyo. Voici un aperçu des faits saillants des Jeux olympiques de cette semaine. Ceci est une édition spéciale de notre newsletter 5 choses sur les Jeux Olympiques.

1

La leçon de Simon Biles

“Nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de sortir et de faire ce que le monde veut que nous fassions”, a déclaré Simon Biles après avoir pris sa retraite de la compétition par équipe de gymnastique féminine. La décision, qui, selon lui, a été prise pour protéger sa santé mentale, nous rappelle qu’il est humain et reste le meilleur de tous les temps, écrit Scotti Andrew dans cette revue. Et certaines des réactions qui ont révélé un problème : l’énorme écart qui existe toujours entre la façon dont nous pensons et traitons les maladies physiques et mentales. Comment allez-vous poursuivre la trajectoire de l’américain à Tokyo ? C’est la chose la plus récente qu’il a dite.

2

Mariana Pajón l’a encore fait

La colombienne Mariana Pajón s’est hissée à nouveau sur l’Olympe de la gloire sportive en remportant la médaille d’argent en cyclisme BMX. Bethany Shriever du Royaume-Uni a remporté l’or dans la catégorie, tandis que Merel Smulders des Pays-Bas a remporté le bronze. Pajón a déjà trois médailles olympiques : l’or à Londres 2012, l’or à Rio 2016 et l’argent à Tokyo 2020.

Mariana Pajón, la reine d’argent du BMX 0:44

3

Richard Carapaz écrit l’histoire olympique de l’Équateur

Richard Carapaz a remporté la médaille d’or en cyclisme sur route : il est le deuxième équatorien à remporter la plus haute distinction aux Jeux Olympiques. Le premier à le faire fut le marcheur Jefferson Pérez à Atlanta en 1996. Voir ici les témoignages émouvants de Carapaz et de ses parents après l’exploit de Tokyo.

4

Médaille pour le Mexique en plongeon !

Les plongeurs Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez ont remporté la deuxième médaille pour le Mexique jusqu’à présent aux Jeux Olympiques avec une excellente performance dans la catégorie du saut synchronisé sur la plate-forme féminine de 10 mètres.

5

Chaleur et humidité, les principales rivales à Tokyo

Pendant les Jeux Olympiques, les températures ont souvent atteint 32,2 °C ou plus, mais avec l’humidité, la sensation peut atteindre 37,7 °C. La chaleur et l’humidité, justement, font de l’été à Tokyo le pire de l’histoire de la compétition et mettent les athlètes en danger. À l’avenir, la plupart des villes pourraient être trop chaudes pour les jeux d’été.

Et pour finir…

Suni Lee révèle les conseils de Simone Biles avant de remporter l’or

L’Américaine de 18 ans Sunisa Lee a remporté une médaille d’or historique dans la compétition de gymnastique entièrement féminine, assurant une médaille de plus aux États-Unis. Après avoir réalisé son exploit, Lee a raconté en conférence de presse les conseils que lui avait donné Simone Biles avant la compétition.

Suni Lee révèle les conseils de Simone Biles 0:41